Ce cetățenie va avea fiul lui Carmen Grebenișan. Partenerul ei, Cristian, a trăit în SUA: „Zilele acestea îl programăm”

Carmen Grebenișan a dezvăluit ce cetățenie va avea fiul ei, Kadri.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Carmen Grebenișan
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, se bucură din plin de primele săptămâni alături de fiul lor, Kadri, născut pe 5 octombrie 2025, experimentând împreună emoțiile și provocările vieții de părinți. Tatăl copilului s-a implicat activ încă de la început, împărțind responsabilitățile și oferind sprijin constant mamei.

Carmen Grebenișan, despre cetățenia fiului ei

Pe lângă bucuria de a fi împreună, familia are acum o nouă formalitate de bifat: obținerea dublei cetățenii pentru Kadri, astfel încât băiețelul să primească și cetățenia americană. Aceasta este posibilă deoarece Cristian este cetățean american și a locuit în SUA cel puțin cinci ani.

„Apropo de asta, mergem cu Kadri la ambasadă să îi dea cetățenia americană, zilele acestea îl programăm”, a declarat Carmen pe Instagram.

Cei doi părinți împart în mod echilibrat grijile și bucuriile creșterii micuțului Kadri. Carmen Grebenișan se poate baza pe partenerul ei, care îi oferă sprijin constant, astfel încât să se poată concentra și asupra odihnei și organizării vieții de familie.

„Cristi e foarte implicat, în afară de alăptat face tot ce fac eu pentru bebe, petrece la fel de mult timp cu Kadri ca și cu mine. E o relație 50/50, așa a fost de la început și e perfect pentru noi. Adunat am 8 ore de somn și e perfect. Suntem bine toți așa (…) Când bebe va lega 4 ore pe noapte, adică sper eu că din luna a doua-a treia, vom dormi din nou împreună. Până acum ne descurcăm de minune. Mama lui Cristi ne ajută mult, face tot ce facem și noi acum + ne ajută să avem mese nutritive + casa întreținută non-stop și are grijă de bebe când nu sunt eu sau Cristi pe fază sau acasă. Apoi vine mama mea din 18 noiembrie și bona sper că din februarie”, a povestit Carmen Grebenișan pe Instagram.

Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării

Carmen Grebenișan are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare. Le povestește constant despre situațiile cu care se confruntă, în special de când a devenit mamă și dezvăluie constant imagini cu băiețelul ei.

Ea a mărturisit că a apelat și la ajutorul unui consultant în lactație, de la care a primit multe sfaturi utile în ceea ce privește alăptarea.

„Merge bine și cu alăptarea. În sfârșit! Frustrantă treabă uneori, dar n-am renunțat. A fost și un consultant în lactație la noi și am primit multe sfaturi utile. (…) M-am dat seama că m-am adaptat mai bine decât m-am așteptat la viața de mămică”, a povestit ea.

Creatoarea de conținut a dezvăluit că își va relua curând proiectele și activitatea de pe rețelele de socializare.

„Îmi voi relua în scurt timp proiectele și veți mai vedea și postări despre alte subiecte, nu doar bebe. Însă, acum sunt într-o bulă, îndrăgostită tare de băiețelul ăsta”, a declarat Carmen Grebenișan, pe rețelele de socializare.

Întrebată dacă a avut o listă cu nume pentru băiețelul ei, Carmen Grebenișan a spus că nu a existat o listă, ci mama lui Cristi le-a propus numele de Kadri.

„Nu aveam o listă. Până a apărut mama lui Cristi cu propunerea aceasta recent chiar acum, când am fost la Zalău, în septembrie. A zis: ‘Ce zici de numele Kadri?’. Și eram: ‘Zic da’. Eu mi-am dorit mult să aibă ‘D’ și ‘R’ în nume. Nu știu de ce, așa am simțit încă de când am rămas însărcinată, Iar Cristi are pregătit un nume de fetiță.”, a dezvăluit creatoarea de conținut pe Instagram.

