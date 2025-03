Adela Popescu, provocări cu cei trei băieți ai ei cât timp Radu Vâlcan este plecat la filmări. Cu ce se confruntă actrița: „Cedăm sigur”

Radu Vâlcan se află în prezent în Thailanda, acolo unde filmează un nou sezon din Insula Iubirii. Soția lui, Adela Popescu, a rămas acasă și se ocupă de cei trei copii ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian.

Pe rețelele de socializare, Adela Popescu îi transmite diverse mesaje soțului ei, Radu Vâlcan, cele mai multe în spirit de glumă, despre cum arată atmosfera de acasă, în timp ce el este la filmări. Actrița a făcut o nouă postare, de această dată vorbind despre provocările întâmpinate cu cei trei băieți ai lor.

„Ce să-ți mai zic, scumpe, acasă e totul bine, așa cum știi deja. Sau mai bine zis a fost, căci de ieri Alexandru e pedepsit și nu mai are voie să se uite la tv o săptămână. Prin simpatie, nici frații. Dar mereu mă gândesc că pedepsele lor sunt de fapt pedepse pentru noi. Dar că orice pedeapsă dreaptă, ca urmare a unui comportament nepotrivit, e acceptată și înțeleasă. Așa pare, cel puțin, căci nu a ripostat deloc și nici nu a încercat să îmi forțeze mâna. Slavă cerului că cedăm sigur, sigur. În altă ordine de idei… în București e primăvară. La tine? A început să ningă sau încă nu?”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Adela Popescu a vorbit despre lucrurile pe care le-a învățat de la cei trei copii ai ei.

„Am învățat de la copiii mei că tot ce faci are consecințe, mai mult decât niciodată. Eu văd, ca în oglindă, starea mea de spirit, nervii mei, greșelile pe care le fac eu, le văd în ei, defectele mele… Și atunci eu, uitând la ei, dacă văd ceva ce nu îmi place, știu că trebuie să schimb la mine, nu la ei. Sunt foarte împrăștiată, sunt o tipă care nu are reguli, foarte multe reguli. Eu am fost crescută fără reguli și chestia asta m-a responsabilizat pe mine, dar foarte târziu. Ei trăiesc într-o societate în care au nevoie să respecte reguli de mici, reguli la școală… Școala nu mai e ca pe vremea noastră. Noi stăteam până la ora 12, apoi eram acasă. Acum trebuie să stea până la ora 16. Până la ora patru, ei trebuie să se alinieze unui program, știi ce zic?”, a povestit Adela Popescu pentru FANATIK.