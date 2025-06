Adela Popescu, confesiuni despre investiția făcută în casa pe care ea și Radu Vâlcan au construit-o la Șușani: „N-ar fi dat niciodată nimeni banii pe care i-am dat noi…”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează de mulți ani un cuplu. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au văzut visul împlinit: casa de la Șușani, proiectul lor de suflet, este în sfârșit gata. Cei doi soți au decis să ridice această casă în localitatea natală a Adelei, locul în care artista a crescut și unde părinții ei locuiesc și în prezent. Lucrările s-au desfășurat pe parcursul a aproape un an, iar pe toată durata construcției, cuplul a postat periodic fotografii care au documentat progresul.

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a mărturisit că ea și soțul ei au investit o sumă foarte mare în casa lor de la Șușani, însă nu regretă deloc acest lucru.

„A fost o investiție pe care noi am analizat-o și nu a fost o investiție mică, evident. Casa este măricicuță. Am pornit de la ideea să ne facem o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare, un living, o bucătărie și o terasă mare. Asta pentru că suntem mulți. Dar a fost o investiție mare, dacă te gândești că, de fapt, nu o să o recuperezi niciodată, ca investiție pur și simplu. Adică nu o să vină nimeni să-ți cumpere o casă la Șușani. De ce ar face asta? Dar e o investiție potrivită pentru ce ne dorim noi să ne ofere casa de la Șușani. Noi casa aceea am făcut-o pentru copilăria copiilor noștri. Și pentru că este cel mai potrivit loc să luăm o pauză din când în când. Și ei să trăiască ce am trăit noi când eram mici”, a spus actrița pentru Unica.ro.