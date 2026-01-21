Carmen Grebenișan, declarații sincere despre rolul de mamă și provocările pe care le întâmpină: „Am început să plâng…”

Carmen Grebenișan a vorbit sincer despre cum privește până acum rolul de mamă și despre cum i s-a schimbat viața de când s-a născut fiul ei.

  ELLE.ro
1. Carmen Grebenișan și fiul ei
Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit părinți în luna octombrie a anului 2025. Creatoarea de conținut a născut un băiețel, pentru care a ales numele Kadri. 

Carmen Grebenișan, sinceră cu privire la rolul de mamă

Carmen Grebenișan și-a obișnuit urmăritorii cu declarațiile sincere despre experiența ei ca mamă. Într-un interviu recent, creatoarea de conținut a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină de când s-a născut fiul ei. 

„E puțin mai greu, am subestimat zona asta. La început am fost foarte bine, în prima lună e totul nou, îți dedici 100% din timp copilului, dar după mi-am dat seama că, în momentul în care aș vrea să revin la activitatea mea veche, nu reușesc și am avut o stare care ducea spre depresie. Am început să plâng în fiecare zi, mi-am dat seama că nu am nicio șansă să mai fac altceva, deși viața mea era bună în rest”, a spus Carmen Grebenișan pentru spynews.ro

Carmen Grebenișan nu a ascuns faptul că ea și partenerul ei, Cristian, au parte de ajutor în ceea ce privește creșterea fiului lor, Kadri. 

„Acum a venit mama, e de o săptămână aici și ne ajută, și urmează să vină și bona, și cu siguranță se vor schimba foarte mult lucrurile. Mi se pare că nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul, îți sacrifici total toată viața. Nu zic că nu trebuie să stai cu copilul, doar că, dacă vrei să faci în continuare lucrurile care te reprezintă, atunci ar trebui să accepți ajutorul. E esențial să ai ajutor. Nu e greu să-l crești, dar nu mai ai timp nici să mergi la toaletă, acesta e adevărul.”

Cum se implică partenerul ei în creșterea fiului lor

Carmen Grebenișan a mai spus că partenerul ei, Cristian, e atent la nevoile ei și ale fiului lor, Kadri. 

„Mă ajută, dar copilul, fiind alăptat de mine, e dependent de mine mai mult. El mă ajută, că îl mai schimbă, îl mai scoate la plimbare, cam atât. În mare parte, ce poți să faci cu un copil mic, se mai joacă puțin și cam asta.”

Carmen Grebenișan, despre comportamentul iubitului ei de când au devenit părinți

Cristian, tatăl copilului, s-a implicat activ încă de la început, împărțind responsabilitățile și oferind sprijin constant mamei. Carmen Grebenișan a mărturisit că are o relație foarte bună cu partenerul ei de când au devenit părinți, iar Cristian încearcă să fie un ajutor cât mai mare pentru ea, astfel că se documentează în acest sens.

„Suntem organizați bine de tot. Mai bine decât mă așteptam, și el e extrem de implicat și citește mult. Îmi face viața mai ușoară. Dacă putea, ar fi alăptat!”, a declarat Carmen Grebenișan, pe rețelele de socializare.

Cei doi părinți împart în mod echilibrat grijile și bucuriile creșterii micuțului Kadri. Carmen Grebenișan se poate baza pe partenerul ei, care îi oferă sprijin constant, astfel încât să se poată concentra și asupra odihnei și organizării vieții de familie.

„Cristi e foarte implicat, în afară de alăptat face tot ce fac eu pentru bebe, petrece la fel de mult timp cu Kadri ca și cu mine. E o relație 50/50, așa a fost de la început și e perfect pentru noi. Adunat am 8 ore de somn și e perfect. Suntem bine toți așa (…) Când bebe va lega 4 ore pe noapte, adică sper eu că din luna a doua-a treia, vom dormi din nou împreună. Până acum ne descurcăm de minune. Mama lui Cristi ne ajută mult, face tot ce facem și noi acum + ne ajută să avem mese nutritive + casa întreținută non-stop și are grijă de bebe când nu sunt eu sau Cristi pe fază sau acasă. Apoi vine mama mea din 18 noiembrie și bona sper că din februarie”, a povestit Carmen Grebenișan pe Instagram.

Foto: Instagram

