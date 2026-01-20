Un videoclip cu Nicola Peltz alături de familia Beckham a devenit viral pe fondul acuzațiilor aduse de Brooklyn

Un clip devenit viral, în care Nicola Peltz este practic trasă într-o fotografie de familie a clanului Beckham, a început din nou să circule online, după ce soțul ei, Brooklyn, a publicat o declarație explozivă pe rețelele sociale.



Se pare că tensiunile existau de ceva vreme, după ce un videoclip din 2023, la un an după căsătoria Nicolei și a lui Brooklyn, a început să circule din nou. În imagini, Nicola pare vizibil inconfortabilă la premiera documentarului Beckham de pe Netflix, desfășurată la Londra.

Filmările îi arată pe David și Victoria pozând pentru camere, cu Brooklyn alături de ei. La un moment dat, Brooklyn întinde mâna în afara cadrului pentru a o încuraja pe Nicola să se alăture fotografiei de grup. Ea intră ezitant în cadru și pare să le arunce părinților lui o privire tensionată.

Comentariile apărute sub clip luni includeau: „Poate Victoria să fie mai rece?”, „Par extrem de inconfortabili aici. Trist.”, „Atmosfera se poate tăia cu cuțitul.” și „Ei bine, toți par fericiți…”.

Brooklyn Beckham, acuzații surprinzătoare la adresa părinților

Brooklyn Beckham susține că vorbește public abia acum deoarece presiunea mediatică a devenit imposibil de ignorat:

„Am tăcut ani de zile și am făcut tot posibilul ca aceste lucruri să rămână private. Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc pentru mine și să spun adevărul despre doar o parte din minciunile care au fost publicate.”

El a precizat clar că nu își dorește o împăcare cu familia: „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, mă apăr pentru prima dată în viața mea.”

Brooklyn susține că imaginea publică a fost mereu mai importantă decât relațiile reale: „În toată viața mea, părinții mei au controlat narațiunile din presă despre familia noastră. Postările performative pe rețelele sociale, evenimentele de familie și relațiile neautentice au făcut parte din viața în care m-am născut.”

Ce s-ar fi întâmplat la nuntă

Despre ce ar fi descoperit în ultimii ani, el afirmă: „Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate minciuni în media, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, pentru a-și proteja propria fațadă. Dar eu cred că adevărul iese întotdeauna la iveală. Părinții mei au încercat fără încetare să-mi distrugă relația încă de dinainte de nuntă și nu s-au oprit niciodată. Mama mea a anulat realizarea rochiei Nicolei în ultimul moment, deși ea era atât de entuziasmată să-i poarte creația, forțând-o să-și găsească urgent o altă rochie.”

Brooklyn afirmă că ar fi fost presat să renunțe la drepturile asupra numelui:

„Cu câteva săptămâni înainte de nuntă, părinții mei au pus presiune în mod repetat și au încercat să mă mituiască pentru a semna renunțarea la drepturile asupra numelui meu, lucru care m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii. În fața celor 500 de invitați, Marc Anthony m-a chemat pe scenă, unde, conform programului, trebuia să urmeze dansul meu romantic cu soția mea, dar în schimb mama mea mă aștepta să danseze cu mine. A dansat foarte nepotrivit cu mine, în fața tuturor.”

Brooklyn a explicat de ce au decis să-și reînnoiască jurămintele:

„Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil și mai umilit în viața mea. Am vrut să ne reînnoim jurămintele ca să ne creăm amintiri noi despre ziua nunții, care să ne aducă bucurie și fericire, nu anxietate și rușine.”

Despre conflictul legat de aniversarea lui David Beckham, el spune că a fost la Londra pentru eveniment: „Am venit la Londra pentru ziua tatălui meu și am fost respinși timp de o săptămână, stând în hotel și încercând să petrecem timp cu el. A refuzat toate încercările noastre, dacă nu era vorba de petrecerea lui mare, cu sute de invitați și camere peste tot. Când, în cele din urmă, a acceptat să mă vadă, a fost cu condiția ca Nicola să nu fie invitată. A fost o palmă peste față.”

Brooklyn spune că, după distanțarea de familie, viața lui s-a schimbat radical:

„Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familia mea, acea anxietate a dispărut. Mă trezesc în fiecare dimineață recunoscător pentru viața pe care am ales-o și am găsit liniște și ușurare. Familia mea pune promovarea publică și brandul mai presus de orice. Brand Beckham este pe primul loc. Eu și soția mea nu ne dorim o viață modelată de imagine, presă sau manipulare. Tot ce ne dorim este pace, intimitate și fericire pentru noi și viitoarea noastră familie.”

