Adela Popescu, detalii neștiute despre lupta sa cu depresia. Cine a fost alături de actriță: „Am făcut o pauză în momentul acela”

Adela Popescu a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut, mărturisind că s-a confruntat cu anxietatea și depresia, la fel ca multe alte persoane publice. Îndrăgita actriță a explicat că oboseala cronică acumulată în urma filmărilor intense a condus-o către o stare profundă de epuizare, iar pentru a-și recăpăta echilibrul a fost nevoie de un an de pauză.

Adela Popescu s-a confruntat cu depresia

În prezent, Adela Popescu se bucură de o viață împlinită alături de soțul său, Radu Vâlcan, și cei trei copii ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian, care îi fac fiecare zi mai frumoasă și specială. Cu toate că iubește actoria, vedeta recunoaște că îi este greu să renunțe la timpul petrecut cu familia pentru a reveni pe platourile de filmare.

Deși cariera sa este impresionantă, mândrindu-se numeroase roluri în seriale de succes, actrița a ajuns la un punct în care epuizarea și-a spus cuvântul. Cu multă răbdare și sprijin din partea celor dragi, Adela Popescu a reușit să depășească momentele grele, punând sănătatea și familia pe primul loc.

„Am avut depresie după ce am născut primul copil, dar era cumva o îngrijorare, depresie postnatală care nu m-a ținut mult pentru că m-a ajutat emisiunea că m-am întors. Dar am avut una foarte puternică după vreo cinci seriale pe care le-am făcut. Eram foarte obosită și pe fond de oboseală și pe netrăit nimic în afară de asta, am făcut o depresie puternică”, a dezvăluit Adela Popescu într-un interviu recent pentru Wowbiz.

Cine i-a fost alături actriței în momentele dificile

Deși a trecut printr-o depresie puternică, Adela Popescu a decis să nu apeleze la ajutorul unui specialist. În schimb, a reușit să își găsească propriile resurse pentru a se reechilibra și a depăși perioada dificilă. Actrița a mărturisit că pauza de un an a fost esențială pentru recuperarea sa, iar sprijinul familiei și schimbarea stilului de viață au jucat un rol important în procesul de vindecare.

„Am făcut pauză în momentul acela. Am luat pauză un an, timp în care m-am înscris la facultate și am făcut cumva alte lucruri care mi-au hrănit mintea și curiozitatea, și în felul ăsta am cam depășit”, a precizat actrița pentru sursa citată anterior.

În prezent, Adela Popescu recunoaște că îi este dificil să renunțe la stilul de viață echilibrat și liniștit pe care îl are acum. După perioada de epuizare prin care a trecut, actrița apreciază momentele de relaxare și timpul petrecut alături de familie, motiv pentru care nu se grăbește să revină la ritmul solicitant impus de proiectele din televiziune.

„Ce să zic, sunt multe lucruri la care trebuie să renunț. Adică îmi place mult viața pe care o am acum și ar trebui să renunț la odihnă asta pe care o simt acum, și la relaxare. Și am scăpat, în sfârșit, după un an și jumătate, de oboseala aceea permanentă”, a mai povestit Adela Popescu.

