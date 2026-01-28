Suma fabuloasă pe care ar primi-o Nicola Peltz lunar de la tatăl ei. Actrița și Brooklyn Beckham locuiesc în casa ei

Nica Peltz, fiica miliardarului Nelson Peltz, ar primi lunar de la tatăl ei o alocație uimitoare.

Suma fabuloasă pe care ar primi-o Nicola Peltz lunar de la tatăl ei. Actrița și Brooklyn Beckham locuiesc în casa ei

Se pare că Nicola Peltz primește o alocație lunară fabuloasă din partea tatălui său miliardar, Nelson Peltz.

Nicola Peltz, alocație de 1 milion de dolari

Potrivit surselor, fiica miliardarului primește 1 milion de dolari lunar de la familie. Această sumă impresionantă contrastează puternic cu sprijinul financiar pe care soțul ei, Brooklyn Beckham, este considerat că îl primește de la părinții săi, David și Victoria Beckham.

Deși numele lui Nelson Peltz nu este la fel de cunoscut în cultura pop precum cel al familiei Beckham, averea omului de afaceri depășește-o pe cea a socrilor săi, având o avere estimată la 1,6 miliarde de dolari, comparativ cu cei 680 de milioane de dolari ai familiei Beckham.

Marina Hyde, vorbind în podcastul The Rest Is Entertainment, a spus: „Din ce aud, cred că Beckhams îi dau lui Brooklyn mulți bani, dar nu o sumă incredibilă și au acest vis, într-o anumită măsură, că el va sta pe propriile picioare și va deveni independent.”

„Poate că Nelson Peltz ar nega asta, dar aud că le-a spus: ‘Îi dau fiicei mele o alocație de un milion de dolari pe lună'”.

„Singurul lucru la care soții Beckham nu se așteptau era ca cei doi să semneze un contract prenupțial, se așteptau ca lucrurile să fie invers.”

Conform raportărilor din anul trecut, David și Victoria se tem că fiul lor este „prins” de presupusul contract prenupțial, precum și de situația sa de trai în Los Angeles. Fiul cel mare al famileii locuiește de mai bine de un an într-o vilă de 11 milioane de lire sterline din Hollywood împreună cu soția sa, Nicola, dar s-a raportat că aceasta este proprietara principală a casei.

O sursă a declarat pentru The Sun în iunie 2025 că familia Peltz consideră că soții Beckham nu și-au sprijinit suficient fiul.

Banii, după cum se spune, sunt rădăcina tuturor relelor. Cu siguranță, în cazul Beckhams vs Peltzes, asta se dovedește… complicat. David și Victoria sunt doi copii din clasa muncitoare care au reușit. Când a venit vorba să cumpere această casă, desigur că nu ar fi dat milioane fiului lor, ce mesaj ar fi transmis asta?”

Când cele două familii s-au unit, Nelson nu a pierdut timp și a cheltuit 3,5 milioane de dolari pentru nunta fiicei sale în 2022, arătând că îl primise cu adevărat pe Brooklyn, 26 de ani, în familia sa.

Cum a dobândit familia Peltz miliardele de dolari

Drumul lui Nelson către miliarde a început când el și fratele său, Robert, au preluat compania de distribuție a alimentelor congelate a tatălui lor, pe care au dezvoltat-o rapid în următorii ani. În anii 80 și-a mărit averea achiziționând firma de producție Triangle Industries și transformând-o în cea mai mare companie de ambalaje din lume, pe care a vândut-o în 1988, tranzacție care i-ar fi adus sute de milioane de dolari.

Deși putea să se retragă cu averea deja uriașă, Nelson a pivotat către „investiții activiste”: cumpăra participații semnificative în companii subperformante și impunea schimbări precum reduceri de costuri, restructurări, vânzări de active sau schimbări de management.

El și-a construit o adevărată dinastie de familie, fiind tată a 10 copii. Din căsnicia cu prima soție, Cynthia Abrams (1964-1981), are doi copii. În 1985, s-a căsătorit cu fostul model Claudia Heffner și a avut alți opt copii: Matthew, 40 de ani, om de afaceri; Brad, 32 de ani, fost jucător de hochei; Brittany, designer de haine pentru copii; Darren (cunoscut ca Diesel), 27 de ani, antreprenor tech; gemenii Zachary și Gregory, 18 ani și Nicola, care cochetează cu actoria.

Nicola, care a început să joace în 2006, a avut câteva roluri minore în filme precum The Last Airbender și Transformers. Anul trecut și-a făcut debutul ca scenarist și regizor, jucând în același timp primul rol principal în filmul său Lola, iar recent promovează rolul din thriller-ul Pretty Ugly (2026). Brooklyn, între timp, a încercat mai multe cariere, de la bucătar la lansarea unei cărți de fotografie.

Cuplul s-a bucurat de o escapadă romantică în Malibu, la câteva zile după ce Brooklyn și-a rupt public legăturile cu familia sa.

Brooklyn Beckham, acuzații grave la adresa părinților

Fiul cel mare al lui David și Victoria și-a criticat public părinții săptămâna trecută într-o declarație de șase pagini, acuzându-i că l-au „controlat”, că au încercat să-i distrugă căsnicia și l-au umilit.

În timp ce restul familiei Beckham s-a reunit la Paris să o susțină pe Victoria, 51 de ani, la primirea titlului de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor, Brooklyn și-a arătat loialitatea față de soția sa.

El a distribuit pe TikTok un montaj video din vacanța din Malibu, la câteva ore după ce familia sa a afișat un front comun la primul eveniment public de la atacul său dur. Setat pe Yellow de la Coldplay, Brooklyn și-a declarat din nou dragostea pentru Nicola, 31 de ani, scriind: „Te iubesc Nicola Anne Peltz Beckham.”

Cuplul a fost însoțit de câinele lor, Lamb, plimbându-se pe plaja din Malibu, luând masa împreună și savurând un toast cu șampanie.

