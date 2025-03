Radu Vâlcan i-a cumpărat o rochie soției sale, Adela Popescu, iar ea a reacționat într-un mod neașteptat: „Nu are deloc gusturi vestimentare”

Adela Popescu și-a făcut bagajele și a zburat spre Thailanda pentru a-l revedea pe soțul ei, Radu Vâlcan, care se află acolo pentru filmările unui nou sezon din emisiunea „Insula Iubirii” de la Antena 1. Prezentatorul TV a vrut să îi facă o surpriză soției sale, însă reacția acesteia a fost complet neașteptată.

Radu Vâlcan i-a pregătit o surpriză soției sale, Adela Popescu, care a venit de câteva zile în Thailanda. Prezentatorul i-a comandat o rochie, pe care el a considerat-o frumoasă. Însă, actrița a reacționat într-un mod surprinzător, iar asta pentru că nu îi place deloc ce anume a primit de la partenerul ei. Pe rețelele de socializare, vedeta a povestit despre întreaga întâmplare.

„După cum știți am ajuns în Thailanda la soț. Nerăbdător cum îl știu a vrut să îmi facă o bucurie. Așa că mi-a comandat o rochie frumoasă – cum ar spune el – pe care am găsit-o întinsă frumos pe pat.

Rochia e… cum să vă spun… ca atunci când tu spui că urăști usturoiul și el îți comandă cârnați cu mult usturoi și cu mujdei. Sperând că îți vor plăcea.

Întrebarea e alta: oare lui nu îi place cum mă îmbrac eu sau pur și simplu nu are deloc gusturi vestimentare. Sau poate are ceva probleme oftalmologice.

Dar dacă e așa, oare el știe că am 1.65, sâni mici și nas măricel spre mare?”, a povestit Adela Popescu pe Instagram, alături de imaginea în care le arată fanilor rochia primită de la soțul ei, Radu Vâlcan.