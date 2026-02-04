Câți bani ar fi câștigat Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, pentru 5 săptămâni de participare la emisiunea „Desafio: Aventura”

După un duel intens pentru eliminare între ea și Babasha, Delia Salchievici a părăsit competiția Desafio.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Câți bani ar fi câștigat Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, pentru 5 săptămâni de participare la emisiunea "Desafio: Aventura"

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, a fost eliminată din emisiunea „Desafio: Aventura”.

Câți bani ar fi câștigat Delia Salchievici pentru participarea la emisiunea „Desafio: Aventura”

Ediția de marți, 3 februarie 2026, de la Desafio nu a fost de bun augur pentru Delia Salchievici. După un duel intens pentru eliminare între ea și Babasha, fosta soție a lui Lino Golden a părăsit competiția, după doar 5 săptămâni petrecute în cadrul emisiunii concurs de la Pro TV.

Fosta soție a lui Lino Golden a pierdut duelul cu Babasha, însă se pare că plecarea ei din Thailanda a fost grăbită de una dintre colegele de trib, Bettyshor. Deși în fața camerelor pozau în prietene, relația lor a suferit mici modificări în momentul în care trapperul Ian a dat de înțeles că are o slăbiciune pentru Delia.

Potrivit specualțiilor din spațiul public, Delia Salchievici ar fi fost răsplătită cu 2.000 de euro pentru fiecare stage (1 stage = 1 săptămână). Având în vedere că a rezistat 5 stage-uri la Desafio, fosta soție a lui Lino Golden s-ar fi întors acasă mai bogată cu 10.000 de euro, scrie Cancan.

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, are un nou partener

Divorțul dintre Lino Golden și Delia Salchievici s-a produs anul trecut și a luat prin surprindere publicul, mai ales că mulți considerau că formau un cuplu stabil. Pe durata procedurilor, ambii au preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și nu au făcut declarații.

Ulterior, Delia Salchievici a ales să vorbească despre motivele despărțirii, explicând că nu a fost vorba despre infidelitate. Potrivit acesteia, ruptura a venit din realizarea că nu mai erau compatibili și că sentimentele se estompaseră treptat, motiv pentru care au decis, de comun acord, să meargă pe drumuri separate.

Delia Salchievici a avut ulterior o scurtă relație cu medicul estetician Auday Al-Ahmad, timp în care a fost copleșită de valuri de mesaje negative din partea fanilor artistului, care o acuză că și-ar fi trădat partenerul. După terminarea acestei relații, Delia a preferat să petreacă timp singură și a participat la emisiunea Desafio de la PRO TV.

Acum însă, Delia Salchievici se declară din nou fericită și a publicat și o imagine cu noul partener de cuplu. Delia și iubitul ei au plecat într-o primă vacanță la munte, în weekendul care tocmai a trecut. Totodată, ea a publicat o fotografie alături de partenerul ei, însă i-a acoperit fața pentru a nu-i dezvălui încă identitatea.

Mai mult, noul său partener are grijă să o răsfețe cu cadouri, recent, aceasta a primit un buchet uriaș de trandafiri și a imortalizat momentul pe rețelele de socializare.

Lino Golden s-a logodit cu noua parteneră

Artistul trăiește de câteva luni o poveste de dragoste cu Diana, iar relația lor a evoluat rapid. Aflat într-o vacanță la New York, cântărețul a decis că este momentul să facă pasul cel mare și i-a pregătit partenerei sale o cerere în căsătorie cu adevărat memorabilă.

Deși povestea lor este relativ recentă, apropierea dintre cei doi a fost suficient de puternică încât Lino să nu mai amâne.

Totul s-a întâmplat într-un cadru impresionant, iar imaginile apărute pe rețelele de socializare sugerează că momentul a avut loc chiar în Times Square. Pe un ecran uriaș a rulat mesajul: „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?”. Emoționată, tânăra a răspuns fără ezitare un mare „DA”.

Delia Salchievici, mesaj neașteptat după ce artistul și-a cerut în căsătorie noua iubită

La câteva zile distanță de la momentul în care Lino Golden și-a cerut în căsătorie noua iubită, Delia, fosta soție a artistului, a transmis un mesaj prin care lasă loc de interpretări.

