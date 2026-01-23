Contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham îi îngrijorează pe părinții săi, David și Victoria

Contractul prenupțial dintre Brooklyn Beckham și Nicola Peltz ar fi unul dintre motivele care au condus la ruptura dintre Beckham și părinții săi celebri, David și Victoria. Mai multe surse din apropierea familiei Beckham au dezvăluit pentru presa americană faptul că fostul atlet și soția sa sunt îngrijorați de ce s-ar putea întâmpla în eventualitatea unui divorț al fiului lor, dat fiind faptul că acesta a fost „absorbit complet” de familia soției sale și s-a alienat de propria familie.

Ce presupune, însă, acest document? O sursă citată de publicația The Sun a arătat că „dacă cei doi se despart vreodată, Brooklyn ar fi complet ostracizat și fără prea mulți bani”, susținând și că contractul prenupțial „rigid” i-ar promite lui Beckham jumătate din câștigurile obținute de cuplu, din brand-ul lor personal, în timpul căsniciei, dar nu i-ar da acces la averea familiei soției sale, părinții Nicolei Peltz fiind un cunoscut cuplu de miliardari.

Astfel, aceeași sursă a arătat că David și Victoria Beckham ar simți „cu inimile frânte” că fiul lor în vârstă de 26 de ani este ținut „captiv” de contractul prenupțial semnat, dat fiind faptul că viitorul lui ar fi complet în mâinile familiei Peltz, care este semnificativ mai bogată decât familia Beckham, a căror avere este estimată la aproximativ 673 de milioane de dolari.

Aceeași publicație pretinde și că Victoria Beckham ar fi „complet devastată” și „în lacrimi” în urma atacului la adresa familiei pe care l-a declanșat Brooklyn prin intermediul unor dezvăluiri postate pe contul său de Instagram, declarații care pretind că propria lui familie s-a purtat în mai multe rânduri inadecvat atât cu el, cât și cu viitoarea sa (la acel moment) soție. Printre acuzațiile făcute de Brooklyn Beckham se numără faptul că mama sa, Victoria, ar fi refuzat în ultimul moment să realizeze rochia de mireasă a Nicolei Peltz, dar și că tot ea ar fi intervenit în timpul dansului rezervat mirilor la nuntă, dansând nepotrivit cu el. Totuși, în 2022, la nuntă, Nicola Peltz Beckham a purtat o rochie de mireasă Valentino, publicația Vogue raportând faptul că a fost nevoie de un an întreg și mai multe probe pentru realizarea rochiei elaborate.

Veștile și speculațiile despre contractul prenupțial semnat de Brooklyn Beckham au început să circule chiar în preajma momentului nunții. Acum, tânărul Beckham susține că părinții săi au încercat să îi controleze relația cu soția sa, ba chiar să o distrugă. „Familia mea a fost în mod constant lipsită de respect față de soția mea, indiferent cât de mult am încercat să prezentăm un front unit. Mama mea a invitat în repetate rânduri femei care fac parte din trecutul meu, în moduri despre care a fost clar că aveau ca scop să ne facă să ne simțim inconfortabil”.

Mai mult, Brooklyn Beckham pretinde că familia lui i-a reamintit chiar în ziua nunții că Nicola Peltz nu are o „legătură de sânge” cu el și că „nu este familie”. Deși presa a relatat pe surse multiple variante ale reacțiilor familiei Beckham, în afara unui scurt comentariu făcut de David Beckham, în care fostul fotbalist spunea că trebuie uneori să le permiți copiilor să facă propriile lor greșeli, aceștia nu au avut o reacție oficială la scandalul pornit de fiul lor.

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro