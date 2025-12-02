Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Adela Popescu alături de cei trei copii: „Nu am mai putut aștepta”

Adela Popescu, soțul ei, Radu Vâlcan, și cei trei băieți ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian, au împodobit bradul de Crăciun. Actrița le-a arătat fanilor ei câteva cadre cu felul în care au ales să decoreze în acest an pomul.

Cum arată bradul împodobit de Adela Popescu alături de cei trei copii

De data aceasta, Adela Popescu și familia ei au împodobit bradul pe data de 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, fiind dorința unuia dintre băieți cu ocazia zilei lui de nume.

„Noi pur și simplu nu am mai putut aștepta. Planul era să îl facem mâine, să fim măcar cu un picior în decembrie, însă astăzi, încă de dimineață, sărbătoritul zilei, Andrei, a zis că dorința lui e să facem bradul. Perfect s-a nimerit că fratele meu @callinpopescu cumpăra brad pentru clinica lui, așa că am profitat de dubă disponibilă și ne-am insinuat și noi. Deci cu bradul la ușă cum să mai aștepți ziua de mâine. Cum?? Și ne-am pus pe treabă. A fost foarte frumos, exact cum trebuie. Căci împodobirea bradului nu e doar despre a pune luminițe și globuri în el, e despre tot ce se creează în jurul acestei intenții. Anul ăsta, de Sfântul Andrei am făcut în liniște prima mea ciorbă de perișoare (care a ieșit extraordinar), placintă cu mere, am pus colinde, băieții s-au implicat activ în tot, bradul a avut forma așteptată, nervii la locul lor. Totul până la „cine pune vârful anul asta.” Eu că sunt mai mare. Eu că e ziua mea. De-astea. Noroc că se făcuse ora să plecăm la spectacolul lui @mihai.bobonete. Când ne-am întors, povestica, și nana nana dolofană. Acum părinții beau și ei un pahar de vin la umbra bradului împodobit. Voi când împodobiți bradul?”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă

Adela Popescu a dezvăluit că nu a fost ocolită de fricile în privința creșterii celor copiilor ei, Alexandru, Andrei și Adrian.

„Am enorm de multe frici. Încep copiii să-și controleze propria personalitate și să nu mai fie o extensie a ta, chiar dacă credem că ei sunt o extensie a noastră, nu sunt. (…) Ai responsabilitatra să le dedici timp și atenție așa cum sunt ei, nu cum crezi tu că ar trebui să fie”, a spus Adela Popescu pentru wowbiz.ro.

Actrița a recunoscut că este strictă în ceea ce îi privește pe Alexandru, Andrei și Adrian și că nu le permite acestora accesul la telefon sau tabletă, în ciuda insistențelor venite din partea lor.

„Din fericire, nu am avut majore (n.r. probleme cu copiii), dar cele mici le fac pe cele mari. Adică, problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari. Asta este părerea mea. Așa că, multe mici au devenit așa foarte apăsătoare pentru noi, că ele sunt multe, știi? De exemplu, suntem în cursa asta în care toți copiii au telefon, dar noi de ce n-avem? Dar uite, ei stau în fiecare zi pe tabletă, noi de ce nu? Și dă-i și explică-le. Eu aici nu am nevoie să fiu convinsă, că sunt convinsă cum e bine, știu cum e bine, dar într-adevăr este foarte greu să îi faci să înțeleagă de ce nu sunt ca toți ceilalți. Merită mai puțin? Nu poți să le spui nici varianta cu „uite, dar nu mai înveți bine dacă stai mult pe tabletă'. Păi cum, că Vasilică stă mult și e premiant. E mai bun ca mine în clasă, de exemplu. Toate argumentele lor au logică. Dar părerea mea nu este că excesul de ecrane îi tâmpește. Eu nu cred. Adică încă nu cred asta, nu știu. Dar cred că le fură momente din viață. O călătorie cu mașina, dacă este cu nasul pe telefon, e ca și cum n-a fost. Iar o călătorie cu mașina, dacă e cu nasul pe geam, poate să însemne foarte mult. Poate să învețe un pic și despre distanță, și despre timp. Și să-și ia repere data viitoare, când călătoresc, să știe unde au ajuns.”

Citește și:

Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor România, emisiune care va fi difuzată din ianuarie la Antena 1

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro