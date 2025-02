Cum a fost pentru Ana Ularu să joace alături de Keanu Reeves și alte staruri de la Hollywood: „Nu sunt prefabricate lucrurile, el chiar așa e”

Ana Ularu s-a întâlnit cu scena de mică, pentru că a crescut într-o familie de scenografi. A debutat în lumea filmului la vârsta de 9 ani, în două coproducții româno-franceze, Meurtres par procuration şi Passion mortelle. La 17 ani, actrița a jucat-o pe Lolita în filmul cu același nume, regizat de Cătălina Buzoianu, alături de Ștefan Iordache. Rolul care i-a adus notorietate este cel din filmul Italiencele.

Ana Ularu a făcut parte dintre cei zece tineri actori europeni care au fost selectați pentru ediția din anul 2012 a programului Shooting Stars din cadrul Festivalului de Film de la Berlin.

Pentru performanța din Periferic, debutul în lungmetraj al regizorului Bogdan George Apetri, Ana Ularu a obținut premiul Gopo pentru cea mai bună actriță într-un rol principal într-un film de lungmetraj de ficțiune. Pentru același proiect, actrița a fost răsplătită cu trofeul Boccalino – premiul criticii elvețiene pentru cea mai bună actriță – la Festivalul Internațional de Film de la Locarno.

Ana Ularu are o carieră solidă la nivel internațional. În filmul Serena, regizat de Susanne Bier, a jucat alături de Jennifer Lawrence și Bradley Cooper, iar în pelicula Siberia, regizată de Matthew Ross, a fost în distribuție împreună cu Keanu Reeves. Filmul Inferno, a cărei regie e semnată de Ron Howard, a adus-o pe ecrane alături de Felicity Jones și Tom Hanks. Alex Rider, Jack Ryan, The Power, Spy/Master și Who Is Erin Carter? sunt alte producții importante în care a mai jucat. Este protagonistă și în Subteran, primul serial original românesc Netflix. De asemenea, Ana Ularu mai poate fi văzută și pe scena teatrului românesc, în spectacolele O intervenție și Constelații de la Teatrul Act, ambele regizate de Radu Iacoban.

Ana Ularu, despre lucrul alături de staruri internaționale

Ana Ularu a avut ocazia de a lucra alături de nume cunoscute din cinematografia internațională. În cadrul unui interviu acordat recent, actrița a povestit despre aceste experiențe.

„Nu mi s-a întâmplat să îmi schimbe nimeni impresia decât în mult mai bine. Am avut șansa să joc cu actori mari și absolut minunați. Keanu Reeves, Tom Hanks, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, toți oamenii ăștia sunt niște parteneri minunați, cu care e foarte plăcut să creezi o scenă. În cazul lui Keanu Reeves, am dus un film împreună, câteva luni, și a fost o colaborare și experiență colegială minunată”, a declarat Ana Ularu pentru revista VIVA!

Ana Ularu a mai vorbit și despre cum a fost să joace alături de Keanu Reeves.

„E un om foarte generos, foarte inteligent, foarte cult și de o modestie și o smerenie reală. Nu sunt prefabricate lucrurile, el chiar așa e”, a adăugat pentru aceeași sursă.

Până acum, Ana Ularu nu a avut intenția de a-și schimba drumul profesional, iar pe viitor își dorește să își pună amprenta asupra mai multor proiecte.

„Nu, nu mi-am dorit niciodată să abandonez. Când spun că îmi doresc să schimb ceva, îmi place foarte mult să mă poziționez în mai multe roluri, adică am făcut scenografie în viața mea, machiaj, în facultate. Mi-ar plăcea să regizez mai mult, am regizat deja. Totul ține foarte mult de noi, să nu ne debusolăm în perioadele în care e liniște, pentru că de cele mai multe ori unui actor i se întâmplă să nu îi sune telefonul și atunci alea sunt momentele în care trebuie să fii puternic.”

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro