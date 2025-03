Octavia Geamănu trece prin momente dificile după ce fiul ei, Andrei, a ajuns la spital. Ce a povestit prezentatoarea: „Rare, din fericire. Dar cumplite…”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu formează unul dintre cuplurile discrete din showbiz-ul românesc. Au preferat să își păstreze relația departe de ochii publicului. S-au căsătorit civil în 2015, iar în 2020 a avut loc cununia lor religioasă. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Andrei, în vârstă de 8 ani.

Octavia Geamănu este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește cu fanii atât momente fericite din viața ei personală și profesională, cât și clipele mai dificile prin care trece.

Fosta prezentatoare a dezvăluit pe contul ei de Facebook că fiul ei, Andrei, a ajuns la spital. Octavia nu a oferit foarte multe detalii despre afecțiunile medicale cu care se confruntă băiețelul ei, însă a postat un mesaj prin care își exprimă stările și emoțiile prin care trece.

Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, urându-i micuțului multă sănătate și însănătoșire grabnică.

Într-un interviu acordat recent, Octavia Geamănu a vorbit despre câteva dintre clipele grele pe care le-a întâmpinat fiul ei și pentru care s-a speriat extrem de tare.

Octavia Geamănu este extrem de mândră de fiul ei, Andrei, și are o mulțime de cuvinte de laudă la adresa lui.

„Andrei a fost matur, înțelept de mic. Deși am intuit talentul la pian de când avea câteva luni, acum sunt sigură 100 % că are asta în destin. Dar, ca orice artist în devenire, are și multe capricii. Până acum e în grafic, nu exagerează. E înțelegător. Ne respectă și nu pot decât să sper că vom avea o relație sănătoasă și-n anii ce vor urma. Când ai un copil bun, înțelegător, înțelept e mult mai ușor să fii părinte. Ador să fiu mama lui!”, a mai spus Octavia Geamănu pentru sursa citată anterior.