Resimți singurătatea mai grea ca oricând? Cum să te reglezi emoțional

Singurătatea este dureroasă, iar mai dureros este ce îți spui în legătură cu ea. Să calmezi corpul și mintea este esențial.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Resimți singurătatea mai grea ca oricând? Cum să te reglezi emoțional

Singurătatea este greu de dus. Cum ai ajuns la ea? E consecința unui șir de întâmplări, unui șir de alegeri. Dezamăgirile din relațiile de cuplu te-au făcut pur și simplu să eviți orice presupune o tentativă de relație. Nu te-a mai interesat să cunoști pe cineva, să fii curioasă. Ți-ai zis că oricum toți sunt la fel, e prea târziu pentru tine, e greu să găsești pe cineva ok, dacă mai există cineva ok și nu toți sunt luați. Că nu mai vrei altă dezamăgire și mai bine singură.

Deci singurătatea nu a fost o alegere din partea ta sănătoasă, ci o alegere dintr-un coping. Dar pe lângă singurătatea legată de cuplu este și singurătatea socială. Ce s-a întâmplat aici? Același coping, mod de a face față prin izolare. Poate că ai fost înainte într-un cuplu și nu ți-ai menținut relațiile de prietenie, fiind concentrată exclusiv pe partener. Prietenii tăi sunt prinși fiecare cu familiile lor și vă întâlniți destul de rar, poate chiar refuzi tu să mergi când te invită în vizită sau în oraș.

Observând tiparul izolării un lucru este cert: trebuie să ieși din el. Conectarea este o nevoie emoțională firească, oamenii sunt animale sociale. Iar un efort rezonabil de a te implica în activități care îți permit să cunoști oameni e un prim pas de a bloca singurătatea. Ce să faci tu cu tine când o simți intensă? Câteva exerciții de reechilibrare, nu doar punctual la momentul respectiv, ci zilnic.

Exercițiile de respirație

Se știe deja despre ele că sunt o modalitate eficientă de a calma corpul și mintea. Ca apoi, după ce activarea emoțională nu mai este chiar atât de ridicată, să poți accesa partea din creier responsabilă cu analiza, gândirea logică, astfel încât să înlocuiești gândurile iraționale cu gânduri raționale. Exercițiile de respirație sunt utile în momentele de criză, dar și să îți începi ziua cu ele (pentru un start echilibrat), inclusiv să o închei (pentru facilitarea adormirii).

Păturica pufoasă

Dacă nu ai deja așa ceva acasă, e necesar să cumperi una, o păturică pufoasă, confortabilă, suficient de mare astfel încât să o pui pe umeri și să te acoperi cu ea ca într-o îmbrățișare. Ca și cum cineva drag te-ar îmbrățișa și te-ar ține strâns. Un animăluț de pluș care să reprezinte partea ta vulnerabilă, și pe care să-l iei în brațe când îți este greu, devine alinarea practică, gestuală, a tristeții, singurătății.

Planul sau intențiile…

… pe care le notezi în fiecare dimineață pe hârtie. Care sunt cele 3 lucruri, nu cu un grad de dificultate extraordinar, pe care vrei să le faci în ziua respectivă, fără presiunea timpului, ci doar efectuate până la finalul zilei? Te ajută să te activezi comportamental, să îți crească motivația, ai de făcut ceva constructiv în loc să ruminezi continuu la cât și de ce ești singură.

Meditația

Este demonstrat științific că meditând constant crește capacitatea de reglare emoțională, cea la care să apelezi atunci când emoțiile negative devin copleșitoare. Ai oare o listă a grijii de sine? Ce ar conține? Pune și meditația acolo și rezervă-ți timp în fiecare zi pentru ea. Iar mișcarea fizică e important ca și ea să facă parte din kit-ul grijii de sine și creșterii rezilienței emoționale.

Limitele necesare…

… sunt pentru gândurile și comportamentele tale. Ce îți este de folos astăzi? La ce e util să renunți azi știind clar că nu îți face bine? Care sunt modalitățile prin care te sabotezi? Ce câștigi și ce pierzi făcând asta? Ce ai nevoie cu adevărat? Tinzi să socializezi mult online și așa pare că îți hrănești iluzoriu nevoia de conectare? Mai puțin chat, mai puțină social media, stop când observi că te duci în comparații. Care sunt acele activități simpatice pentru tine care se fac în afara casei?

