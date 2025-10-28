Adela Popescu și Radu Vâlcan, surprinși de sinceritatea copiilor. Cum i-au pus în dificultate în public: „Educatoarea a crezut că glumește”

Adela Popescu și Radu Vâlcan au povestit un episod amuzant cu copiii lor.

Adela Popescu și Radu Vâlcan
Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, iar viața lor de părinți este plină de momente neprevăzute și amuzante. Copiii lor, sinceri și fără reținere, nu se sfiesc să spună lucrurile exact așa cum le văd, iar uneori o fac chiar în public, stârnind hohote de râs și punându-i pe părinți în situații neașteptate.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, experiențe amuzante de familie

Astfel, doi dintre băieții lor au oferit declarații surprinzătoare la grădiniță, despre rutina familiei: „Mami doarme mult și tati spală vase toată ziua”, stârnind râsete și confirmând că viața de familie poate fi plină de momente hilar de sincere.

Despre asemănările copiilor cu părinții, Adela povestește că fiecare dintre băieți a moștenit câte ceva atât de la ea, cât și de la Radu, dar și trăsături proprii:

„Fizic, ne-au luat pe toți la bani mărunți. Fiecare are câte ceva de la mine, câte ceva de la Radu, dar și niște trăsături complet ale lor. Cel mare e serios și grijuliu, clar o combinație de Radu + multă organizare. Mijlociul e cu umor și replici pe care nu știu de unde le scoate – și aici mă suspectez pe mine. Iar mezinul… încă nu ne-am dat seama.”, a spus ea într-un interviu pentru viva.ro.

Radu adaugă că fiecare copil își construiește propria personalitate și pasiuni, iar rolul lor este să le încurajeze curiozitățile.

Mă bucur că fiecare își construiește propria personalitate. Unul e pasionat de lego, mașini, altul de citit, scris, celălalt de gătit. Încercăm să le încurajăm curiozitățile, fără să-i împingem într-o direcție anume. Ce vrem cel mai mult e să rămână autentici, chiar dacă asta înseamnă că uneori ne vor da lecții despre lucruri la care noi încă învățăm.”, a spus el pentru sursa menționată.

Momentele amuzante sunt numeroase și adesea memorabile, iar părinții nu ezită să le povestească. Adela rememorează un episod recent care i-a surprins.

Acum câteva săptămâni, cel mic a spus la grădiniță că ‘mami doarme mult și tati spală vase toată ziua’. Educatoarea a crezut că glumește, dar copilul chiar spunea adevărul.”

Radu completează povestea cu un alt moment de divertisment de la serbarea de la grădiniță: „În timpul unei serbări, la grădiniță, mijlociul a spus tare că ‘tati e celebru, dar doar la televizor, acasă face doar ce zice mami.’ Ce să mai zici? Am zâmbit și am dat vina pe inocența copilăriei.”

Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă

Adela Popescu a vorbit cu sinceritate despre creșterea celor trei copii pe care îi are cu soțul ei, Radu Vâlcan. 

Adela Popescu a dezvăluit că nu a fost ocolită de fricile în privința creșterii celor copiilor ei, Alexandru, Andrei și Adrian.

„Am enorm de multe frici. Încep copiii să-și controleze propria personalitate și să nu mai fie o extensie a ta, chiar dacă credem că ei sunt o extensie a noastră, nu sunt. (…) Ai responsabilitatra să le dedici timp și atenție așa cum sunt ei, nu cum crezi tu că ar trebui să fie”, a spus Adela Popescu pentru wowbiz.ro

Actrița a recunoscut că este strictă în ceea ce îi privește pe Alexandru, Andrei și Adrian și că nu le permite acestora accesul la telefon sau tabletă, în ciuda insistențelor venite din partea lor.

„Din fericire, nu am avut majore (n.r. probleme cu copiii), dar cele mici le fac pe cele mari. Adică, problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari. Asta este părerea mea. Așa că, multe mici au devenit așa foarte apăsătoare pentru noi, că ele sunt multe, știi? De exemplu, suntem în cursa asta în care toți copiii au telefon, dar noi de ce n-avem? Dar uite, ei stau în fiecare zi pe tabletă, noi de ce nu? Și dă-i și explică-le. Eu aici nu am nevoie să fiu convinsă, că sunt convinsă cum e bine, știu cum e bine, dar într-adevăr este foarte greu să îi faci să înțeleagă de ce nu sunt ca toți ceilalți. Merită mai puțin? Nu poți să le spui nici varianta cu „uite, dar nu mai înveți bine dacă stai mult pe tabletă. Păi cum, că Vasilică stă mult și e premiant. E mai bun ca mine în clasă, de exemplu.

Toate argumentele lor au logică. Dar părerea mea nu este că excesul de ecrane îi tâmpește. Eu nu cred. Adică încă nu cred asta, nu știu. Dar cred că le fură momente din viață. O călătorie cu mașina, dacă este cu nasul pe telefon, e ca și cum n-a fost. Iar o călătorie cu mașina, dacă e cu nasul pe geam, poate să însemne foarte mult. Poate să învețe un pic și despre distanță, și despre timp. Și să-și ia repere data viitoare, când călătoresc, să știe unde au ajuns.”

Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: „Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil'

