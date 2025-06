Adela Popescu, mesaj emoționant pentru fiul ei cel mare, Alexandru, de ziua lui de naștere. Ce imagini inedite a dezvăluit actrița: „Mi-e greu să scriu despre tine”

Alexandru, fiul cel mare al Adelei Popescu și al lui Radu Vâlcan, a împlinit 9 ani. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de imagini din perioada în care a devenit mamă pentru prima dată.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează o familie numeroasă și unită, cu trei băieți care le aduc zilnic motive de bucurie. De fiecare dată când unul dintre copii sărbătorește ceva important, părinții nu lasă momentul să treacă neobservat.

Pentru aniversarea lui Alexandru, Adela a rememorat începuturile maternității și a publicat fotografii încărcate de amintiri. Emoțiile au fost greu de pus în cuvinte, după cum a mărturisit chiar ea.

Postarea a fost apreciată de fani, care i-au transmis urări emoționante băiatului și au remarcat legătura puternică dintre mamă și fiu. Pentru Adela Popescu, fiecare aniversare este un prilej de recunoștință și iubire împărtășită public.

Adela Popescu a vorbit despre lucrurile pe care le-a învățat de la cei trei copii ai ei.

„Am învățat de la copiii mei că tot ce faci are consecințe, mai mult decât niciodată. Eu văd, ca în oglindă, starea mea de spirit, nervii mei, greșelile pe care le fac eu, le văd în ei, defectele mele… Și atunci eu, uitând la ei, dacă văd ceva ce nu îmi place, știu că trebuie să schimb la mine, nu la ei. Sunt foarte împrăștiată, sunt o tipă care nu are reguli, foarte multe reguli. Eu am fost crescută fără reguli și chestia asta m-a responsabilizat pe mine, dar foarte târziu. Ei trăiesc într-o societate în care au nevoie să respecte reguli de mici, reguli la școală… Școala nu mai e ca pe vremea noastră. Noi stăteam până la ora 12, apoi eram acasă. Acum trebuie să stea până la ora 16. Până la ora patru, ei trebuie să se alinieze unui program, știi ce zic?”, a povestit Adela Popescu pentru FANATIK.