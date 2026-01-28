Noi detalii despre conflictul dintre Nicola Peltz și familia Beckham: „Incapacitatea aproape totală a Nicolei de a rosti numele lui David sau al Victoriei”

Un interviu acordat de Nicola Peltz în 2022 și republicat recent de Grazia readuce în atenție unul dintre cele mai comentate episoade din relația sa cu familia Beckham: controversa legată de rochia de mireasă. Materialul, realizat de jurnalista Polly Vernon, dezvăluie detalii care, în lumina declarațiilor recente ale lui Brooklyn Beckham, capătă o semnificație nouă.

Potrivit lui Vernon, Nicola evita aproape complet să rostească numele Victoriei și al lui David Beckham.

„Am fost frapată de incapacitatea aproape totală a Nicolei de a rosti numele lui David sau al Victoriei. Expresia ‘ea, Victoria, umm’ din citatul de mai sus a fost singurul moment în care a rostit numele direct. În rest, era doar ‘mama lui Brooklyn’ sau ‘tatăl’. Prin contrast, vorbea ușor, direct și cu afecțiune despre Harper. ‘Mi-am dorit atât de mult o soră mai mică, iar Harper este cea mai dulce. Am cea mai cool soră mai mică. Îmi trimite snap-uri’, spunea ea”, a declarat jurnalista pentru Grazia.

Interviul a fost publicat inițial la câteva luni după nunta din Palm Beach a Nicolei cu Brooklyn Beckham și explica motivul pentru care actrița, atunci în vârstă de 27 de ani, nu a purtat o rochie creată de Victoria Beckham, deși planurile inițiale mergeau în această direcție. Odată cu republicarea materialului, Grazia a prezentat integral declarațiile Nicolei despre acest subiect.

„Chiar, chiar îmi doream să port [o rochie VB] și mi se părea atât de frumos că mama lui Brooklyn urma să facă asta pentru mine. Eram foarte entuziasmată să o port. Și, până la urmă, nu am mai purtat-o”, a spus Nicola în interviu.

Ea a explicat contextul: „Adevărul este că eram într-un grup de mesaje cu mama mea, Victoria și Leslie, care este stilista mea de zece ani. Eram toate în acest grup și eram atât de entuziasmată să începem procesul de design. Și apoi Victoria, umm… a zis ceva de genul… Oh! Și asta se întâmpla în timp ce filmam [debutul meu regizoral] Lola James! Așa că eram foarte ocupată. Apoi și ea, Victoria, uh, era foarte ocupată și am pornit acest grup de mesaje. Au trecut câteva zile și nu am mai primit nimic. Cred că Victoria s-a gândit că, fiind pe platou, poate nu voia să mă deranjeze, așa că a sunat-o pe mama mea și i-a spus că nu poate face rochia. A spus că atelierul ei nu o poate realiza la timp…”.

La patru săptămâni după nunta din aprilie 2022, Vogue relata, potrivit stilistei Nicolei, Leslie Fremar, că rochia purtată de actriță a fost rezultatul „unui an de conversații” cu echipa lui Pierpaolo Piccioli, directorul de creație Valentino. Articolul descria două vizite la sediul din Roma, două probe în Statele Unite și implicarea directă a croitoreselor, care au călătorit până la Miami pentru ajustările finale.

„A fost experiența couture supremă. Simplitatea ei era magnifică. Nu a fost nevoie să încărcăm rochia pentru a-i da amploare, așa că am eliminat broderiile”, a declarat Leslie Fremar pentru Vogue.

Nicola Peltz a confirmat ulterior, în interviuri acordate pentru Sunday Times și Grazia USA, că zvonurile despre o posibilă ruptură au apărut după ce nu a purtat creația Victoriei Beckham. Deși a negat existența unui „conflict”, ea a subliniat: „Nicio familie nu este perfectă”.

Pentru Sunday Times, în 2022, actrița declara: „Cred că totul a început, și am mai spus asta, pentru că nu am ajuns să port rochia de mireasă a Victoriei. Dar adevărul este că îmi doream enorm să o port și mi se părea atât de frumos că mama lui Brooklyn urma să o facă pentru mine”.

În Grazia USA, Nicola a oferit o versiune mai nuanțată: „Ne-am conectat ca să începem designul rochiei, apoi au trecut câteva zile și nu am mai primit nimic. Victoria a sunat-o pe mama mea și i-a spus că atelierul ei nu o poate face. Plănuiam să port rochia de mireasă a Victoriei și eram cu adevărat entuziasmată să pot purta un design creat de viitoarea mea soacră. Mi se părea atât de frumos și o poveste atât de frumoasă”.

După acest moment, a continuat ea, direcția s-a schimbat: „Am vorbit cu mama mea și cu Leslie și le-am spus: ‘Ei bine, din păcate asta nu se poate întâmpla, care este următorul pas?’ Sunt fan Valentino și al couture-ului lor de atât de mult timp. Am fost foarte norocoasă să pot călători la atelier ca să probez rochia. Asta este, de fapt, ce s-a întâmplat”.

Surse citate de Daily Mail au susținut ulterior că Victoria Beckham ar fi fost nemulțumită de faptul că nu a fost implicată în organizarea evenimentului. Potrivit unei surse, „masa principală era ocupată doar de Peltz și chiar părea că familia Beckham nu se află în prim-plan… Exista sentimentul că nunta era despre familia Peltz, ceea ce este de înțeles, fiind casa lor, fiica lor și fiul lor cei care țineau discursurile”.

Brooklyn Beckham, declarații inedite despre relația cu familia sa

Republicarea interviului din Grazia vine în contextul declarațiilor recente ale lui Brooklyn Beckham, în care a abordat pentru prima oară public conflictul cu familia sa.

Într-un mesaj amplu distribuit pe Instagram Stories, fiul cel mare al lui David Beckham și al Victoriei Beckham a încercat să spună „adevărul despre… unele dintre minciunile care au fost tipărite”, susținând că părinții săi ar fi „continuat să meargă la presă” cu informații despre el și soția sa, Nicola Peltz.

„Nu vreau să mă împac cu familia mea”, a scris tânărul de 26 de ani. „Nu sunt controlat, ci mă apăr pentru prima dată în viața mea. Toată viața mea, părinții mei au controlat modul în care au fost prezentate în presă poveștile despre familia noastră”.

Brooklyn a continuat: „Toată viața mea, părinții mei au controlat știrile din presă despre familia noastră, prin postări demonstrative pe rețelele sociale, evenimente de familie și relații lipsite de autenticitate. … Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate minciuni în mass-media, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și păstra propria fațadă”.

Menționând că „adevărul iese întotdeauna la iveală”, el a susținut că David, în vârstă de 50 de ani, și Victoria, de 51 de ani, „au încercat fără încetare să [îi] distrugă relația” cu Nicola Peltz, 31 de ani, încă dinainte ca cei doi să se căsătorească, în aprilie 2022.

„Nu s-a oprit”, a afirmat el. „Mama mea a anulat realizarea rochiei Nicolei în ultimul moment, în ciuda faptului că aceasta era foarte entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să își găsească urgent o altă rochie”.

David și Victoria ar fi „pus presiune în mod repetat și ar fi încercat să-l mituiască” pe Brooklyn pentru a-l determina să „renunțe prin semnătură la drepturile asupra” numelui său înainte de nunta din Florida. De asemenea, el a susținut că, în noaptea de dinaintea nunții, „membri ai familiei [sale]” i-au spus că Peltz „nu are același sânge” și „nu este familie”.