Citește și:
Îți reproșează că ești exagerată, dar ai tot dreptul să ceri aceste lucruri de la bărbatul cu care ai început o relație

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Filme care au dezamăgit fanii și au pierdut sume colosale după ce au fost lansate
Lifestyle
Filme care au dezamăgit fanii și au pierdut sume colosale după ce au fost lansate
Al șaselea simț. Un interviu de excepție cu Tracy Chevalier
Lifestyle
Al șaselea simț. Un interviu de excepție cu Tracy Chevalier
10 seriale-fenomen despre viețile complicate ale adolescenților
Lifestyle
10 seriale-fenomen despre viețile complicate ale adolescenților
Tipuri de iubiri sau parteneri fantasmă care îți creează așteptări romantice nerealiste
Lifestyle
Tipuri de iubiri sau parteneri fantasmă care îți creează așteptări romantice nerealiste
Interpretări neașteptat de neinspirate din partea unor actori foarte buni
Lifestyle
Interpretări neașteptat de neinspirate din partea unor actori foarte buni
Sărbători dificile alături de familia partenerului tău? Cum să le faci față
Lifestyle
Sărbători dificile alături de familia partenerului tău? Cum să le faci față
Libertatea
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Motivul pentru care Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor. Recent a fost surprinsă în tandrețuri cu Daniel Nuță
Motivul pentru care Diana Bart a divorțat de tatăl copiilor. Recent a fost surprinsă în tandrețuri cu Daniel Nuță
Laura Cosoi și familia ei au părăsit România. Unde au plecat în prag de sărbători și când se vor întoarce acasă. „Aici energia e altfel. Mai blândă, mai vie”
Laura Cosoi și familia ei au părăsit România. Unde au plecat în prag de sărbători și când se vor întoarce acasă. „Aici energia e altfel. Mai blândă, mai vie”
Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026. Soțul unei artiste celebre a acceptat provocarea
Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026. Soțul unei artiste celebre a acceptat provocarea
Ego.ro
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Povestea urâtă din spatele succesului! Drama pe care a trăit-o până acum 3 ani femeia care astăzi e cunoscută de vedete și personalități din România
Povestea urâtă din spatele succesului! Drama pe care a trăit-o până acum 3 ani femeia care astăzi e cunoscută de vedete și personalități din România
PONT: Stilul vestimentar pe care îl folosești, dar nu știi aceste detalii
PONT: Stilul vestimentar pe care îl folosești, dar nu știi aceste detalii
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Ilona Brezoianu a dezvăluit numele fiului ei. Actrița s-a întors la lucru. Cum a fost surprinsă de colegii săi
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Gabriela și Dani Oțil, în „excursie” cu metroul, alături de fiul lor. Reacția simpatică a lui Tiago: „Am prins viteză!”
Unica.ro
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Zodia care va avea parte de cel mai frumos Crăciun! Se deschide ușa norocului pentru acești nativi și primesc cadou tot ce și-au dorit: dragoste, liniște, fericire
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„Am rugat-o s-o fotografiez și a acceptat”. Tudor Chirilă, impresionat de o femeie la metrou. Ce i-a atras atenția artistului. Mesajul lui s-a viralizat rapid
„Am rugat-o s-o fotografiez și a acceptat”. Tudor Chirilă, impresionat de o femeie la metrou. Ce i-a atras atenția artistului. Mesajul lui s-a viralizat rapid
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
catine.ro
Ce se întâmplă dacă mănânci același mic dejun în fiecare zi. Beneficii și contraindicații
Ce se întâmplă dacă mănânci același mic dejun în fiecare zi. Beneficii și contraindicații
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ceaiul care îți poate îmbunătăți starea de spirit. Recomandările specialiștilor
Ceaiul care îți poate îmbunătăți starea de spirit. Recomandările specialiștilor
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Mai multe din lifestyle
Îți reproșează că ești exagerată, dar ai tot dreptul să ceri aceste lucruri de la bărbatul cu care ai început o relație
Îți reproșează că ești exagerată, dar ai tot dreptul să ceri aceste lucruri de la bărbatul cu care ai început o relație
Lifestyle

Nu ești exagerată și nici nu ar trebui să accepți această etichetă. Ceea ce ceri tu în cuplu este normal, ba chiar formează o fundație solidă.

+ Mai multe
Trăsături pe care le are un bărbat dominator, interesat de control și nu de iubire
Trăsături pe care le are un bărbat dominator, interesat de control și nu de iubire
Lifestyle

Tu speri că sunt dovezi de iubire, însă comportamentul său reflectă dorința de control. Ce îți arată că este doar un bărbat dominator, nu și îndrăgostit.

+ Mai multe
Marylin Fitoussi, creatoarea de costume a serialului Emily in Paris: "Când mă uit în urmă la fotografiile din sezonul 1, cred că evoluția vorbește de la sine"
Marylin Fitoussi, creatoarea de costume a serialului Emily in Paris: "Când mă uit în urmă la fotografiile din sezonul 1, cred că evoluția vorbește de la sine"
Lifestyle

Marylin Fitoussi, creatoarea de costume a serialului Emily in Paris, a oferit o privire exclusivă asupra abordării stilistice din noul sezon.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC