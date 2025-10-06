Adela Popescu, despre decizia de a fi discretă cu băieții ei pe social media. Actrița publică rar imagini cu cei trei copii: „Pot apărea complicații”

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au ales să nu publice foarte des imagini cu cei trei băieți ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian. Actrița și prezentatorul TV le protejează intimitatea, iar atunci când îi surprind în fotografii, acestea sunt în ipostaze discrete, fără să le arate chipul.

Adela Popescu, despre decizia de a fi discretă cu băieții ei pe social media

Adela Popescu a vorbit recent despre alegerea făcută de ea și Radu Vâlcan de a fi rezervați cu aparițiile celor trei copii ai lor pe social media.

„Noi nu am postat poze cu copiii noștri. Sunt copii din clasă, de exemplu la Alexandru, care știu că sunt băieții noștri, dar cei mici nu ne știu pe mine și pe Radu, că noi nu suntem pe targetul copiilor mici. Alex e clasa a doua, are opt ani. Le mai spun părinții că noi suntem Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar ei nu ne știu. Și atunci e totul chill și mereu ne felicităm că am decis să nu îi expunem pentru că pot apărea complicații. Noi până acum am fost liniștiți, nu am avut probleme”, a spus Adela Popescu pentru viva.ro.

Adela Popescu, despre viața de familie

Adela Popescu a vorbit acum ceva vreme despre dinamica din familia ei. În vreme ce vedeta se consideră o persoană care nu intră în panică repede în fața situațiilor neașteptate, soțul ei, Radu Vâlcan, e cel mult mai protector.

„În niciun caz. Dintre noi doi, categoric Radu este mult mai posesiv, protector. Eu sunt destul de relaxată, în general. Am încredere și că noi nu putem controla lucrurile și cumva, îi înmânezi Divinității și spui: „Doamne, ai tu grijă de ei că eu nu am cum.” Spre exemplu, pleacă un copil în tabără și nu ai ce să faci. Sunt atâtea lucruri care se pot întâmpla, așa că las pe mâna lui Dumnezeu. Normal, tu clădești tot ce poți, îi hrănești sănătos, îi culci devreme, îi porti în scaunele cu centură, dar sunt atâtea lucruri pe care nu le poți controla”, a spus Adela Popescu pentru cancan.ro.

De asemenea, Adela Popescu a mai vorbit despre principiile pe care le insuflă celor trei băieți ai ei.

„Eu cred foarte tare că trebuie să le alimentăm de când sunt mici, cu bunătatea te naști, dar raportarea la oameni trebuie să o explici. Cred că ceea ce faci, ți se întoarce. Atât lucrurile bune, cât și cele rele. Până la urmă poruncile din Biblie sunt unele după care trebuie să ne ghidăm cu totul, sunt lucruri de moralitate. Vreau să fie cinstiți. Și aș vrea să nu aibă gândirea aceea tenebroasă. Sunt oameni care construiesc o problemă în mintea lor, chiar dacă nu există. Ne uităm la aceeași situație, unora li se pare ceva îngrozitor, alții spun e ok, o rezolvăm. Mi-ar plăcea să fie așa, să pună capul pe pernă și să reușească seara să adoarmă liniștiți.”

