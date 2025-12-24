Cum se înțelege mama lui Emil Rengle cu partenerul său, Alejandro Fernandez: „Se topește…”

Emil Rengle și partenerul său de viață, Alejandro Fernandez, au o relație solidă și planuri serioase de viitor. Emil Rengle, cel care a câștigat show-ul „Românii au talent” în anul 2018, a organizat în secret o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a avut loc pe o plajă pustie în Mexic, în timpul unei vacanțe pe care o petreceau împreună. Cei doi și-au făcut publică decizia de a adopta copii după ce se căsătoresc.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez își construiesc un viitor împreună. Cei doi au câștigat simpatia publicului de acasă după ce au participat în competiția Asia Express 2025. Emil Rengle a povestit ce relație există între mama lui și partenerul său de viață.

„Îi place de Alejandro. Se topește mama când îl vede. Și vine și el, are șarmul ăsta în care orice zice mama, el vine și o ia în brațe: „Te iubesc, Ileana, vino aici!” Și atunci o vezi pe mama toată… „Ce-ți pun de mâncare?”, a spus Emil Rengle în cadrul podcastului moderat de Jorge.

Emil Rengle a dezvăluit că el și partenerul său de viață, Alejandro Fernandez, vor să adopte copii și au planuri serioase în această privință.

„Da, bineînțeles. Ne dorim foarte tare să adoptăm copii. Credem că este un cadou de la Dumnezeu că putem să face asta. Sunt foarte mulți copii care nu au posibilitatea să crească într-o familie, să crească într-o casă unde să fie protejați. După căsătorie, undeva la 4-5 ani, să ne mai trăim copilăria, să fugim prin lume, să ne distrăm, după care ne dorim foarte tare amândoi să formăm o familie. Indiferent din ce parte a lumii vom avea copii, ne dorim să învățăm cultura fiecăruia”, a povestit Emil Rengle în emisiunea „Follow Us” de la Kanal D.

Într-un interviu, Emil Rengle a vorbit despre reacțiile negative și homofobe apărute după ce el și Alejandro Fernandez au dezvăluit că vor să adopte copii. Dansatorul a întărit ideea că el și partenerul său vor să ofere un alt destin unor copii care n-au avut parte de o soartă fericită și că nici nu se lasă afectat de eventuale comentarii răutăcioase.

„Știm că subiectul adopției, în special în cuplurile LGBTQ+, este delicat. Dar, hai să ne uităm la cifre. În Europa, sunt peste 700.000 de copii care așteaptă o familie. De ce să nu le oferim șansa la o viață iubitoare, indiferent de cine sunt părinții? Studiile arată că ceea ce contează cu adevărat pentru un copil este dragostea, stabilitatea și grija pe care o primește. În niciun caz orientarea sexuală a părinților. Așa că, da, eram pregătiți să apară astfel de reacții, dar asta nu ne descurajează.

E ușor să te lași prins în gălăgia celor care nu înțeleg sau nu sunt de acord, dar adevărul e că noi privim lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă. Nu ne lăsăm afectați de negativitate, pentru că știm că drumul nostru e ghidat de iubire și respect. La finalul zilei, nu ne definește ce spun ceilalți, ci ce alegem noi să construim – o familie bazată pe iubire, grijă și acceptare. Așa că, în loc să ne consumăm energia cu cei care țipă, o investim în ceea ce contează: în noi, în familia noastră și în oamenii care ne susțin”, a spus Emil Rengle pentru fanatik.ro.

