Adela Popescu, luată prin surprindere de soțul ei. Gestul făcut de Radu Vâlcan: „A rămas responsabil”

Adela Popescu a descoperit seiful pierdut al familiei.

Adela Popescu le-a împărtășit recent urmăritorilor săi o poveste savuroasă din perioada în care era însărcinată cu unul dintre cei trei băieți ai săi. Vedeta a rememorat un episod petrecut în urmă cu mai mulți ani, legat de mutarea într-o casă nouă și de o „misiune” lăsată pe mâna soțului ei, Radu Vâlcan.

Adela Popescu a găsit seiful familiei

Răsfoind un folder mai vechi de pe telefon, Adela Popescu și-a adus aminte de întâmplare și a decis să o povestească publicului său din mediul online, explicând contextul în care, înainte de a naște, ea și Radu au renovat locuința în care stăteau la acel moment și au trimis o parte din lucruri la Susani, la părinții ei.

„Ajungând zilele trecute la folderul 2016 mi-am amintit de o întâmplare pe care nu pot să nu v-o povestesc. Înainte să nasc, așa cum v-am spus anterior, am renovat locuința noastră de atunci. Mare parte din haine și mobilier le-am trimis la Șușani. În ziua în care s-a făcut transportul eu nu eram acasă. @raduvalcan a rămas responsabil să pună umărul și să supervizeze selecția. Totul a mers ca uns. La trei luni după acest moment am mers în vizită la părinții mei la Șușani. Căutam o icoană pe care o țineau pe pereți bunicii mei, așa că am dat iama în garajul transformat în depozit de de toate. Ce credeți că am găsit? Într-una din bucățile din dressing-ul nostru stătea smirnă, înfrigurat și speriat… seiful nostru plin cu tot ce agonisisem până atunci. Niște inele de aur, niște bijuterii cu diamante, un ceas scumpițel, chiar și inelul de logodnă de la soț. Chiar și șiragul din perle naturale pe care mă pregăteam să i-l ofer cadou mamei. În garaj!! Soțul meu nu are nuanțe. Ce îl rog să facă, el aia face. I-am zis să dea dea jos dressing-ul și să îl trimită la Șușani. Asta a făcut. Mă întreb dacă erau pantofi pe rafturi și cămăși pe umerașe, cum proceda?”, a scris vedeta în dreptul imaginilor de colecție.

În prezent, Adela Popescu este concentrată aproape exclusiv pe viața de familie. De ceva timp, ea a pus pe pauză cariera din televiziune pentru a se dedica creșterii și educației celor trei băieți pe care îi are împreună cu Radu Vâlcan. Chiar dacă se declară împlinită în acest rol, dorul de platourile de filmare nu a dispărut.

Vedeta a mărturisit în mai multe rânduri că își dorește să revină pe micul ecran atunci când va apărea proiectul potrivit pentru ea, unul care să o motiveze cu adevărat.

„Abia aștept! Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine, că o să dau tot ce am mai bun. Sigur că da, și o să vină!”, a declarat Adela Popescu, cu optimism.

Detalii despre relația lor

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact de domeniul Hadar Chalet din Brașov, un loc despre care vedeta povestea pe blogul personal că este „unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 metri altitudine”, și au petrecut de joi până duminică alături de familie și prieteni.

Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Într-un interviu, Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit câteva detalii inedite despre debutul relației lor.

„Nu a fost o revelație de film romantic, cu lumini și muzică pe fundal. A fost mai degrabă ceva sincer care s-a dezvoltat sănătos, în direcția dorită de amândoi. Am început să-l descopăr pe Radu în detalii – în felul în care ascultă, în cum își asumă, în cum tace atunci când simte că e mai bine așa”. (zâmbește), a mărturisit Adela Popescu pentru VIVA!

Foto: Instagram