Citește și:
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Răspunsul lui Alexandru Ciucu după ce a fost acuzat de infidelitate în căsnicia cu Alina Sorescu: "Am avut tot timpul prietene"
People
Răspunsul lui Alexandru Ciucu după ce a fost acuzat de infidelitate în căsnicia cu Alina Sorescu: "Am avut tot timpul prietene"
Sia și fostul ei soț, Dan Bernard, în plină luptă pentru custodie. Cei doi se acuză reciproc de abuz de substanțe și pornografie infantilă
People
Sia și fostul ei soț, Dan Bernard, în plină luptă pentru custodie. Cei doi se acuză reciproc de abuz de substanțe și pornografie infantilă
Vladimir Drăghia face parte din echipa Luptătorii de la Desafio: Aventura, reality show-ul de la PRO TV
People
Vladimir Drăghia face parte din echipa Luptătorii de la Desafio: Aventura, reality show-ul de la PRO TV
Marian Ionescu i-a făcut o declarație de dragoste în direct la TV soției sale, Octavia Geamănu: "Îmi dă multă putere și energie"
People
Marian Ionescu i-a făcut o declarație de dragoste în direct la TV soției sale, Octavia Geamănu: "Îmi dă multă putere și energie"
Cum arată viața Ancăi Dumitra și a soțului ei, Manfred Spendier, după venirea pe lume a fiului lor, Levi: "O răbdare incredibilă"
People
Cum arată viața Ancăi Dumitra și a soțului ei, Manfred Spendier, după venirea pe lume a fiului lor, Levi: "O răbdare incredibilă"
Actorul Daniel Nuță, surprins în ipostaze tandre cu o cunoscută prezentatoare TV
People
Actorul Daniel Nuță, surprins în ipostaze tandre cu o cunoscută prezentatoare TV
Libertatea
Anunțul făcut de Anca Dumitra după trei ani de căsnicie cu Manfred Spendier. „La noi sunt și culturi diferite. Dinamica unui cuplu se schimbă”
Anunțul făcut de Anca Dumitra după trei ani de căsnicie cu Manfred Spendier. „La noi sunt și culturi diferite. Dinamica unui cuplu se schimbă”
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican. Vedeta a fost în centrul atenției
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican. Vedeta a fost în centrul atenției
Prezentatoarea TV a divorțat în secret și s-a cuplat cu un actor de la PRO TV. Au vrut să-și ascundă relația, dar au fost surprinși sărutându-se
Prezentatoarea TV a divorțat în secret și s-a cuplat cu un actor de la PRO TV. Au vrut să-și ascundă relația, dar au fost surprinși sărutându-se
Alimentul de care Fuego nu se atinge. A renunțat total la el. „Aveți grijă! Cel mai nociv pentru ființa umană. Vă îmbolnăviți”
Alimentul de care Fuego nu se atinge. A renunțat total la el. „Aveți grijă! Cel mai nociv pentru ființa umană. Vă îmbolnăviți”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„A venit chiar și cu branula la serviciu!”. Colegii Ștefaniei Szabo, dezvăluiri tulburătoare despre ultima perioadă din viața doctoriței. Noi detalii ies la iveală
„A venit chiar și cu branula la serviciu!”. Colegii Ștefaniei Szabo, dezvăluiri tulburătoare despre ultima perioadă din viața doctoriței. Noi detalii ies la iveală
Divorțul momentului în lumea mondenă! Se despart după 8 ani de căsătorie și 4 copii! "Nu vom da detalii, nu vom arunca cu noroi unul în altul"
Divorțul momentului în lumea mondenă! Se despart după 8 ani de căsătorie și 4 copii! "Nu vom da detalii, nu vom arunca cu noroi unul în altul"
catine.ro
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Nativii vor cunoaște succesul și fericirea în perioada următoare
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Nativii vor cunoaște succesul și fericirea în perioada următoare
Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Motivul pentru care cafeaua este servită alături de un pahar cu apă. Ce arată specialiștii
Motivul pentru care cafeaua este servită alături de un pahar cu apă. Ce arată specialiștii
3 zodii atrag banii în viața lor toată luna noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag banii în viața lor toată luna noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din people
Chris Evans și soția lui, Alba Baptista, au devenit părinți în secret
Chris Evans și soția lui, Alba Baptista, au devenit părinți în secret
People

Chris Evans și soția lui, Alba Baptista, au devenit părinți în secret!

+ Mai multe
Delia atrage atenția asupra pieselor generate de AI și nemarcate: "Avem nevoie de o lege. Urci pe canal și nu zici nimic..."
Delia atrage atenția asupra pieselor generate de AI și nemarcate: "Avem nevoie de o lege. Urci pe canal și nu zici nimic..."
People

Delia a transmis un mesaj important pe social media despre modul în care AI-ul schimbă industria muzicală și îi afectează pe artiștii dedicați.

+ Mai multe
Kristen Stewart, primul film ca regizoare. Actrița a pășit pe covorul roșu alături de soția ei, Dylan Meyer
Kristen Stewart, primul film ca regizoare. Actrița a pășit pe covorul roșu alături de soția ei, Dylan Meyer
People

Kristen Stewart și Dylan Meyer au avut prima apariție pe covorul roșu după nunta lor de vis, pentru premera filmului The Chronology of Water, actrița marcându-și debutul regizoral.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC