Nicola Peltz trezește îngrijorare cu pierderea alarmantă în greutate. De ce a slăbit atât de mult soția lui Brooklyn Beckham

Nicola Peltz a stârnit îngrijorări cu privire la silueta ta.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Nicola Peltz trezește îngrijorare cu pierderea alarmantă în greutate. De ce a slăbit atât de mult soția lui Brooklyn Beckham

Noua și spectaculoasa apariție a Nicolei Peltz Beckham a provocat un val de speculații pe rețelele sociale, chiar în perioada în care soțul ei, Brooklyn Beckham, a făcut publice tensiunile profunde dintre el și părinții săi, David și Victoria Beckham.

La prima vedere, situația părea doar un alt scandal legat de imaginea corporală din Hollywood, însă, în realitate, transformarea fizică a actriței are la bază un angajament profesional care subliniază prețul anumitor roluri, petrecându-se pe fundalul uneia dintre cele mai discutate dispute familiale din lumea celebrităților din ultimii ani.

La sfârșitul lunii ianuarie, Nicola, în vârstă de 31 de ani, a împărtășit noi fotografii de la vacanță alături de soțul ei, iar fanii au observat imediat cât de mult s-a subțiat.

Întrebat despre starea ei de sănătate, un apropiat al cuplului a declarat pentru People că pierderea dramatică în greutate nu are legătură cu diete sau tendințe de slăbit. Actrița a fost distribuită în rolul unei prim-balerine pentru viitorul film Prima, o peliculă care impune o transformare fizică intensă și un regim riguros de antrenamente.

„A suferit o transformare fizică și urmează un program intens de exerciții pentru rolul său din Prima, unde interpretează o prim-balerină”, a declarat sursa citată.

Personajul Margo, o balerină clasică care se confruntă cu schimbări majore atunci când tradițiile companiei sale sunt puse la încercare, necesită un efort fizic extrem din partea Nicolei Peltz Beckham, o provocare frecvent întâlnită în cinematografia hollywoodiană.

Roluri similare, precum cele din Black Swan sau Red Sparrow, au cerut pregătiri intense de la actrițele principale, demonstrând că transformările corporale spectaculoase fac parte din cerințele unor astfel de personaje.

Cu toate acestea, în fața publicului, imaginile pot să depășească rapid contextul. Pe măsură ce preocupările legate de pierderea în greutate a actriței au apărut online, acestea s-au intersectat cu un alt subiect intens discutat: declarația publică a lui Brooklyn Beckham privind distanțarea de părinții săi.

Pe 19 ianuarie, Brooklyn a folosit Instagram pentru a aborda tensiunile vechi din familie, făcând mai multe acuzații personale. Printre altele, și-a acuzat părinții că au încercat „fără oprire s-i distrugă relația încă dinainte de nuntă” și a spus că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu ei.

El a mai scris că a fost „controlat de părinți cea mai mare parte a vieții” și că „pentru prima dată, de când s-a îndepărtat de familia lui, această anxietate a dispărut”.

Brooklyn a negat, de asemenea, ideea că Nicola l-ar controla, o speculație recurentă online care a alimentat comentariile și zvonurile, și a subliniat că această afirmație este „complet greșită”.

Familia Beckham a fost de multă vreme o instituție globală a celebrităților, iar Brooklyn a făcut parte din această „mașinărie' pentru cea mai mare parte a vieții sale.

Părinții săi, David Beckham, star global al fotbalului, și Victoria Beckham, designer de modă și fostă cântăreață, sunt experți în gestionarea narativelor personale și profesionale, susține fiul lor.

Specialiștii în comunicare de criză remarcă faptul că decizia lui Brooklyn de a-și exprima nemulțumirile direct pe Instagram, în loc să folosească agenți sau purtători de cuvânt, reflectă o schimbare generatională în modul în care conflictele personale sunt expuse publicului.

