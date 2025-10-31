Cum s-a schimbat relația dintre Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, după ce s-a născut fiica lor, Ezra: „Suntem foarte familiști”

Ana Ularu formează un cuplu cu Marc Rissmann, cunoscut pentru rolul din serialul Game of Thrones. Actrița și actorul sunt căsătoriți și au împreună o fiică, pe nume Ezra.

Ana Ularu, despre relația cu soțul ei, Marc Rissmann

Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, obișnuiesc să fie însoțiți pe platourile de filmare și de fiica lor, Ezra, astfel că micuța descoperă de la o vârstă fragedă universul cinematografic. Actrița reușește cu brio să păstreze un echilibru între viața de familie și proiectele profesionale.

„Nu consider că e greu deloc. Adică am lucrat dintotdeauna și mi-e a doua natură să lucrez foarte mult, să filmez în proiecte mari, în proiecte mici, să repet la teatru și tot așa. Iar rolul nou de mamă este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Am un copil absolut incredibil de special și magic și fetița mea e super inteligentă. Sunt atât de mândră și de fericită. Este o bucurie să fiu mamă și îmi place la nebunie să fiu acolo pentru ea, să-i urmăresc creșterea și să descopăr lumea alături de ea”, a spus Ana Ularu pentru Unica.ro.

De asemenea, Ana Ularu a mai dezvăluit și cum s-a schimbat dinamica dintre ea și Marc Rissmann după venirea pe lume a fiicei lor, Ezra.

„Cred că suntem mult mai uniți și suntem înnebuniți după ideea de familie, amândoi. Suntem Raci, suntem foarte familiști”, a adăugat Ana Ularu pentru aceeași sursă.

Ana Ularu, mărturisiri despre rolul de mamă

Deși este discretă cu viața de familie, Ana Ularu a făcut recent o serie de confesiuni referitoare la viața ei personală și rolul de mamă.

„Sunt foarte confortabilă cu asta, pentru că e cel mai important lucru din lume pentru mine. Cred că am știut întotdeauna că îmi doresc să fiu mamă și că o să fiu o mamă foarte dedicată și mă văd că sunt. Nu știu, e definiția mea preferată. Cred că sunt înainte de orice mama fiicei mele și mama din familia mea, și asta mă bucură enorm. Mă simt cu adevărat împlinită. Sunt cea mai mare binecuvântare a mea”, a declarat Ana Ularu pentru Click!

Ana Ularu și-a făcut debutul în actorie de la o vârstă fragedă, la 9 ani, în două coproducții româno-franceze, Meurtres par procuration și Passion mortelle. La 17 ani, actrița a jucat-o pe Lolita în filmul cu același nume, regizat de Cătălina Buzoianu, alături de Ștefan Iordache. Rolul care i-a adus notorietate este cel din filmul Italiencele.

Ana Ularu se poate mândri cu o carieră fabuloasă la nivel internațional. În filmul Serena, regizat de Susanne Bier, a jucat alături de Jennifer Lawrence și Bradley Cooper, iar în pelicula Siberia, regizată de Matthew Ross, a fost în distribuție împreună cu Keanu Reeves. Filmul Inferno, a cărei regie e semnată de Ron Howard, a adus-o pe ecrane alături de Felicity Jones și Tom Hanks. Alex Rider, Jack Ryan, The Power, Spy/Master și Who Is Erin Carter? sunt alte producții importante în care a mai jucat. Este protagonistă și în Subteran, primul serial original românesc Netflix. De asemenea, Ana Ularu mai poate fi văzută și pe scena teatrului românesc, în spectacolele O intervenție și Constelații de la Teatrul Act, ambele regizate de Radu Iacoban.

Foto: Arhiva ELLE

