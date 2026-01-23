Gina Chirilă, confesiuni despre divorțul de Bogdan Vlădău. Cum a procesat despărțirea lor: „A fost greu”

În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună.

Gina Chirilă, confesiuni despre divorțul de Bogdan Vlădău

Gina Chirilă a făcut mărturisiri despre cum a procesat divorțul de fostul ei soț, Bogdan Vlădău, și a dezvăluit cine i-a fost alături după despărțirea lor.

„Sunt bine. A fost un proces la care încă lucrez, dar sunt chiar bine. A fost foarte important să am un grup de suport, familia, prietenii. Dar totul pornește de la tine. În final trebuie să fim bine cu noi. La început mi-am pus întrebări. A fost greu, nu pot să mint. A fost un proces, repet, dar e foarte bine acum. Am fost mulți ani împreună, peste zece ani. Și eram mică, 19 ani (când s-au cunoscut, n.red). Avem o relație bună în ceea ce privește co-parentingul. Există viață după orice greutate, nu neapărat după divorț. Au mai fost și alte etape grele în viața mea și uite, sunt aici. Asta mă motivează când trec printr-o perioadă grea. În momentul ăsta nu (se gândește la căsătorie, n.red), dar nu exclud. Le iau pas cu pas”, a povestit Gina Chirilă în emisiunea „La Măruță.”

Începutul anului a venit cu o problemă de sănătate pentru Gina Chirilă. Din fericire, nu este gravă, iar modelul a spus că de acum încolo va acorda o atenție mai mare odihnei.

„Am lipsit o perioadă și am simțit nevoia să explic de ce. M-am confruntat cu o problemă, nu foarte gravă, se va rezolva cu siguranță, dar mi-a pus bețe în roate. M-a făcut să realizez că am nevoie de odihnă.”

Bogdan Vlădău, declarație rară despre fosta lui soție, Gina Chirilă

Invitat în cadrul unui podcast, Bogdan Vlădău a vorbit despre Gina Chirilă. El și fosta lui soție au ales să meargă pe drumuri separate după ce au fost 11 ani împreună și mențin o relație apropiată de dragul fiicei lor, Katia, pentru ca aceasta să nu simtă absența niciunui părinte în viața ei.

„Până acum, pentru mine, cel mai aproape de perfecțiune a fost fosta mea soție. Și poate pentru faptul că am crescut împreună, am avut niște valori comune, am cunoscut-o când avea 18 ani, acum are 31, am stat 11 ani unul lângă altul și s-a luat unul de la altul și părțile bune, și părțile rele (…) Cu siguranță există iubire de ambele părți în continuare și ne-am dorit ca fetița noastră să aibă parte de pace, de armonie emoțională”, a povestit Bogdan Vlădău în podcast-ul găzduit de Silviu Rotaru.

Bogdan Vlădău nu a dezvăluit motivele care au dus la despărțirea lui de Gina Chirilă, însă el susține că în cazul unei relații, ambii parteneri au partea lor de vină.

„E atât de simplu să arunci pisica moartă în curtea celuilalt și, din nefericire, toți facem asta, la un moment dat. E mult mai la îndemână decât să te uiți cu adevărat la tine, să recunoști că puteai să faci mai bine, că ai greșit (…) Oricum, într-o relație greșesc un pic amândoi sau ar fi putut face lucrurile mai bine ambii parteneri.”

