Adela Popescu, despre decizia de a fi discretă cu băieții ei pe social media. Actrița publică rar imagini cu cei trei copii: „Pot apărea complicații”

Adela Popescu nu publică frecvent imagini cu cei trei băieți ai pe rețelele de socializare.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Adela Popescu și Radu Vâlcan
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au ales să nu publice foarte des imagini cu cei trei băieți ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian. Actrița și prezentatorul TV le protejează intimitatea, iar atunci când îi surprind în fotografii, acestea sunt în ipostaze discrete, fără să le arate chipul. 

Adela Popescu, despre decizia de a fi discretă cu băieții ei pe social media

Adela Popescu a vorbit recent despre alegerea făcută de ea și Radu Vâlcan de a fi rezervați cu aparițiile celor trei copii ai lor pe social media. 

„Noi nu am postat poze cu copiii noștri. Sunt copii din clasă, de exemplu la Alexandru, care știu că sunt băieții noștri, dar cei mici nu ne știu pe mine și pe Radu, că noi nu suntem pe targetul copiilor mici. Alex e clasa a doua, are opt ani. Le mai spun părinții că noi suntem Adela Popescu și Radu Vâlcan, dar ei nu ne știu. Și atunci e totul chill și mereu ne felicităm că am decis să nu îi expunem pentru că pot apărea complicații. Noi până acum am fost liniștiți, nu am avut probleme”, a spus Adela Popescu pentru viva.ro.

Adela Popescu, despre viața de familie

Adela Popescu a vorbit acum ceva vreme despre dinamica din familia ei. În vreme ce vedeta se consideră o persoană care nu intră în panică repede în fața situațiilor neașteptate, soțul ei, Radu Vâlcan, e cel mult mai protector.

„În niciun caz. Dintre noi doi, categoric Radu este mult mai posesiv, protector. Eu sunt destul de relaxată, în general. Am încredere și că noi nu putem controla lucrurile și cumva, îi înmânezi Divinității și spui: „Doamne, ai tu grijă de ei că eu nu am cum.” Spre exemplu, pleacă un copil în tabără și nu ai ce să faci. Sunt atâtea lucruri care se pot întâmpla, așa că las pe mâna lui Dumnezeu. Normal, tu clădești tot ce poți, îi hrănești sănătos, îi culci devreme, îi porti în scaunele cu centură, dar sunt atâtea lucruri pe care nu le poți controla”, a spus Adela Popescu pentru cancan.ro

De asemenea, Adela Popescu a mai vorbit despre principiile pe care le insuflă celor trei băieți ai ei.

„Eu cred foarte tare că trebuie să le alimentăm de când sunt mici, cu bunătatea te naști, dar raportarea la oameni trebuie să o explici. Cred că ceea ce faci, ți se întoarce. Atât lucrurile bune, cât și cele rele. Până la urmă poruncile din Biblie sunt unele după care trebuie să ne ghidăm cu totul, sunt lucruri de moralitate. Vreau să fie cinstiți. Și aș vrea să nu aibă gândirea aceea tenebroasă. Sunt oameni care construiesc o problemă în mintea lor, chiar dacă nu există. Ne uităm la aceeași situație, unora li se pare ceva îngrozitor, alții spun e ok, o rezolvăm. Mi-ar plăcea să fie așa, să pună capul pe pernă și să reușească seara să adoarmă liniștiți.”

Citește și:
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Jeff Bezos și Lauren Sánchez, apariție inedită în ținute asortate la Paris Fashion Week
People
Jeff Bezos și Lauren Sánchez, apariție inedită în ținute asortate la Paris Fashion Week
Când are premiera sezonul 16 al show-ului Chefi la cuțite. Anunțul oficial făcut de Antena 1
People
Când are premiera sezonul 16 al show-ului Chefi la cuțite. Anunțul oficial făcut de Antena 1
Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris
People
Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus actele de divorț de Keith Urban. Ce a declarat actrița
People
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus actele de divorț de Keith Urban. Ce a declarat actrița
Carmen Grebenișan a născut un băiețel. Creatoarea de conținut și partenerul ei au devenit părinți pentru prima dată
People
Carmen Grebenișan a născut un băiețel. Creatoarea de conținut și partenerul ei au devenit părinți pentru prima dată
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: "Mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că..."
People
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: "Mie mi-ar fi plăcut, dar eu ştiu că..."
Libertatea
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Cât costă pastrama de berbecuț vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. A scumpit-o cu 20 de lei: „Avem comenzi foarte multe”
Cât costă pastrama de berbecuț vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. A scumpit-o cu 20 de lei: „Avem comenzi foarte multe”
De ce Adela Popescu și Radu Vâlcan nu își expun băieții pe conturile de socializare. „Pot apărea complicații. Până acum am fost liniștiți”
De ce Adela Popescu și Radu Vâlcan nu își expun băieții pe conturile de socializare. „Pot apărea complicații. Până acum am fost liniștiți”
Carmen Grebenișan a născut în apă, la Constanța. Influencerița a devenit mama unui băiețel perfect sănătos
Carmen Grebenișan a născut în apă, la Constanța. Influencerița a devenit mama unui băiețel perfect sănătos
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată
Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
A venit barza în showbizul românesc! „Mama și bebelușul sunt bine... Toți trei sunt fericiți”
A venit barza în showbizul românesc! „Mama și bebelușul sunt bine... Toți trei sunt fericiți”
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
catine.ro
Ike Turner Jr a murit la doar o zi după ce a împlinit 67 de ani. Fiul artistei Tina Turner suferea de insuficiență renală
Ike Turner Jr a murit la doar o zi după ce a împlinit 67 de ani. Fiul artistei Tina Turner suferea de insuficiență renală
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Activități care te ajută să-ți recapeți energia după o zi grea. Ce recomandă specialiștii
Activități care te ajută să-ți recapeți energia după o zi grea. Ce recomandă specialiștii
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața tuturor
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața tuturor
Mai multe din people
Ana Baniciu, declarații sincere despre operațiile estetice: "Nu judec absolut deloc"
Ana Baniciu, declarații sincere despre operațiile estetice: "Nu judec absolut deloc"
People

Ana Baniciu și-a spus părerea sinceră despre operațiile estetice.

+ Mai multe
De ce Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: "Nu îmi doresc să se..."
De ce Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: "Nu îmi doresc să se..."
People

Carmen Grebenișan a mărturisit că își dorește o relație în care fiecare eveniment important să aibă loc la timpul potrivit.

+ Mai multe
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița cu această ocazie: "Bărbatul minunat de lângă mine..."
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița cu această ocazie: "Bărbatul minunat de lângă mine..."
People

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la fabuloasa lor nuntă

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC