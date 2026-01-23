Gigi Hadid, fotografii rare cu fiica sa, Khai. Cum se înțelege micuța cu mătușa ei, Bella

Gigi Hadid oferă o privire rară asupra sărbătorilor petrecute alături de fiica ei, Khai.

Gigi Hadid, imagini cu fiica ei

Recent, supermodelul de 30 de ani a postat pe Instagram noi fotografii cu fiica sa de 5 ani, oferind un „rezumat al sărbătorilor” și arătând cum au petrecut împreună perioada Crăciunului.

„Claaassic G snail mail x holiday recap for ya”, și-a început Gigi Hadid descrierea postării.

În prima fotografie, GigiHadid apare stând alături de Khai pe un „Santa Train”, lângă o fereastră. Supermodelul zâmbește către cameră, sprijinindu-și capul de cel al fiicei sale, care se uită pe geam cu spatele întors.

Alte imagini surprind momentele în care Gigi Hadid stă alături de Khai în timp ce aceasta își deschide cadourile de Crăciun lângă șemineu, unde un ciorap de Crăciun atârnă deasupra. Fotografii suplimentare oferă priviri asupra casei decorate festiv a lui Gigi, unde se observă o decorațiune amuzantă din legume în bucătărie, precum și un aranjament personalizat de Crăciun pentru Khai, cu un pahar cu creioane colorate și o casă de turtă dulce din carton.

„Îmi place să-mi pun și să stau alături de decorațiunile mele din nou” a scris Gigi. „…Sunt mândră de micile mele etichete vintage pentru cadouri din acest an…”

Gigi Hadid a mai împărtășit o fotografie adorabilă cu Khai în timp ce coace prăjituri alături de mătușa ei, Bella Hadid, pe insula din bucătărie, dar și o imagine cu ea pregătind plăcintă de Crăciun.

„Plăcintă de Crăciun și prăjituri cu mătușa!” a adăugat supermodelul. Într-un videoclip inclus în postare, Gigi este surprinsă stând pe podeaua camerei de joacă a lui Khai, construind o bucătărie de jucărie ca „surpriză de Crăciun” pentru fiica sa.

„Am adăugat câteva lucruri și am organizat câteva preferate vechi pentru a-i oferi camerei de joacă a lui Khai o actualizare-surpriză de Crăciun! I-a plăcut foarte mult,” a scris Gigi.

Ultima fotografie postată o surprinde pe Khai așezată într-un scaun, cu un prosop în jurul umerilor, în timp ce primește o tunsoare. „Mica mea prietenă și-a încheiat anul cu tunsoarea mare pe care și-a dorit-o” a comentat Gigi.

„Mă simt foarte recunoscătoare pentru viața asta. Vă trimit tuturor o îmbrățișare caldă de Anul Nou și vă doresc un an plin de bucurie, pace și împlinire xG,” a încheiat modelul în postare.

Gigi Hadid a devenit mamă pentru prima dată în septembrie 2020, împreună cu Zayn Malik, când s-a născut Khai. Cuplul s-a despărțit în 2021.

În prezent, Gigi se află într-o relație cu actorul Bradley Cooper, care are o fiică de 8 ani, Lea De Seine, din relația anterioară cu modelul Irina Shayk.

Gigi Hadid și Bradley Cooper au fost văzuți pentru prima dată împreună în octombrie 2023, la o cină în New York. Pe parcursul lunilor următoare, au mai fost surprinși la diverse ieșiri, iar o sursă a declarat pentru revista People în decembrie că relația „devenea tot mai serioasă.”

„Se întâlneau în secret de ceva vreme înainte ca povestea să ajungă în presă. Au vrut să vadă dacă lucrurile pot funcționa între ei”, a spus sursa. „Au petrecut câteva luni împreună, departe de ochii lumii, și totul a mers foarte bine.”

Citește și:

Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro