Radu Vâlcan, declarație superbă pentru soția lui, Adela Popescu, de ziua ei de naștere: „Îți doresc să mă iubești…”

Adela Popescu și-a sărbătorit ziua de naștere pe 8 octombrie. Actrița a împlinit 39 de ani, iar soțul ei, Radu Vâlcan, i-a făcut o urare de dragoste superbă pe rețelele de socializare.

Adela Popescu a împlinit 39 de ani

Radu Vâlcan a transmis un mesaj special pentru soția lui, Adela Popescu, care a împlinit 39 de ani. În stilul său amuzant, prezentatorul TV a surprins cu urarea pe care i-a făcut-o partenerei sale de viață.

„Ce să zic, chiar dacă este ziua ta, îți mulțumesc pentru că îmi faci cele mai frumoase cadouri. De fapt, pentru cele trei cadouri. Bine, patru cu tine!

Îți doresc să mă iubești la fel. 🙂

PS: Vezi că azi îți fac supa ta preferată, înnebunesc de poftă!”, a scris Radu Vâlcan pe Instagram.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, confesiuni despre începutul relației lor

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact de domeniul Hadar Chalet din Brașov, un loc despre care vedeta povestea pe blogul personal că este „unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 metri altitudine”, și au petrecut de joi până duminică alături de familie și prieteni. Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Într-un interviu, Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit câteva detalii inedite despre debutul relației lor.

„Nu a fost o revelație de film romantic, cu lumini și muzică pe fundal. A fost mai degrabă ceva sincer care s-a dezvoltat sănătos, în direcția dorită de amândoi. Am început să-l descopăr pe Radu în detalii – în felul în care ascultă, în cum își asumă, în cum tace atunci când simte că e mai bine așa”. (zâmbește), a mărturisit Adela Popescu pentru VIVA!

„Cred că secretul nostru e că nu ne-am grăbit să punem etichete. Ne-am dat timp să ne cunoaștem, să ne încurcăm, să ne clarificăm. Și da, au fost momente în care ne-am privit și am știut că ce avem e altfel. Nu perfect, dar real. Iar azi, când ne uităm în urmă, ni se pare copleșitor și frumos cum am crescut împreună, nu doar ca parteneri, ci și ca părinți”, a subliniat Radu Vâlcan.

În ceea ce privește amintirile de la începutul relației lor, cei doi pun mare accent pe momentele petrecute în intimitate.

„Serile în care nu voiam să se termine conversația. Nu aveam planuri mari, nu ne gândeam la viitor, doar ne ascultam, ne încurajam, râdeam. Îmi amintesc cum stăteam în mașină cu orele, cu motorul oprit, doar pentru că nimeni nu voia să spună primul „Noapte bună'. Genul ăla de început în care nu te saturi de celălalt”, a mai spus Adela Popescu pentru sursa citată.

Citește și:

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro