Edward Sanda, declarație de dragoste pentru Cleopatra Stratan de ziua ei de naștere. Artista a împlinit 23 de ani: „Îți mulțumesc că-mi faci viața frumoasă”

Cleopatra Stratan a împlinit 23 de ani pe 6 octombrie. Actrița și-a sărbătorit ziua de naștere cu mult fast, iar soțul ei, Edward Sanda, i-a făcut o superbă declarație de dragoste pe rețelele de socializare.

Cleopatra Stratan a împlinit 23 de ani

Pe Instagram, Edward Sanda i-a transmis un mesaj plin de emoție soției sale, Cleopatra Stratan, în ziua în care aceasta a împlinit 23 de ani.

„La mulți aaaaaaaaaaani, frumusețea pământului!

Îți mulțumesc că-mi faci viața frumoasă și dulce în fiecare zi !

Te iubesc de nu mai știu de mine!”, a scris Edward Sanda.

Cleopatra Stratan și-a sărbătorit ziua de naștere în compania prietenelor sale și a publicat câteva imagini de la petrecere.

„Happy & shining at 23!

Am avut o zi frumoasă și o seară și mai frumoasă alături de prietenele mele dragi! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine mereu, vă iubesc muuult!

Vă mulțumesc și vouă pentru urările voastre.”

Cleopatra Stratan, declarații despre dorința de a deveni mamă

Cleopatra Stratan și partenerul ei, Edward Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a adus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă, la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au făcut până acum publică decizia de a avea copii. Amândoi își doresc să devină părinți, însă vor să mai aștepte pentru că acum se concentrează pe proiectele lor profesionale. Artista a vorbit recent despre posibilitatea ca familia lor să se mărească la un moment dat.

„Da. Ne dorim copii, dar mai așteptăm puțin. Fiind mai mare și bărbat, el sigur că își dorește poate un pic mai mult decât mine, se vede cred că mai des decât mă văd eu ca mamă. Am vorbit despre asta și el este conștient, știe și îmi respectă decizia de a mai aștepta. Suntem amândoi tineri, mai avem multe de făcut și dorim să mai facem lucruri ca să fim liniștiți în postura de părinți. Îmi plac copiii”, a spus Cleopatra Stratan în podcast-ul moderat de Ilinca Vandici.

Cleopatra Stratan a mai dezvăluit cum îl privesc părinții ei pe soțul ei, Edward Sanda.

„Foarte bine mă înțeleg cu soacra. Știu că părinții lui Edi și-au dorit foarte mult ca eu și el să fim împreună, așa cum părinții mei și-au dorit ca Edward să fie în viața mea ca bărbat. Tatăl meu mi-a spus: „Eu un alt bărbat mai bun nu văd pentru tine.” Părinții mei au intuit că el e în regulă și că îl iubesc foarte mult, nu au avut de ce să ne împiedice.”

Citește și:

Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro