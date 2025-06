Adela Popescu, detalii despre dieta cu care a reușit să slăbească. La ce obicei a renunțat actrița

Adela Popescu a trecut, în ultima perioadă, printr-o transformare vizibilă. La 38 de ani, actrița se mândrește cu o siluetă remarcabilă, în ciuda celor trei sarcini prin care a trecut. Schimbarea a venit treptat, inspirată chiar din familie – mai exact de la partenerul ei, Radu Vâlcan.

Vedeta a povestit recent că a adoptat un regim alimentar mai echilibrat, urmând exemplul soțului ei, cunoscut pentru stilul de viață sănătos pe care îl are de ani buni.

„Mie nu mi-a trebuit decât să urmez meniul lui, pentru că Radu de ani de zile mănâncă sănătos și are o viață activă, aleargă în fiecare zi, ține fasting, are grijă ce mănâncă, el e foarte atent. Eu nu eram. Iar acum, practic, doar ne-am întâlnit, am venit pe drumul lui, cum ar veni. Asta e singura diferență. Deci el gătește ca înainte, doar că de data asta porție dublă”, a spus Adela pentru Cancan.