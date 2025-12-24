Cum depășesc Cleopatra Stratan și soțul ei, Edward Sanda, greutățile din relație: „Nu stăm să ne certăm foarte rău”

Cleopatra Stratan a vorbit deschis despre situațiile tensionate din căsnicia cu soțul ei, Edward Sanda.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda
Cleopatra Stratan și partenerul ei, Edward Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a adus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă, la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical.

Cum gestionează Cleopatra Stratan și Edward Sanda tensiunile din relație

Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu au ascuns faptul că au întâmpinat și greutăți și situații tensionate în relația lor de cuplu. Artista a dezvăluit cum au reușit să le gestioneze. 

„Nu este niciunul dintre noi vulcanic. Avem lucruri care ne deranjează, dar le remediem pe loc. Nu stăm să ne certăm foarte rău, să nu ne mai înțelegem din chestia aia. Remediem totul, că așa e frumos, și să nu rămână… Întotdeauna, când apare o problemă, o rezolvăm atunci. Dacă le lași, se adună și, la un moment dat, explodează, și nu e bine”, a spus Cleopatra Stratan pentru VIVA!

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dezvăluiri despre relația lor

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au vorbit deschis despre valorile care stau la baza mariajului lor. Întrebați ce greșeli nu ar putea tolera într-o relație, răspunsul lor a venit imediat și a fost identic: trădarea.

„Trădarea! De acolo vin toate celelalte rele”, a afirmat Cleopatra Stratan, în timp ce Edward Sanda a completat fără ezitare: „Trădarea!”, au spus ei pentru Spynews.ro.

Pentru Cleopatra Stratan, trădarea înseamnă mult mai mult decât o simplă greșeală. Ea vede în acest gest o ruptură de încredere care contaminează tot ceea ce construiești într-o relație:

„E vorba de încredere în general și de oamenii din jurul tău. Nu am avut niciodată discuții de acest gen. Dacă ajungi să te minți, să umbli cu fofârlica, să umbli pe la spate… deja nu miroase a bine și ajungi la toate celelalte deznodăminte.”

Cleopatra Stratan, declarații despre dorința de a deveni mamă

Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au făcut până acum publică decizia de a avea copii. Amândoi își doresc să devină părinți, însă vor să mai aștepte pentru că acum se concentrează pe proiectele lor profesionale. Artista a vorbit recent despre posibilitatea ca familia lor să se mărească la un moment dat.

„Da. Ne dorim copii, dar mai așteptăm puțin. Fiind mai mare și bărbat, el sigur că își dorește poate un pic mai mult decât mine, se vede cred că mai des decât mă văd eu ca mamă. Am vorbit despre asta și el este conștient, știe și îmi respectă decizia de a mai aștepta. Suntem amândoi tineri, mai avem multe de făcut și dorim să mai facem lucruri ca să fim liniștiți în postura de părinți. Îmi plac copiii”, a spus Cleopatra Stratan în podcast-ul moderat de Ilinca Vandici.

Cleopatra Stratan a mai dezvăluit cum îl privesc părinții ei pe soțul ei, Edward Sanda.

„Foarte bine mă înțeleg cu soacra. Știu că părinții lui Edi și-au dorit foarte mult ca eu și el să fim împreună, așa cum părinții mei și-au dorit ca Edward să fie în viața mea ca bărbat. Tatăl meu mi-a spus: „Eu un alt bărbat mai bun nu văd pentru tine.” Părinții mei au intuit că el e în regulă și că îl iubesc foarte mult, nu au avut de ce să ne împiedice.”

