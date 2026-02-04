Noi dezvăluiri despre relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton. Cu cine îl compară vedeta pe starul din Formula 1

Kim Kardashian ar avea un apelativ adorabil pentru presupusul ei partener, Lewis Hamilton.

Noi dezvăluiri despre relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton. Cu cine îl compară vedeta pe starul din Formula 1

Kim Kardashian și pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton sunt cel mai nou cuplu despre care se zvonește intens în presa internațională, stârnind entuziasm în rândul fanilor.

După ce vedeta de reality show devenită miliardară, în vârstă de 45 de ani, și starul britanic de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, au fost surprinși recent într-o escapadă romantică de weekend la un hotel de cinci stele din zona rurală a Angliei, au apărut informații potrivit cărora cei doi ar trăi o „poveste de dragoste secretă”.

Kardashian și Hamilton au fost văzuți împreună pentru a doua oară luni, de această dată la Paris, unde mai multe videoclipuri i-au surprins în aceeași mașină. Deși Kim Kardashian are un trecut amoros intens mediatizat, în ultima perioadă a ales să fie mult mai discretă în privința vieții sale sentimentale, mai ales pe fondul situației tensionate de co-parenting cu fostul soț, rapperul Kanye West, în vârstă de 48 de ani.

Nu este un secret faptul că artistul, care și-a schimbat legal numele în Ye, are un istoric controversat în ceea ce privește atacurile publice la adresa partenerilor lui Kim. Cel mai cunoscut exemplu este Pete Davidson, fost membru „Saturday Night Live”, cu care Kardashian a avut o relație de nouă luni, imediat după divorțul din 2021.

Poate tocmai de aceea, potrivit mai multor surse citate exclusiv de Daily Mail, presupusul cuplu ar trata această relație cu multă precauție, de teamă că West ar putea reacționa din nou public. În acest context, sursele descriu legătura dintre Kim și Lewis drept una de tip „friends with benefits”, gestionată cu mare atenție.

„Lewis și Kim nu formează un cuplu exclusiv. El nu caută să se așeze la casa lui cu nimeni, inclusiv cu Kim, dar sunt confortabili cu zvonurile și au o relație relaxată, de tip prieteni cu beneficii”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Potrivit informațiilor apărute, cei doi s-ar fi apropiat pentru prima dată la petrecerea de Revelion organizată de actrița Kate Hudson, în Aspen, Colorado, la finalul anului trecut, deși nu au fost fotografiați împreună la eveniment.

Sâmbătă, Kim Kardashian a zburat în Marea Britanie cu avionul său privat, evaluat la aproximativ 150 de milioane de dolari, pentru a petrece doar 24 de ore alături de Lewis Hamilton la exclusivistul Estelle Manor. Cei doi ar fi fost însoțiți de trei bodyguarzi.

O sursă a declarat pentru The Sun: „Totul părea foarte romantic. Kim și Lewis au profitat de toate facilitățile puse la dispoziție.”

Conform aceleiași publicații, cei doi ar fi împărțit o cameră în clădirea principală a proprietății, care se întinde pe 85 de acri, și s-ar fi bucurat de un masaj de cuplu, urmat de o cină într-un salon privat.

Cei doi ar fi părăsit hotelul duminică, în jurul orei 11:00, însă au fost văzuți din nou împreună câteva ore mai târziu, la sosirea în Paris. În imagini și clipuri video, Kim Kardashian și Lewis Hamilton apar ajungând la un hotel din capitala Franței, într-un SUV, în jurul orei 13:00, ora locală.

Deși niciunul nu a comentat public speculațiile, o a doua sursă apropiată a declarat pentru Daily Mail că această relație discretă ar putea fi exact ceea ce Kim are nevoie în acest moment.

„Lewis are o energie foarte calmă și a fost alături de Kim în perioada complicată de co-parenting cu Kanye„, a spus sursa, menționând că cei doi „au păstrat legătura de-a lungul anilor”, iar cei patru copii ai vedetei „îl plac foarte mult’.

Ce apelativ adorabil are Kim pentru Lewis

Aceeași sursă a dezvăluit că apropiații lui Kim folosesc chiar o poreclă amuzantă pentru Hamilton, numindu-l „Russell Wilson-ul ei”, făcând referire la starul NFL și soțul cântăreței Ciara, considerându-l pe Lewis o „variantă mult mai sofisticată” față de Kanye West.

Deși pentru unii fani relația pare surprinzătoare, Kim Kardashian și Lewis Hamilton se cunosc de peste un deceniu. Au fost fotografiați împreună pentru prima dată în 2014, alături de partenerii lor de atunci, Kanye West și Nicole Scherzinger, la gala GQ Men of the Year, la Londra.

