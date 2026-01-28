Cleopatra Stratan și Edward Sanda, confesiuni despre viața de cuplu, după cinci ani de căsătorie: „Singurul moment de cumpănă a fost…”

Cleopatra Stratan și partenerul ei, Edward Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a adus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă, la câteva zile de când s-au căsătorit civil.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, confesiuni despre viața de cuplu

Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical.

Într-un interviu acordat recent, cei doi au vorbit despre relația lor, dar și despre momentele de cumpănă prin care au trecut.

„Cred că singurul moment de cumpănă a fost distanța prin care am trecut în pandemie, chiar la începutul relației. Doar că nu am văzut-o ca pe un obstacol, am văzut-o ca pe o lecție și am zis, OK, avem de trecut prin asta, ce putem să facem este să fim la fel, să rezistăm, pentru că o putem face împreună”, a mărturisit cântăreața pentru VIVA!.

Edward Sanda are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale, pe care o consideră perfectă.

„Mie mi se pare că e perfectă. E tot ce mi-am dorit eu și parcă sunt mai atras de ea, mai… Nu știu, ceva se întâmplă. Că tot vine luna iubirii acum, la noi luna iubirii cred că e în fiecare lună. Ne place unul de altul, ne place să stăm împreună. E frumos, foarte frumos”, a spus acesta pentru sursa citată.

În ceea ce privește dorința de a deveni părinți, cei doi nu iau momentan în calcul acest lucru.

„Mai vrem să mai stăm un pic. Consider că sunt prea tânără. Mai aștept. Avem timp. Vrem să mai călătorim, vrem să mai facem lucruri pe care le putem face când suntem doar noi doi și vrem să profităm de acest timp. Să ne mai punem așa câteva cărămizi în cariera noastră și după aceea ne gândim să ne mărim familia”, a mărturisit Cleopatra Stratan.

De ce nu ar mai participa împreună la un reality-show, după experiența America Express

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au numărat printre cuplurile remarcate la ELLE Style Awards 2025, unde au atras atenția atât prin eleganță, cât și prin sinceritatea cu care au vorbit despre planurile lor și despre experiența intensă trăită la America Express. Cei doi artiști, care au participat în 2023 la reality show, au confirmat pentru ELLE România că nu intenționează să mai accepte provocări de acest gen în viitor.

Cuplul a povestit deschis că participarea la America Express, deși valoroasă ca experiență, a fost mult prea solicitantă pentru a-și dori să o repete. În cadrul competiției, Cleopatra și Edward au rezistat trei săptămâni, însă au fost prima echipă eliminată după ce au ajuns pe ultimul loc în Cursa pentru ultima șansă. Potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi ar fi fost remunerați cu aproximativ 1.500 de euro de persoană pentru fiecare săptămână, totalizând 9.000 de euro împreună până în momentul eliminării.

Având în vedere intensitatea experienței, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au declarat pentru ELLE România că nu își mai doresc să revină într-un reality show:

Cleopatra Stratan: „Nu! Ne-a ajuns, am văzut. Sunt foarte mișto, dar nu sunt pentru toată lumea. Nu sunt pentru noi.” Edward Sanda: „Ne-am convins că mai bine rămânem la ce știm să facem și lăsăm pe alții care fac mai bine, se descurcă mai bine în genul ăsta de reality show-uri care sunt foarte frumoase. Lumea ne vrea să facem muzică, la concerte, să asculte muzica noastră pe YouTube. Trebuie să le facem pe plac, n-avem ce să facem.”

La ELLE Style Awards, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit și despre planurile lor pentru 2026, concentrându-se pe carieră, creație și proiecte care îi reprezintă cu adevărat. Cuplul a lăsat reality show-urile în urmă și se concentrează pe ceea ce știu să facă cel mai bine: muzică, echilibru și evoluție artistică. Ba mai mult, artista a anunțat pentru anul următor o colaborare emoționantă cu tatăl ei, Pavel Stratan.

„Urmează să lansez un album cu tatăl meu, full, și preconizez lansarea la începutul anului”, ne-a mai spus Cleopatra Stratan.

