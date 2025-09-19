Adela Popescu, decizie importantă pe plan profesional. Anunțul cu care actrița și-a încântat fanii: „Am răspuns fără discuții: da!”

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Ea a fost ani la rând gazda emisiunii „Vorbește Lumea' de la PRO TV, iar după terminarea show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, pe care l-a prezentat alături de Cabral Ibacka, a luat decizia de a face o pauză de la televiziune. Ea l-a înlocuit și pe Cătălin Măruță în emisiunea sa, pentru o scurtă perioadă, pe durata cât acesta a avut unele probleme de sănătate și a fost internat.

Adela Popescu revine cu un rol pe marile ecrane

Publicul o cunoaște pe Adela Popescu prin prisma rolurilor pe care le-a interpretat în telenovelele românești. Însă, pe lângă cariera în actorie, vedeta a cochetat și cu muzica și a cântat cu trupa DJ Project. A intrat în proiectul muzical în 2011 și l-a părăsit în 2016.

Adela Popescu nu a renunțat complet la pasiunea ei pentru muzică. Spre exemplu, în luna mai a anului 2024, vedeta a cântat alături de Elena Gheorghe la concertul ei de la Sala Palatului. Tot anul trecut a putut fi văzută în cinematografe în comedia „Retreat Vama Veche”, în care a interpretat un rol principal alături de Ada Condeescu și Laura Cosoi.

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a vorbit deschis despre planurile sale profesionale, dezvăluind că, în curând, fanii o vor putea vedea din nou pe marile ecrane.

„‘3 zile în Septembrie’ e o comedie neagră pe care o să o facă Tudor Giurgiu. M-a sunat într-o zi să-mi spună dacă aș vrea să fac parte din distribuție. Am răspuns fără discuții: da! Am avut deja primele repetiții, o să mai avem și la final de septembrie noi chiar începem, așa cum sună și numele filmului, în septembrie. (…) Este o comedie, așa că toate personajele sunt în principal comice. Eu și Andreea Vasile suntem cele mai bune prietene și ea se căsătorește. Și ce urmează veți vedea”, a declarat Adela Popescu pentru Cancan.ro.

Actrița a mai dezvăluit că filmările vor avea loc la mare, iar în acea perioadă, soțul ei, Radu Vâlcan, va sta cu cei trei băieți ai lor.

„Le place să mă vadă la filmări și Alexandru a zis că vrea și el să vină, el vrea să se facă regizor. Așa că probabil o să-l aducă Radu un pic și pe el”, a mai precizat ea pentru sursa citată.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, confesiuni despre începutul relației lor

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact de domeniul Hadar Chalet din Brașov, un loc despre care vedeta povestea pe blogul personal că este „unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 metri altitudine”, și au petrecut de joi până duminică alături de familie și prieteni. Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit câteva detalii inedite despre debutul relației lor.

„Nu a fost o revelație de film romantic, cu lumini și muzică pe fundal. A fost mai degrabă ceva sincer care s-a dezvoltat sănătos, în direcția dorită de amândoi. Am început să-l descopăr pe Radu în detalii – în felul în care ascultă, în cum își asumă, în cum tace atunci când simte că e mai bine așa”. (zâmbește), a mărturisit fosta prezentatoare pentru VIVA!.

„Cred că secretul nostru e că nu ne-am grăbit să punem etichete. Ne-am dat timp să ne cunoaștem, să ne încurcăm, să ne clarificăm. Și da, au fost momente în care ne-am privit și am știut că ce avem e altfel. Nu perfect, dar real. Iar azi, când ne uităm în urmă, ni se pare copleșitor și frumos cum am crescut împreună, nu doar ca parteneri, ci și ca părinți”, a subliniat Radu Vâlcan.

Citește și:

Ada Condeescu vorbește deschis despre rolul din serialul „Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN': „A fost ca un fulger'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro