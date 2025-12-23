Adelina Pestrițu, despre câștigurile din social media și colaborările online: „Trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții”

Adelina Pestrițu se menține în topul celor mai urmărite personalități online din România, datorită energiei sale debordante și carismei pe care o transmite prin fiecare apariție. Vedeta este implicată în numeroase proiecte, care îi aduc și câștiguri pe măsură.

Adelina Pestrițu, despre câștigurile din social media

Fosta prezentatoare TV a vorbit despre parcursul său în mediul online și despre eforturile necesare pentru a atrage și menține o comunitate de aproape 2 milioane de urmăritori pe Instagram. Deși fanii sunt curioși despre veniturile pe care le obține, Adelina a preferat să nu ofere cifre exacte, subliniind importanța responsabilității și a investițiilor în propriul brand.

„Depinde cât de mult muncești și cât de implicat ești în ceea ce faci. Nu aș putea să-ți dau sume exacte și în general nu-mi place să vorbesc despre asta, dar ca în orice alt domeniu, dacă muncești și îți vezi de treaba ta, câștigi pe măsură. Și totuși până la câștiguri, trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții, respectiv să plătești taxele, să achit salariile oamenilor din echipă, să investești în tine, să fii responsabil cu tot ce ține de acest business”, a declarat Adelina pe rețelele sociale.

Adelina Pestrițu își înfruntă frica de zbor și a vorbit deschis despre modul în care reușește să treacă peste anxietate într-o postare recentă pe Instagram.

Adelina Pestrițu și-a învins frica de zbor

Vedeta, cunoscută pentru călătoriile sale frecvente și pentru sinceritatea cu care își împărtășește experiențele, a mărturisit că turbulențele o pun mereu într-o situație tensionată, dar dorința de a vedea lumea și de a petrece timp cu familia o motivează să urce în avion de fiecare dată.

„Toți cei care mă cunosc știu că am o frică reală de turbulențe. Cu toate astea, mă găsesc mereu în avion uneori zâmbind, alteori agitată — făcând rugăciuni. (Ex: Vă mai amintiți zborul meu SUA-România în plin uragan și cutremur în același timp?)”, a povestit Adelina, evocând unul dintre cele mai dramatice momente din călătoriile sale.

Când urmăritorii au întrebat cum reușește să gestioneze anxietatea care apare odată cu ideea de zbor, vedeta a explicat: „Mulți mă întreabă cum reușesc să trec peste anxietatea care vine odată cu ideea de zbor. Adevărul e că nu am un truc special. Pur și simplu, dorința de a călători e mai mare decât frica.”

De-a lungul anilor, Adelina Pestrițu a avut zboruri pe care le-a dus aproape exclusiv cu rugăciuni, din cauza turbulențelor, însă nu a renunțat niciodată la planurile sale. „Dar n-am renunțat. Am înțeles că, oricât aș încerca să evit ceva, dacă e să se întâmple, se întâmplă. Așa că prefer să văd lumea și să adun amintiri alături de familia mea”, a spus ea.

În aceeași postare, Adelina a oferit sfaturi pentru cei care au aceeași frică de zbor: este important să te informezi despre ce sunt turbulențele, pentru a înțelege că ele sunt fenomene normale și nu reprezintă pericol. Alegerea unei companii aeriene de încredere, cu reputație bună și experiență, poate reduce stresul, iar poziționarea în avion în zona aripilor sau în față ajută la simțirea mai puțin intensă a mișcării.

„Eu, spre exemplu, am un playlist cu muzica preferată pe care îl ascult în avion. Vorbiți cu echipajul de bord dacă simțiți nevoia — sunt obișnuiți cu pasageri anxioși și pot fi foarte liniștitori. Uitați-vă la însoțitorii de bord: dacă ei sunt calmi, nu e niciun motiv real de panică. Eu de fiecare dată mă ghidez după comportamentul și reacțiile lor. Ei sunt primii care află dacă apare un motiv de îngrijorare”, a explicat Adelina.

