Georgina Rodríguez a împlinit 32 de ani. Ce mesaj romantic i-a transmis de logodnicul ei, Cristiano Ronaldo: „Femeia vieții mele"

Cristiano Ronaldo i-a transmis un mesaj special Georginei Rodríguez cu ocazia zilei sale de naștere.

Georgina Rodríguez a împlinit 32 de ani. Ce mesaj romantic i-a transmis de logodnicul ei, Cristiano Ronaldo: "Femeia vieții mele"

Georgina Rodríguez a împlinit pe 27 ianuarie, 32 de ani. Anul acesta, vedeta nu și-a sărbătorit ziua de naștere alături de logodnicul ei, Cristiano Ronaldo, aflându-se momentan în Statele Unite, unde participă la o proiecție a documentarului Melania, dedicat Primei Doamne a SUA, Melania Trump. Cu toate acestea, fotbalistul i-a transmis un mesaj romantic.

Ronaldo a publicat pe contul său oficial de Instagram o fotografie cu el și Georgina, însoțită de următoarea declarație: „La mulți ani, femeii vieții mele!”.

Georgina a redistribuit imediat postarea pe Instagram Stories.

Cristiano Ronaldo, dezvăluiri rare despre modul în care a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo a povestit, într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan, cum a luat decizia de a o cere în căsătorie pe Georgina Rodríguez și cum fiicele lor au avut un rol important în acest moment.

Cristiano Ronaldo a explicat că, după opt ani de relație, a simțit că a venit momentul potrivit pentru a face pasul cel mare.

„Spun mereu că lucrurile bune vin la timpul potrivit. O să îi cer să se căsătorească cu mine pentru că simt că acesta este momentul potrivit, nu doar pentru că este mama copiilor mei, ci pentru că este iubirea vieții mele”, a declarat Cristiano Ronaldo. El a adăugat că „nimic nu se va schimba doar pentru că ne vom căsători, este doar un capitol frumos al vieții”.

În discuția cu Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a mărturisit că a știut mereu că o va cere în căsătorie, însă momentul exact i s-a părut dificil de definit.

„Când ceri pe cineva în căsătorie, nu știi niciodată momentul, scena, atmosfera”, a explicat el, subliniind că lucrurile importante „ar trebui să vină într-un mod natural”.

Cristiano Ronaldo a dezvăluit și că Georgina își exprimase dorința de a avea un inel special.

„Era unul dintre visurile ei să aibă o piatră frumoasă”, a spus el, adăugând: „Muncesc, muncesc din greu, iar în cele din urmă am găsit ceea ce îi place”.

Decizia finală a fost influențată de momentul în care fiicele lor au intervenit spontan.

„Era aproape ora 1 noaptea, iar fetele mele, Alana și Eva, dormeau. Unul dintre prietenii mei mi-a dat inelul ca să i-l ofer Georgianei. Am primit inelul, iar cele două fete ale mele au venit și au spus: ‘Tati, o să îi dai mamei inelul și o să o întrebi dacă vrea să se căsătorească cu tine.’ Iar eu am spus: ‘Wow, acesta este momentul potrivit pentru a spune da.’ A fost momentul perfect”.

Sportivul a explicat că intervenția fetelor i-a confirmat sentimentul că este pregătit.

„Da, acum e timpul. Asta vreau”, și-a amintit el.

Deși nu a îngenuncheat, fiind prea emoționat, Cristiano Ronaldo i-a spus partenerei sale, Georgina Rodríguez, câteva cuvinte simple.

„Nu sunt un tip foarte romantic. Nu sunt genul care aduce flori în casă în fiecare săptămână. Dar sunt romantic în felul meu. A fost frumos și știam că este femeia vieții mele, așa că am făcut-o”.

Georgina a spus „da” fără ezitare. Ronaldo a apreciat că reacția ei nu a fost legată de valoarea inelului.

„Un lucru care mi-a plăcut este că nu i-a păsat de inel”, a explicat fotbalistul, menționând că ea era mai preocupată să afle dacă el este cu adevărat serios în privința căsătoriei.

„Da, da, vreau să mă căsătoresc cu tine. Dar ea nu mă credea”, a spus el.

Întrebat dacă a fost emoționat până la lacrimi, Ronaldo a răspuns: „Aveam lacrimi în ochi”. Iar când Piers Morgan a glumit întrebând dacă emoția era și „din cauza prețului inelului”, Ronaldo a râs și a spus: „Din ambele motive”.

Experți în bijuterii citați în presa internațională estimează că inelul primit de Georgina Rodríguez, cu un diamant oval de mari dimensiuni și două pietre laterale montate în platină, ar putea ajunge la o valoare de circa 5 milioane de dolari.

Rodríguez și-a confirmat logodna pe Instagram, pe 11 august, într-o imagine în care apare cu mâna așezată peste cea a lui Ronaldo, scriind: „Da, vreau. În asta și în toate viețile mele”.

Foto: Arhiva ELLE

