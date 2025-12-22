Sărbători dificile alături de familia partenerului tău? Cum să le faci față

De Sărbători petreci mai mult timp decât ai vrea cu familia partenerului? Aceste strategii clare îți pot fi de folos.

  de  Cristescu Catalina
Sărbători dificile alături de familia partenerului tău? Cum să le faci față

Uneori nici Sărbătorile cu familia ta nu sunt vreo bucurie sau nu le aștepți cu entuziasm debordant, deci ce să mai spunem despre Sărbătorile cu familia de origine, extinsă, a partenerului tău… Poate că ți-a trecut prin minte să nu mergi, dar asta ar fi o mare problemă în cuplu, în plus, și tu ai vrea să petreci vacanța și Sărbătorile cu cel pe care l-ai ales partener de viață. Prin urmare e necesar un plan bine pus la punct.

Stabiliți clar termenii

Adică câte zile veți sta, ori câte ore dacă e doar o vizită și vă aflați în același oraș sau puteți pleca dimineața și să vă întoarceți seara. În cazul în care rămâneți peste noapte, unde dormiți, care este în mare programul zilelor respective și în ce măsură îl puteți și voi influența. Nu sunteți doar un cuplu asimilat, ci unul independent. Veți avea și plimbări singuri acolo, ori absolut toate activitățile se vor face împreună cu familia?

Temele interzise

De ce să te bagi într-o discuție sau dispută care nu este a ta? Nu ai de câștigat nimic din asta, mai ales dacă ne uităm la loialitățile familiale. Mama partenerului tău poate să îți povestească o mulțime de lucruri despre sora ei, să îți împărtășească nemulțumirile sale, dar până la urmă tot sora ei este. Deci atenție la discuții și teme periculoase. Inclusiv cele chiar despre partenerul tău. El nu este un copil pe care să-l pârăști părinților că te-a supărat, indiferent cât de mult ai vrea tu sprijin în anumite probleme de cuplu. Și nici un elev rău despre care altcineva să se plângă la tine.

Globul de cristal

Câteodată devine prea mult, prea apăsător? Te poți retrage la un moment dat în camera în care dormiți, poți ieși puțin la aer în curte, poți merge în altă cameră, chiar și la baie, unde să faci câteva exerciții de respirație, de ancorare în prezent, de mindfulness, astfel încât să te recentrezi și reechilibrezi emoțional. Poate fi de asemenea util să îți imaginezi că ești înconjurată de un glob de cristal care te protejează, prin el nu trece nimic care să te rănească.

Limite mai clare

Să fii mai fermă atunci când refuzi, iar acel NU să rămână așa. Limitele pe care tu le pui și tu le încalci cu siguranță vor fi de asemenea încălcate de ceilalți, doar le oferi exemplu în acest sens. Fie că e vorba despre un preparat de la masă, o întrebare intruzivă la care nu te simți confortabil să răspunzi.

Frazele de coping…

te ajută să faci față și funcționează similar cu afirmațiile pozitive. Ideea e să crezi în ceea ce îți spui. De exemplu, că nu veți sta acolo o veșnicie, că nu e despre tine comportamentul lor, ci despre ei (dacă sunt răutăcioși cu tine). Vă vedeți suficient de rar, nu îl influențează pe partenerul tău și calitatea relației voastre în general. Sunt persoane în vârstă pe care nu le poate schimba nimeni etc.