Citește și:
Familia lui Gisele Bündchen, îngrijorată de căsătoria modelului cu Joaquim Valente: „Este o greșeală'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
Petain - ediția 21 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Petain - ediția 21 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 34 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 34 47.49 RON Cumpără acum
Ediția nr. 47 - Austria (Țările Lumii) Ediția nr. 47 - Austria (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Melinda Gates, prima reacție după publicarea noilor e-mailuri din dosarul Epstein care îl menționează pe fostul său soț, Bill Gates: "Momente dureroase"
People
Melinda Gates, prima reacție după publicarea noilor e-mailuri din dosarul Epstein care îl menționează pe fostul său soț, Bill Gates: "Momente dureroase"
Anca Dinicu, dezvăluiri rare despre lupta cu depresia post-natală: "Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când..."
People
Anca Dinicu, dezvăluiri rare despre lupta cu depresia post-natală: "Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când..."
Câți bani ar fi câștigat Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, pentru 5 săptămâni de participare la emisiunea "Desafio: Aventura"
People
Câți bani ar fi câștigat Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, pentru 5 săptămâni de participare la emisiunea "Desafio: Aventura"
Ce "cerințe de dating" are Kim Kardashian. Vedeta ar forma un cuplu cu Lewis Hamilton
People
Ce "cerințe de dating" are Kim Kardashian. Vedeta ar forma un cuplu cu Lewis Hamilton
Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi. Ce a mărturisit actrița: "Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de..."
People
Diana Dumitrescu, noi dezvăluiri despre decizia ei de a se pocăi. Ce a mărturisit actrița: "Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de..."
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: "Nu e un lucru cu care să ne lăudăm"
People
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: "Nu e un lucru cu care să ne lăudăm"
Libertatea
Mesajul Adinei Alberts pentru Viorel Cataramă, care a împlinit 71 de ani: „Viața alături de tine a fost despre curaj, reziliență, alegeri dificile”
Mesajul Adinei Alberts pentru Viorel Cataramă, care a împlinit 71 de ani: „Viața alături de tine a fost despre curaj, reziliență, alegeri dificile”
Imagini din apartamentul în care locuiește Mihai Trăistariu. Sufrageria a devenit camera pisicilor
Imagini din apartamentul în care locuiește Mihai Trăistariu. Sufrageria a devenit camera pisicilor
Cum a încercat Irinel Columbeanu să câștige bani după ce a ajuns la azil: „Ideea era dacă merge treaba”
Cum a încercat Irinel Columbeanu să câștige bani după ce a ajuns la azil: „Ideea era dacă merge treaba”
Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii
Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”
Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța
Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„Au fost aproape 6 ani de...” Denise Rifai, primele declarații după ce a anunțat că pleacă de la Kanal D! Detalii neștiute din spatele camerelor de filmat. Ce a dezvăluit acum vedeta TV
„Au fost aproape 6 ani de...” Denise Rifai, primele declarații după ce a anunțat că pleacă de la Kanal D! Detalii neștiute din spatele camerelor de filmat. Ce a dezvăluit acum vedeta TV
catine.ro
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Mai multe din people
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu la Londra
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu la Londra
People

Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra.

+ Mai multe
Antonia, confesiuni înduioșătoare despre cei trei copii ai ei și momentele dificile din viața de mamă: "M-a marcat pentru totdeauna"
Antonia, confesiuni înduioșătoare despre cei trei copii ai ei și momentele dificile din viața de mamă: "M-a marcat pentru totdeauna"
People

Antonia a vorbit cu sinceritate despre viața de mamă a trei copii.

+ Mai multe
Bianca Censori ar fi încercat în repetate rânduri să iasă din căsnicia cu Kanye West. Ce au dezvăluit apropiații cuplului: "Foarte nefericită"
Bianca Censori ar fi încercat în repetate rânduri să iasă din căsnicia cu Kanye West. Ce au dezvăluit apropiații cuplului: "Foarte nefericită"
People

Bianca Censori ar fi fost foarte nefericită în mariajul cu Kanye West și ar fi încercat în repetate rânduri să pună capăt relației.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC