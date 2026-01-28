Calvin Klein și partenerul lui cu 47 de ani mai tânăr, surprinși împreună la sala de fitness. Gestul care a atras atenția

Deși între ei este o diferență de vârstă de nu mai puțin de 47 de ani, Calvin Klein reușește încă să țină pasul cu tânărul său partener.

Calvin Klein și partenerul lui, în ținute asortate

Luni, Klein, în vârstă de 83 de ani, și iubitul său, modelul Kevin Baker, 36 de ani, au fost surprinși părăsind împreună sala Golds Gym din Venice, Los Angeles.

Deși anul trecut Klein s-a împiedicat în fața partenerului său mult mai tânăr, în timpul unei apariții la New York, de data aceasta celebrul designer părea mult mai sigur pe pași.

Arătând că îi leagă mai mult decât pasiunea pentru sport, cuplul și-a afișat apropierea purtând ținute asortate. Ambii au ales pantaloni sport culoarea antracit și bluze negre, cu mânecă lungă, identice, dar și-au păstrat o notă de individualitate prin încălțămintea diferită.

Cei doi, care formează un cuplu de aproximativ zece ani, sunt cunoscuți pentru discreția extremă cu care își tratează relația. Klein oferă foarte rar interviuri, iar atunci când o face, se limitează aproape exclusiv la subiecte legate de cariera sa și de brandul său iconic.

În 2003, Klein și cofondatorul său, Barry Schwartz, au vândut Calvin Klein Inc. către PVH Corp., într-o tranzacție evaluată la aproximativ 700 de milioane de dolari.

Klein a încasat 215 milioane de dolari din această afacere și a rămas în companie câțiva ani în calitate de director creativ consultant.

Celebrul designer a avut, de-a lungul vieții, relații atât cu bărbați, cât și cu femei. El a fost căsătorit anterior cu Jayne Centre Klein (1964–1974) și cu Kelly Rector (1986–2006).

După despărțirea de Rector, Klein a început o relație cu starul din filmele pentru adulți Nick Gruber, cu 48 de ani mai tânăr decât el. Cei doi s-au despărțit în 2012, după doi ani de relație, iar ulterior Klein și-a găsit dragostea alături de Baker.

Înainte de a-l cunoaște pe Klein, Baker era cunoscut mai ales pentru cariera de model, pe care o avea alături de fratele său geamăn, Joel. Frații Baker au apărut chiar și într-un pictorial complet nud realizat împreună. În noiembrie anul trecut, Klein și Baker au stârnit controverse după ce au fost văzuți în East Village, New York, unde au sărbătorit lansarea noii cărți a fotografului Vogue Steven Klein.

Designerul, moment dificil în public

Din păcate, Klein a avut parte recent de un moment dificil la intrarea în galeria de artă The Brant Foundation, unde avea loc evenimentul plin de vedete. Designerul a fost derutat de blițurile aparatelor foto de la intrare, lucru care l-a făcut să se împiedice și să pară dezorientat. Klein a murmurat că „nu se aștepta la asta” în timp ce încerca să urce treptele spre ușa de la intrare.

Părând complet neafectat de situație, partenerul său impasibil, Kevin, s-a îndepărtat pur și simplu și nu a părut să-i mai acorde designerului nicio atenție înainte de a intra în clădire. Între timp, un agent de pază a fost nevoit să-l ajute pe Klein să urce două trepte, după ce designerul s-a mai dezechilibrat încă o dată.

Citește și:

Cum s-a schimbat viața Alinei Sorescu, la un an de la finalizarea divorțului de Alexandru Ciucu: „Importantă este liniștea fetițelor…'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro