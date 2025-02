Adela Popescu, mărturisiri sincere după ce a postat pe social media imagini în costum de baie: „A fost un pariu personal”

Adela Popescu și-a luat prin surprindere admiratorii în timpul vacanței sale exotice din Marea Caraibilor, la începutul acestui an. Vedeta a ales să împărtășească momente din călătorie printr-o serie de fotografii postate online, însă ceea ce a atras cel mai mult atenția a fost faptul că s-a afișat pentru prima dată într-un costum de baie din două piese.

Adela Popescu a mărturisit că nu obișnuia să facă astfel de postări, ceea ce a transformat gestul într-o premieră pentru ea. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, mulți apreciind naturalețea și încrederea de sine de care a dat dovadă.

„Îmi era și rușine. Este pentru prima dată când mă postez așa în toată splendoarea, dar îmi plăcea cum arăt. Asta a fost un pariu personal pe care eu l-am pus cu mine și am zis: Măi, eu nu vreau să ajung la 60 de ani și să-mi pară rău că în anii în care eu aș fi putut să arăt perfect, că mă ajută natura, vârsta, timpul și așa mai departe, nu am făcut-o. Tot timpul am fost o fată echilibrată în tot. Mi-am dorit să mă modelez puțin și am început să fac sport pentru tot felul de proceduri. Am fost constantă în procesul acesta. Eu cred că de fapt trebuie să îți alegi un drum, care vrei tu, dar să te ții de el. Toate dietele sunt bune, doar să ne ținem de ele”, a declarat Adela Popescu pentru Cancan.