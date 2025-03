Adela Popescu și Radu Vâlcan, dezvăluiri inedite despre rolul de părinți a trei băieți: „Nu am fost îndrumat în niciun fel”

Radu Vâlcan a vorbit, într-un interviu recent, despre provocările pe care le întâmpină alături de soția sa, Adela Popescu, în rolul de părinți. Cei doi formează o familie frumoasă și au trei băieți – Alexandru, Andrei și Adrian.

Prezentatorul TV recunoaște că, la fel ca în orice căsnicie, mai apar momente tensionate, însă acestea sunt depășite cu multă răbdare și iubire. El a dezvăluit care este cheia unei relații solide alături de Adela și cum reușesc să mențină echilibrul în familie, în ciuda provocărilor cotidiene.

„Avem copii cu personalități diferite, feluri diferite de a aborda situațiile de zi cu zi. Fiecare dintre ei vine cu o poveste de peste zi. O ‘încasează’ diferit, o percepe diferit. Nu vreau să dau exemple, pentru că țin de intimitatea noastră, sunt poveștile noastre. Dar să știe lumea că nu suntem perfecți. Copiii noștri plâng, ne contrează, au păreri, ne îmbrățișăm, ne idolatrizăm, ne certăm iar, ne împăcăm iar.

Personal, n-am primit niciun sfat, nu am fost îndrumat în niciun fel. Am primit doar o educație corectă. De fel, am fost o fire rebelă, dar responsabilă. Am știut care este drumul meu, fără să cer vreun ajutor. Am avut un culoar bun. Am avut noroc, dar și noroc să întâlnesc oameni care au avut încredere în mine, atât. În rest, am fost demn și mi-am văzut de treabă. Am fost la concert, la Coldplay, iar Adela mi-a mărturisit că ar leșina să fie vreunul dintre băieții noștri în locul lui Chris Martin. Ăsta este un caz fericit. Dar eu aș muri, la propriu, dacă nu ar reuși”., a spus Radu Vâlcan despre viața de părinte pentru revista Viva!.