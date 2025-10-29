Ce cetățenie va avea fiul lui Carmen Grebenișan. Partenerul ei, Cristian, a trăit în SUA: „Zilele acestea îl programăm”

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, se bucură din plin de primele săptămâni alături de fiul lor, Kadri, născut pe 5 octombrie 2025, experimentând împreună emoțiile și provocările vieții de părinți. Tatăl copilului s-a implicat activ încă de la început, împărțind responsabilitățile și oferind sprijin constant mamei.

Carmen Grebenișan, despre cetățenia fiului ei

Pe lângă bucuria de a fi împreună, familia are acum o nouă formalitate de bifat: obținerea dublei cetățenii pentru Kadri, astfel încât băiețelul să primească și cetățenia americană. Aceasta este posibilă deoarece Cristian este cetățean american și a locuit în SUA cel puțin cinci ani.

„Apropo de asta, mergem cu Kadri la ambasadă să îi dea cetățenia americană, zilele acestea îl programăm”, a declarat Carmen pe Instagram.

Cei doi părinți împart în mod echilibrat grijile și bucuriile creșterii micuțului Kadri. Carmen Grebenișan se poate baza pe partenerul ei, care îi oferă sprijin constant, astfel încât să se poată concentra și asupra odihnei și organizării vieții de familie.

„Cristi e foarte implicat, în afară de alăptat face tot ce fac eu pentru bebe, petrece la fel de mult timp cu Kadri ca și cu mine. E o relație 50/50, așa a fost de la început și e perfect pentru noi. Adunat am 8 ore de somn și e perfect. Suntem bine toți așa (…) Când bebe va lega 4 ore pe noapte, adică sper eu că din luna a doua-a treia, vom dormi din nou împreună. Până acum ne descurcăm de minune. Mama lui Cristi ne ajută mult, face tot ce facem și noi acum + ne ajută să avem mese nutritive + casa întreținută non-stop și are grijă de bebe când nu sunt eu sau Cristi pe fază sau acasă. Apoi vine mama mea din 18 noiembrie și bona sper că din februarie”, a povestit Carmen Grebenișan pe Instagram.

Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării

Carmen Grebenișan are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare. Le povestește constant despre situațiile cu care se confruntă, în special de când a devenit mamă și dezvăluie constant imagini cu băiețelul ei.

Ea a mărturisit că a apelat și la ajutorul unui consultant în lactație, de la care a primit multe sfaturi utile în ceea ce privește alăptarea.

„Merge bine și cu alăptarea. În sfârșit! Frustrantă treabă uneori, dar n-am renunțat. A fost și un consultant în lactație la noi și am primit multe sfaturi utile. (…) M-am dat seama că m-am adaptat mai bine decât m-am așteptat la viața de mămică”, a povestit ea.

Creatoarea de conținut a dezvăluit că își va relua curând proiectele și activitatea de pe rețelele de socializare.

„Îmi voi relua în scurt timp proiectele și veți mai vedea și postări despre alte subiecte, nu doar bebe. Însă, acum sunt într-o bulă, îndrăgostită tare de băiețelul ăsta”, a declarat Carmen Grebenișan, pe rețelele de socializare.

Întrebată dacă a avut o listă cu nume pentru băiețelul ei, Carmen Grebenișan a spus că nu a existat o listă, ci mama lui Cristi le-a propus numele de Kadri.

„Nu aveam o listă. Până a apărut mama lui Cristi cu propunerea aceasta recent chiar acum, când am fost la Zalău, în septembrie. A zis: ‘Ce zici de numele Kadri?’. Și eram: ‘Zic da’. Eu mi-am dorit mult să aibă ‘D’ și ‘R’ în nume. Nu știu de ce, așa am simțit încă de când am rămas însărcinată, Iar Cristi are pregătit un nume de fetiță.”, a dezvăluit creatoarea de conținut pe Instagram.

Citește și:

Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro