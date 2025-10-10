Cum și-a sărbătorit Adela Popescu ziua de naștere. Actrița a fost surprinsă de soțul ei, Radu Vâlcan: „Mi-a făcut un cadou neașteptat”

Adela Popescu le-a dezvăluit fanilor cum a petrecut de ziua ei de naștere.

  de ELLE.ro
Adela Popescu de ziua ei de naștere
Adela Popescu și-a sărbătorit ziua de naștere pe 8 octombrie. Actrița a împlinit 39 de ani și a dezvăluit recent cum a sărbătorit. 

Cum și-a sărbătorit Adela Popescu ziua de naștere

Anul acesta, Adela Popescu și-a petrecut ziua de naștere într-un cadru relaxat și în pijamale, alături de soțul ei, Radu Vâlcan, și copiii lor. 

„Dacă nu era poză cu tortul cu siguranță ați fi crezut că vă arăt câteva imagini dintr-o zi obișnuită din viața mea. Pentru că așa mi-am dorit. Să îmi serbez ziua de naștere în pijamale, acasă. Barbara mi-a făcut un cadou neașteptat și mi-a lăsat copiii aproape fără să fie nevoie de scutire la școală. @raduvalcan mi-a făcut tomyum, a cumpărat un vin bun, copiii câte o felicitare, vizite surpriză și cadouri superbe. Și vouă, cei de aici, vă mulțumesc pentru tot! Mesaje, susținere, gânduri. Sper să vă ofer anul viitor, de ziua mea, un content mai wow, că vorba aia, schimb prefixu.”

Radu Vâlcan, declarație superbă pentru Adela Popescu

Radu Vâlcan a transmis un mesaj special pentru soția lui, Adela Popescu, care a împlinit 39 de ani. În stilul său amuzant, prezentatorul TV a surprins cu urarea pe care i-a făcut-o partenerei sale de viață.

„Ce să zic, chiar dacă este ziua ta, îți mulțumesc pentru că îmi faci cele mai frumoase cadouri. De fapt, pentru cele trei cadouri. Bine, patru cu tine!
Îți doresc să mă iubești la fel.
PS: Vezi că azi îți fac supa ta preferată, înnebunesc de poftă!”, a scris Radu Vâlcan pe Instagram. 

Adela Popescu și Radu Vâlcan, confesiuni despre începutul relației lor

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact de domeniul Hadar Chalet din Brașov, un loc despre care vedeta povestea pe blogul personal că este „unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 metri altitudine', și au petrecut de joi până duminică alături de familie și prieteni. Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Într-un interviu, Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit câteva detalii inedite despre debutul relației lor.

„Nu a fost o revelație de film romantic, cu lumini și muzică pe fundal. A fost mai degrabă ceva sincer care s-a dezvoltat sănătos, în direcția dorită de amândoi. Am început să-l descopăr pe Radu în detalii – în felul în care ascultă, în cum își asumă, în cum tace atunci când simte că e mai bine așa”. (zâmbește), a mărturisit Adela Popescu pentru VIVA!

„Cred că secretul nostru e că nu ne-am grăbit să punem etichete. Ne-am dat timp să ne cunoaștem, să ne încurcăm, să ne clarificăm. Și da, au fost momente în care ne-am privit și am știut că ce avem e altfel. Nu perfect, dar real. Iar azi, când ne uităm în urmă, ni se pare copleșitor și frumos cum am crescut împreună, nu doar ca parteneri, ci și ca părinți”, a subliniat Radu Vâlcan.

Foto Instagram

