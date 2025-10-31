Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce s-a născut fiica lor, Ezra: „Suntem foarte familiști”

Ana Ularu a vorbit despre relația cu soțul ei, Marc Rissmann, și despre cum s-au schimbat cei doi după nașterea fiicei lor, Ezra.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce s-a născut fiica lor, Ezra: "Suntem foarte familiști"

Ana Ularu formează un cuplu cu Marc Rissmann, cunoscut pentru rolul din serialul Game of Thrones. Actrița și actorul sunt căsătoriți și au împreună o fiică, pe nume Ezra. 

Ana Ularu, despre relația cu soțul ei, Marc Rissmann

Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, obișnuiesc să fie însoțiți pe platourile de filmare și de fiica lor, Ezra, astfel că micuța descoperă de la o vârstă fragedă universul cinematografic. Actrița reușește cu brio să păstreze un echilibru între viața de familie și proiectele profesionale. 

„Nu consider că e greu deloc. Adică am lucrat dintotdeauna și mi-e a doua natură să lucrez foarte mult, să filmez în proiecte mari, în proiecte mici, să repet la teatru și tot așa. Iar rolul nou de mamă este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Am un copil absolut incredibil de special și magic și fetița mea e super inteligentă. Sunt atât de mândră și de fericită. Este o bucurie să fiu mamă și îmi place la nebunie să fiu acolo pentru ea, să-i urmăresc creșterea și să descopăr lumea alături de ea”, a spus Ana Ularu pentru Unica.ro.

De asemenea, Ana Ularu a mai dezvăluit și cum s-a schimbat dinamica dintre ea și Marc Rissmann după venirea pe lume a fiicei lor, Ezra. 

„Cred că suntem mult mai uniți și suntem înnebuniți după ideea de familie, amândoi. Suntem Raci, suntem foarte familiști”, a adăugat Ana Ularu pentru aceeași sursă. 

Ana Ularu, mărturisiri despre rolul de mamă

Deși este discretă cu viața de familie, Ana Ularu a făcut recent o serie de confesiuni referitoare la viața ei personală și rolul de mamă.

„Sunt foarte confortabilă cu asta, pentru că e cel mai important lucru din lume pentru mine. Cred că am știut întotdeauna că îmi doresc să fiu mamă și că o să fiu o mamă foarte dedicată și mă văd că sunt. Nu știu, e definiția mea preferată. Cred că sunt înainte de orice mama fiicei mele și mama din familia mea, și asta mă bucură enorm. Mă simt cu adevărat împlinită. Sunt cea mai mare binecuvântare a mea”, a declarat Ana Ularu pentru Click!

Ana Ularu și-a făcut debutul în actorie de la o vârstă fragedă, la 9 ani, în două coproducții româno-franceze, Meurtres par procuration și Passion mortelle. La 17 ani, actrița a jucat-o pe Lolita în filmul cu același nume, regizat de Cătălina Buzoianu, alături de Ștefan Iordache. Rolul care i-a adus notorietate este cel din filmul Italiencele.

Ana Ularu se poate mândri cu o carieră fabuloasă la nivel internațional. În filmul Serena, regizat de Susanne Bier, a jucat alături de Jennifer Lawrence și Bradley Cooper, iar în pelicula Siberia, regizată de Matthew Ross, a fost în distribuție împreună cu Keanu Reeves. Filmul Inferno, a cărei regie e semnată de Ron Howard, a adus-o pe ecrane alături de Felicity Jones și Tom Hanks. Alex RiderJack RyanThe PowerSpy/Master și Who Is Erin Carter? sunt alte producții importante în care a mai jucat. Este protagonistă și în Subteran, primul serial original românesc Netflix. De asemenea, Ana Ularu mai poate fi văzută și pe scena teatrului românesc, în spectacolele O intervenție și Constelații de la Teatrul Act, ambele regizate de Radu Iacoban. 