„Suficient de umilă să știu că pot fi înlocuită.
Suficient de încrezută să știu că ar fi un pas înapoi”, a fost mesajul transmis de Delia pe TikTok.

Citește și:
Cum s-a schimbat viața fiicei lui CRBL de când s-a mutat la Chișinău alături de mama ei. Dezvăluirea făcută de fosta soție a artistului: „Sunt niște plusuri…'

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
Petain - ediția 21 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Petain - ediția 21 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 34 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 34 47.49 RON Cumpără acum
Ediția nr. 47 - Austria (Țările Lumii) Ediția nr. 47 - Austria (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Care este acum starea de sănătate a Antoniei, după ce a trecut prin mai multe operații după o intervenție estetică nereușită
People
Care este acum starea de sănătate a Antoniei, după ce a trecut prin mai multe operații după o intervenție estetică nereușită
Melinda Gates, prima reacție după publicarea noilor e-mailuri din dosarul Epstein care îl menționează pe fostul său soț, Bill Gates: "Momente dureroase"
People
Melinda Gates, prima reacție după publicarea noilor e-mailuri din dosarul Epstein care îl menționează pe fostul său soț, Bill Gates: "Momente dureroase"
Anca Dinicu, dezvăluiri rare despre lupta cu depresia post-natală: "Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când..."
People
Anca Dinicu, dezvăluiri rare despre lupta cu depresia post-natală: "Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când..."
Nicola Peltz trezește îngrijorare cu pierderea alarmantă în greutate. De ce a slăbit atât de mult soția lui Brooklyn Beckham
People
Nicola Peltz trezește îngrijorare cu pierderea alarmantă în greutate. De ce a slăbit atât de mult soția lui Brooklyn Beckham
Ce "cerințe de dating" are Kim Kardashian. Vedeta ar forma un cuplu cu Lewis Hamilton
People
Ce "cerințe de dating" are Kim Kardashian. Vedeta ar forma un cuplu cu Lewis Hamilton
Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi. Ce a mărturisit actrița: "Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de..."
People
Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi. Ce a mărturisit actrița: "Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de..."
Libertatea
Mesajul Adinei Alberts pentru Viorel Cataramă, care a împlinit 71 de ani: „Viața alături de tine a fost despre curaj, reziliență, alegeri dificile”
Mesajul Adinei Alberts pentru Viorel Cataramă, care a împlinit 71 de ani: „Viața alături de tine a fost despre curaj, reziliență, alegeri dificile”
Imagini din apartamentul în care locuiește Mihai Trăistariu. Sufrageria a devenit camera pisicilor
Imagini din apartamentul în care locuiește Mihai Trăistariu. Sufrageria a devenit camera pisicilor
Cum a încercat Irinel Columbeanu să câștige bani după ce a ajuns la azil: „Ideea era dacă merge treaba”
Cum a încercat Irinel Columbeanu să câștige bani după ce a ajuns la azil: „Ideea era dacă merge treaba”
Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii
Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”
Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța
Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„Au fost aproape 6 ani de...” Denise Rifai, primele declarații după ce a anunțat că pleacă de la Kanal D! Detalii neștiute din spatele camerelor de filmat. Ce a dezvăluit acum vedeta TV
„Au fost aproape 6 ani de...” Denise Rifai, primele declarații după ce a anunțat că pleacă de la Kanal D! Detalii neștiute din spatele camerelor de filmat. Ce a dezvăluit acum vedeta TV
catine.ro
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Mai multe din people
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: "Nu e un lucru cu care să ne lăudăm"
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: "Nu e un lucru cu care să ne lăudăm"
People

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică participă la sezonul 3 al emisiunii Power Couple.

+ Mai multe
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu la Londra
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu la Londra
People

Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra.

+ Mai multe
Antonia, confesiuni înduioșătoare despre cei trei copii ai ei și momentele dificile din viața de mamă: "M-a marcat pentru totdeauna"
Antonia, confesiuni înduioșătoare despre cei trei copii ai ei și momentele dificile din viața de mamă: "M-a marcat pentru totdeauna"
People

Antonia a vorbit cu sinceritate despre viața de mamă a trei copii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC