David Beckham rupe tăcerea după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn: „Trebuie să îi lași să facă și greșeli”

David Beckham a oferit prima declarație publică după ce fiul său, Brooklyn, a publicat pe Instagram Stories un mesaj lung și șocant, în care a abordat conflictul de lungă durată din familia lor. Fostul fotbalist a vorbit despre acest subiect într-o apariție la emisiunea Squawk Box de la CNBC, pe 20 ianuarie, abordând tema rețelelor sociale și relația cu cei patru copii ai săi.

„Am vorbit întotdeauna despre social media și despre puterea sa. Despre bine și despre rău”, a spus David Beckham. „Despre partea rea am vorbit în legătură cu ceea ce pot accesa copiii în zilele noastre, poate fi periculos. Dar ceea ce am descoperit personal, mai ales în cazul copiilor mei, este că o poți folosi pentru motivele potrivite. Eu am putut să îmi folosesc platforma și comunitatea pentru UNICEF. Și a fost cel mai important instrument pentru a-i face pe oameni conștienți de ce se întâmplă în lume cu copiii”.

Referindu-se direct la Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper, pe care îi are împreună cu soția sa, Victoria Beckham, David Beckham a subliniat rolul greșelilor în procesul de maturizare.

„Am încercat să fac același lucru și cu copiii mei, să îi educ. Fac greșeli, dar copiilor li se permite să greșească. Așa învață. Asta încerc să îi învăț. Uneori trebuie să îi lași să facă și aceste greșeli”.

Mesajul dur transmis de Brooklyn Beckham

Declarațiile lui David Beckham vin la scurt timp după ce Brooklyn a mărturisit că fostul fotbalist și soția sa, Victoria, ar fi încercat să îi saboteze relația cu soția lui, Nicola Peltz Beckham, și că ar fi răspândit „nenumărate minciuni”.

„Nu vreau să mă împac cu familia mea”, a scris tânărul de 26 de ani. „Nu sunt controlat, ci mă apăr pentru prima dată în viața mea. Toată viața mea, părinții mei au controlat modul în care au fost prezentate în presă poveștile despre familia noastră”.

Brooklyn Beckham a continuat:

„Toată viața mea, părinții mei au controlat știrile din presă despre familia noastră, prin postări demonstrative pe rețelele sociale, evenimente de familie și relații lipsite de autenticitate. … Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate minciuni în mass-media, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și păstra propria fațadă.”

Menționând că „adevărul iese întotdeauna la iveală”, el a susținut că David și Victoria „au încercat fără încetare să [îi] distrugă relația” cu Nicola Peltz încă dinainte ca cei doi să se căsătorească, în aprilie 2022.

„Nu s-a oprit. Mama mea a anulat realizarea rochiei Nicolei în ultimul moment, în ciuda faptului că aceasta era foarte entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să își găsească urgent o altă rochie”.

David și Victoria Beckham ar fi „pus presiune în mod repetat și ar fi încercat să-l mituiască” pe Brooklyn pentru a-l determina să „renunțe prin semnătură la drepturile asupra” numelui său înainte de nunta din Florida. De asemenea, el a susținut că, în noaptea de dinaintea nunții, „membri ai familiei [sale]” i-au spus că Peltz „nu are același sâng” și „nu este familie”.

„Refuzul meu a afectat câștigul financiar, iar de atunci nu m-au mai tratat niciodată la fel”, a susținut el. „În timpul organizării nunții, mama mea a mers atât de departe încât m-a numit ‘diabolic, pentru că Nicola și cu mine am ales să le includem la masa noastră pe Nanny Sandra și pe Naunni a Nicolei, deoarece amândouă nu își aveau soții alături. Ambii noștri părinți aveau propriile mese, poziționate la fel de aproape de a noastră.”

Brooklyn Beckham și-a confirmat apoi destăinuirile potrivit cărora mama lui, Victoria, ar fi deturnat dansul mirilor într-un gest „profund dureros”.

„În fața celor 500 de invitați de la nuntă, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde, conform programului, trebuia să aibă loc dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mama mea mă aștepta să danseze cu mine. A dansat într-un mod foarte nepotrivit cu mine, în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit în toată viața mea.”

Brooklyn, care nu i-a menționat direct pe frații săi, Romeo, Cruz și Harper, a continuat spunând că familia Beckham „pune mai presus de orice promovarea publică și contractele de imagine”, pentru că „brand-ul Beckham este pe primul loc”.

„‘Iubirea” de familie este măsurată în funcție de cât de mult postezi pe rețelele sociale sau cât de repede lași totul deoparte ca să apari și să pozezi pentru o oportunitate de fotografie de familie, chiar și atunci când asta se face în detrimentul obligațiilor noastre profesionale.

Ani la rând ne-am dat peste cap ca să fim prezenți și să ne arătăm susținerea la fiecare prezentare de modă, fiecare petrecere și fiecare activitate de presă, pentru a afișa „familia noastră perfectă.” Însă singura dată când soția mea i-a cerut mamei mele sprijinul pentru a salva câini strămutați în timpul incendiilor din Los Angeles, mama mea a refuzat”.

El a răspuns direct „știrii potrivit căreia [soția sa] îl controlează”, numind această idee „complet pe dos”.

„Am fost controlat de părinții mei pentru cea mai mare parte a vieții mele. Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familie, acea anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și am găsit pace și ușurare”, a subliniat Brooklyn.

El a încheiat:

„Eu și soția mea nu ne dorim o viață modelată de imagine, presă sau manipulare. Tot ce ne dorim este pace, intimitate și fericire pentru noi și pentru viitoarea noastră familie”.

Potrivit unei surse citate de PEOPLE, Brooklyn Beckham și Nicola Peltz „voiau doar să își trăiască liniștiți viața și să fie căsătoriți”.

Aceeași sursă susține că familia Beckham „a avut suficient timp să repare lucrurile și să încerce să îndrepte pagubele, dar în schimb au continuat să promoveze aceste narațiuni false, iar Brooklyn și Nicola sunt pur și simplu sătui. Brooklyn își cunoaște adevărul și a fost pregătit să îl spună”.