Citește și:
Kristen Stewart, primul film ca regizoare. Actrița a pășit pe covorul roșu alături de soția ei, Dylan Meyer

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Bătălia juridică dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pentru domeniul Château Miraval continuă. Actorul aduce noi acuzații în proces
People
Bătălia juridică dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pentru domeniul Château Miraval continuă. Actorul aduce noi acuzații în proces
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: "O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului"
People
Nadia Comăneci, omagiată cu o pictură murală din Onești. Sportiva, profund impresionată: "O celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului"
Monica Anghel, mesaj surprinzător de pe patul de spital. Artista și-a îngrijorat fanii: "Apreciez mai mult fiecare moment"
People
Monica Anghel, mesaj surprinzător de pe patul de spital. Artista și-a îngrijorat fanii: "Apreciez mai mult fiecare moment"
Antonia a răbufnit după ce a fost acuzată de o altă intervenție estetică: "Ați făcut aceeași chestie acum..."
People
Antonia a răbufnit după ce a fost acuzată de o altă intervenție estetică: "Ați făcut aceeași chestie acum..."
Ramona Olaru se lansează în afaceri. În ce domeniu și-a propus vedeta să aibă succes: "E prima dată când vorbesc despre acest proiect"
People
Ramona Olaru se lansează în afaceri. În ce domeniu și-a propus vedeta să aibă succes: "E prima dată când vorbesc despre acest proiect"
Cristina Ciobănașu, dezvăluiri surprinzătoare despre implicarea Ruxandrei Ion în cariera ei artistică: "Mă ceartă acasă"
People
Cristina Ciobănașu, dezvăluiri surprinzătoare despre implicarea Ruxandrei Ion în cariera ei artistică: "Mă ceartă acasă"
Libertatea
Emil Rengle și Alejandro, eliminați de la Asia Express 2025. Câți bani ar fi primit pentru cele opt etape de competiție
Emil Rengle și Alejandro, eliminați de la Asia Express 2025. Câți bani ar fi primit pentru cele opt etape de competiție
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Imagini din casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat-o în Italia. Cum arată locuința
Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Cei doi au făcut anunțul direct din Turcia. „Te iubesc! Nici nu voiam să spunem”
Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Cei doi au făcut anunțul direct din Turcia. „Te iubesc! Nici nu voiam să spunem”
Cum arată Bianca Drăgușanu complet nemachiată. Imaginile postate de vedetă, după ce nu a dormit o noapte întreagă
Cum arată Bianca Drăgușanu complet nemachiată. Imaginile postate de vedetă, după ce nu a dormit o noapte întreagă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Primele rețineri după explozia devastatoare din Rahova. Ce persoane au fost duse la audieri
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Monica Anghel, imagine de pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Andrei Găluț, solistul și singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, prima apariție publică la 10 ani de la Colectiv / Foto
Andrei Găluț, solistul și singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, prima apariție publică la 10 ani de la Colectiv / Foto
Gabriela Cristea și-a luat casă în Italia!! „Se va transforma în căminul nostru de vacanță”. Imagini din interiorul spectaculoasei vile / Foto
Gabriela Cristea și-a luat casă în Italia!! „Se va transforma în căminul nostru de vacanță”. Imagini din interiorul spectaculoasei vile / Foto
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2025. Ultima lună de toamnă aduce liniște pentru nativi
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
A fost sfătuită „să-și repare fața cu botox” la 16 ani. Ce spune acum celebra actriță despre presiunea de la Hollywood
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată
Mai multe din people
Brigitte Macron dă în judecată zece persoane pentru hărțuire online. Prima doamnă a Franței luptă împotriva teoriilor conspirației și a discursului urii
Brigitte Macron dă în judecată zece persoane pentru hărțuire online. Prima doamnă a Franței luptă împotriva teoriilor conspirației și a discursului urii
People

Zece persoane sunt judecate la Paris pentru hărțuire online, după ce au răspândit teorii false despre Prima Doamnă a Franței.

+ Mai multe
Emily Burghelea, decizie neașteptată pe fondul luptei cu depresia postnatală: "Nici nu am ajuns bine că..."
Emily Burghelea, decizie neașteptată pe fondul luptei cu depresia postnatală: "Nici nu am ajuns bine că..."
People

Emily Burghelea a dezvăluit că va sta o lună într-un centru din Asia pentru a trece peste depresia postnatală.

+ Mai multe
Motivul pentru care Meghan Markle se distanțează profesional de Prințul Harry
Motivul pentru care Meghan Markle se distanțează profesional de Prințul Harry
People

Meghan Markle s-ar distanța profesional de Prințul Harry, după ce au lucrat împreună la mai multe proiecte.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC