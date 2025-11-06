Ce vor să facă Emil Rengle și Alejandro Fernandez după ce au participat la Asia Express 2025: „Suntem și strategici”

Emil Rengle și logodnicul lui, Alejandro Fernandez, au format o echipă extrem de îndrăgită la Asia Express 2025. Cei doi au câștigat simpania publicului, iar telespectatorii au fost triști atunci când aceștia au părăsit competiția.

La ce emisiune vor să participe Emil Rengle și Alejandro Fernandez după Asia Express 2025

Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au obișnuit deja cu competițiile televizate, așa că nu ar refuza oportunitatea de a participa într-un nou show TV. Cei doi au dezvăluit recent, în cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN, că au intenția de a reprezenta România la Eurovision 2026. Publicul deja îl cunoaște pe Emil Rengle din ipostaza de dansator și coregraf, iar Alejandro Fernandez are o voce spectaculoasă și s-a făcut remarcat prima dată la Vocea României.

„Absolut! Chiar vorbeam puțin mai devreme. O să zic eu acum asta pentru că poate e mai ușor în română. Alejandro s-a îndrăgostit foarte mult de România și toată iubirea asta pe care o primește cred că îl…îmi spunea în această dimineață la micul dejun, l-ar împinge să arate lumii, mai ales el venind din Anglia și din Spania. Și suntem și strategici, ca în Asia Express, 12 puncte de la Anglia și de la Spania s-ar duce direct către România”, a spus Emil Rengle. Ulterior, Alejandro Fernandez a adăugat: „Mie îmi place România mult mai mult decât Anglia și Spania.”

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit competiția Asia Express 2025

În ediția 32 din sezonul 8 Asia Express 2025, care a fost difuzată pe 29 octombrie, Anda Adam și Joseph Adam, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și Emil Rengle și Alejandro Fernandez au pornit în cursa pentru ultima șansă.

La prima misiune, concurenții au mirosit o fată și un băiat și au trebuit să le rețină parfumurile, astfel încât să găsească și alți oameni de pe stradă care au același miros. Pe unii dintre aceștia au putut să îi convingă să îi însoțească la Irina Fodor, pentru a primi aprobarea de a merge mai departe. Ulterior, s-au îndreptat către un templu tradițional Taoist, unde au descoperit cum anume se scrie numele lor în limba chineză. În cadrul probei, au fost nevoiți să îl scrie și ei, la rândul lor, cu o pensulă.

La următoarea misiune, au ajuns într-o nouă locație, acolo unde au eliberat cele două păsări pe care le-au pus într-o colivie. Echipele au mai ajuns și la un atelier mecanic, acolo unde au încercat să monteze un scuter. Înainte de a ajunge la Irina Fodor, cea care le-a dat deznodământul, au făcut 20 de sendvișuri.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au fost primii salvați, iar ulterior Irina Fodor i-a informați pe concurenți că Emil Rengle și Alejandro Fernandez nu trec mai departe în următoarea etapă a competiției.

„Adevărul este că semifinala arată foarte bine așa cu voi acolo pe afiș și suntem foarte mândri de voi. A fost o bucurie fiecare zi aici, alături de tine, de echipă. Toată experiența asta a fost wow, extraordinară și ne-a crescut ca oameni. Ne bucurăm foarte tare că am reușit să fim aici, ne-am jucat cu plăcere, cu drag, cu corectitudine. Am fost fericiți și triști, dar asumați în toate stările noastre și cred că plecâm câștigați. Foarte câștigați, guys! Deci nu fiți supărați pentru noi, fiți fericiți pentru că noi asta simțim, fericire în suflet!”, a spus Emil Rengle, vizibil emoționat că aventura lui și a logodnicului său s-a încheiat în Vietnam.

Câți bani ar fi primit Emil Rengle și Alejandro Fernandez p entru participarea la Asia Express 2025

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au rezistat 32 de zile în aventura Asia Express 2025. Potrivit cancan.ro, fiecare etapă parcursă în cadrul show-ului de la Antena 1 ar fi fost remunerată cu aproximativ 3.000 de euro per echipă. Cum Emil Rengle și Alejandro Fernandez au rezistat opt etape, suma totală s-ar ridica la 24.000 de euro.

Foto: Instagram

