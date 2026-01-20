Poze de colecție cu Mădălina Ghenea. Cum arăta vedeta în urmă cu 10 ani și ce imagini inedite a dezvăluit

Mădălina Ghenea a lansat un val de nostalgie pe Instagram, publicând o serie de fotografii din 2016 care au intrat rapid în trendul viral al rețelelor sociale. Vedeta le-a oferit fanilor o privire rară asupra unor momente importante din viața personală și profesională acum un deceniu.

Mădălina Ghenea, imagini de colecție

Printre imaginile postate se numără cadre cu Amalia Enache însărcinată, apariții alături de prietena ei, cântăreața Antonia, dar și fotografii cu părinții ei, contribuind la o retrospectivă emoționantă despre acea perioadă. Cel mai mult au atras atenția însă imagini din cariera ei de actriță, inclusiv de la festivaluri de film de prestigiu.

Mădălina a fost prezentă în 2016 la Giffoni Film Festival, un eveniment renumit în Italia dedicat cinefililor tineri și pasionaților de cinema, unde a fost recompensată cu Premiul pentru Explosive Talent, o distincție acordată artiștilor cu un potențial remarcabil în industria filmului. Pe covorul albastru al festivalului din orășelul Giffoni Valle Piana, actrița a strălucit într-o rochie elegantă, iar presa internațională a subliniat farmecul și prezența ei puternică pe scena cinematografică italiană, comparând-o cu Sophia Loren.

În acea vară, Ghenea era deja remarcată pentru rolurile sale în producții internaționale, inclusiv în filme precum Zoolander 2 și Youth, iar prezența ei la festival a marcat unul dintre primele momente în care talentul ei actoricesc a fost recunoscut și premiat de public și critici.

Postările au generat mii de like-uri și comentarii, mulți dintre urmăritori remarcând evoluția vedetei de-a lungul ultimului deceniu.

De asemenea, Mădălina Ghenea i-a adus și un omagiu lui Valentino Garavani.

Vedeta, detalii despre lumea cinematografiei

Mădălina Ghenea a strălucit printre cele mai impresionante prezențe ale serii la ELLE Style Awards 2025. Într-un interviu exclusiv pentru ELLE România, actrița a vorbit despre realizările care îi marchează cariera și despre împlinirea unui vis de lungă durată. Totodată, ea a oferit o perspectivă sinceră asupra culiselor industriei cinematografice.

„Toată viața mi-am dorit un eveniment la un muzeu, la o cină, și mai ales să-mi prezint primul meu proiect, primul meu scurtmetraj. E foarte greu să aleg (o realizare de anul acesta n.red.) pentru că am fost premiată de foarte multe ori acest an, și ca producător încep încet-încet să mă mut în spatele camerelor de filmat, nu neapărat în lumina reflectoarelor. Dar da, aș alege scurtmetrajul și proiectul adus în România pentru voi”, ne-a spus Mădălina Ghenea în exclusivitate.

Întrebată despre cum ar putea fi susținuți tinerii români pentru a avea o deschidere mai mare către scena internațională, Mădălina Ghenea a recunoscut că nu se consideră cea mai potrivită persoană pentru a da sfaturi, dar a împărtășit câteva reflecții valoroase despre perseverență și disciplină:

„Mi-e foarte greu să dau un sfat pentru că eu încă mă simt cumva la început și nu cred că sunt persoana potrivită. Dar e un stoicism, cred că este, așa, o insistență. Repet, revin la ideea de disciplină și revin la ideea de a rămâne vertical, fără compromisuri, dedicat, cu un drum foarte bine structurat.”

