Nicola Peltz trezește îngrijorare cu pierderea alarmantă în greutate. De ce a slăbit atât de mult soția lui Brooklyn Beckham

Noua și spectaculoasa apariție a Nicolei Peltz Beckham a provocat un val de speculații pe rețelele sociale, chiar în perioada în care soțul ei, Brooklyn Beckham, a făcut publice tensiunile profunde dintre el și părinții săi, David și Victoria Beckham.

La prima vedere, situația părea doar un alt scandal legat de imaginea corporală din Hollywood, însă, în realitate, transformarea fizică a actriței are la bază un angajament profesional care subliniază prețul anumitor roluri, petrecându-se pe fundalul uneia dintre cele mai discutate dispute familiale din lumea celebrităților din ultimii ani.

La sfârșitul lunii ianuarie, Nicola, în vârstă de 31 de ani, a împărtășit noi fotografii de la vacanță alături de soțul ei, iar fanii au observat imediat cât de mult s-a subțiat.

Întrebat despre starea ei de sănătate, un apropiat al cuplului a declarat pentru People că pierderea dramatică în greutate nu are legătură cu diete sau tendințe de slăbit. Actrița a fost distribuită în rolul unei prim-balerine pentru viitorul film Prima, o peliculă care impune o transformare fizică intensă și un regim riguros de antrenamente.

„A suferit o transformare fizică și urmează un program intens de exerciții pentru rolul său din Prima, unde interpretează o prim-balerină”, a declarat sursa citată.

Personajul Margo, o balerină clasică care se confruntă cu schimbări majore atunci când tradițiile companiei sale sunt puse la încercare, necesită un efort fizic extrem din partea Nicolei Peltz Beckham, o provocare frecvent întâlnită în cinematografia hollywoodiană.

Roluri similare, precum cele din Black Swan sau Red Sparrow, au cerut pregătiri intense de la actrițele principale, demonstrând că transformările corporale spectaculoase fac parte din cerințele unor astfel de personaje.

Cu toate acestea, în fața publicului, imaginile pot să depășească rapid contextul. Pe măsură ce preocupările legate de pierderea în greutate a actriței au apărut online, acestea s-au intersectat cu un alt subiect intens discutat: declarația publică a lui Brooklyn Beckham privind distanțarea de părinții săi.

Pe 19 ianuarie, Brooklyn a folosit Instagram pentru a aborda tensiunile vechi din familie, făcând mai multe acuzații personale. Printre altele, și-a acuzat părinții că au încercat „fără oprire s-i distrugă relația încă dinainte de nuntă” și a spus că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu ei.

El a mai scris că a fost „controlat de părinți cea mai mare parte a vieții” și că „pentru prima dată, de când s-a îndepărtat de familia lui, această anxietate a dispărut”.

Brooklyn a negat, de asemenea, ideea că Nicola l-ar controla, o speculație recurentă online care a alimentat comentariile și zvonurile, și a subliniat că această afirmație este „complet greșită”.

Familia Beckham a fost de multă vreme o instituție globală a celebrităților, iar Brooklyn a făcut parte din această „mașinărie' pentru cea mai mare parte a vieții sale.

Părinții săi, David Beckham, star global al fotbalului, și Victoria Beckham, designer de modă și fostă cântăreață, sunt experți în gestionarea narativelor personale și profesionale, susține fiul lor.

Specialiștii în comunicare de criză remarcă faptul că decizia lui Brooklyn de a-și exprima nemulțumirile direct pe Instagram, în loc să folosească agenți sau purtători de cuvânt, reflectă o schimbare generatională în modul în care conflictele personale sunt expuse publicului.

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro