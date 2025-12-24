Resimți singurătatea mai grea ca oricând? Cum să te reglezi emoțional

Singurătatea este greu de dus. Cum ai ajuns la ea? E consecința unui șir de întâmplări, unui șir de alegeri. Dezamăgirile din relațiile de cuplu te-au făcut pur și simplu să eviți orice presupune o tentativă de relație. Nu te-a mai interesat să cunoști pe cineva, să fii curioasă. Ți-ai zis că oricum toți sunt la fel, e prea târziu pentru tine, e greu să găsești pe cineva ok, dacă mai există cineva ok și nu toți sunt luați. Că nu mai vrei altă dezamăgire și mai bine singură.

Deci singurătatea nu a fost o alegere din partea ta sănătoasă, ci o alegere dintr-un coping. Dar pe lângă singurătatea legată de cuplu este și singurătatea socială. Ce s-a întâmplat aici? Același coping, mod de a face față prin izolare. Poate că ai fost înainte într-un cuplu și nu ți-ai menținut relațiile de prietenie, fiind concentrată exclusiv pe partener. Prietenii tăi sunt prinși fiecare cu familiile lor și vă întâlniți destul de rar, poate chiar refuzi tu să mergi când te invită în vizită sau în oraș.

Observând tiparul izolării un lucru este cert: trebuie să ieși din el. Conectarea este o nevoie emoțională firească, oamenii sunt animale sociale. Iar un efort rezonabil de a te implica în activități care îți permit să cunoști oameni e un prim pas de a bloca singurătatea. Ce să faci tu cu tine când o simți intensă? Câteva exerciții de reechilibrare, nu doar punctual la momentul respectiv, ci zilnic.

Exercițiile de respirație

Se știe deja despre ele că sunt o modalitate eficientă de a calma corpul și mintea. Ca apoi, după ce activarea emoțională nu mai este chiar atât de ridicată, să poți accesa partea din creier responsabilă cu analiza, gândirea logică, astfel încât să înlocuiești gândurile iraționale cu gânduri raționale. Exercițiile de respirație sunt utile în momentele de criză, dar și să îți începi ziua cu ele (pentru un start echilibrat), inclusiv să o închei (pentru facilitarea adormirii).

Păturica pufoasă

Dacă nu ai deja așa ceva acasă, e necesar să cumperi una, o păturică pufoasă, confortabilă, suficient de mare astfel încât să o pui pe umeri și să te acoperi cu ea ca într-o îmbrățișare. Ca și cum cineva drag te-ar îmbrățișa și te-ar ține strâns. Un animăluț de pluș care să reprezinte partea ta vulnerabilă, și pe care să-l iei în brațe când îți este greu, devine alinarea practică, gestuală, a tristeții, singurătății.

Planul sau intențiile…

… pe care le notezi în fiecare dimineață pe hârtie. Care sunt cele 3 lucruri, nu cu un grad de dificultate extraordinar, pe care vrei să le faci în ziua respectivă, fără presiunea timpului, ci doar efectuate până la finalul zilei? Te ajută să te activezi comportamental, să îți crească motivația, ai de făcut ceva constructiv în loc să ruminezi continuu la cât și de ce ești singură.

Meditația

Este demonstrat științific că meditând constant crește capacitatea de reglare emoțională, cea la care să apelezi atunci când emoțiile negative devin copleșitoare. Ai oare o listă a grijii de sine? Ce ar conține? Pune și meditația acolo și rezervă-ți timp în fiecare zi pentru ea. Iar mișcarea fizică e important ca și ea să facă parte din kit-ul grijii de sine și creșterii rezilienței emoționale.

Limitele necesare…

… sunt pentru gândurile și comportamentele tale. Ce îți este de folos astăzi? La ce e util să renunți azi știind clar că nu îți face bine? Care sunt modalitățile prin care te sabotezi? Ce câștigi și ce pierzi făcând asta? Ce ai nevoie cu adevărat? Tinzi să socializezi mult online și așa pare că îți hrănești iluzoriu nevoia de conectare? Mai puțin chat, mai puțină social media, stop când observi că te duci în comparații. Care sunt acele activități simpatice pentru tine care se fac în afara casei?

