Tipuri de probleme în cuplu care pot duce la despărțire și cum să le depășiți

Drumul către despărțire devine unul evident și sigur dacă nu corectați din timp aspectele care vă pot sabota.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Tipuri de probleme în cuplu care pot duce la despărțire și cum să le depășiți

S-a întâmplat ca după o vreme de la despărțire, câteva luni sau câțiva ani, să privești în urmă iar totul să fie mai clar. Ce probleme au fost și ce ați fi putut face fiecare pentru a evita ruptura. De ce atunci nu ați intervenit? Nu aveați maturitatea emoțională necesară, nu ați știut cum să vă ajutați singuri sau cum să cereți ajutor specializat de la un terapeut de cuplu. Sau modurile individuale de a face față au fost atât de puternice încât v-ați predat lor iar rezultatul a fost încheierea relației. Acum ești din nou în cuplu și nu vrei să repeți greșelile trecutului? Urmărește activ ce vă pune în pericol relația și lucrează conștient împreună cu partenerul, faceți împreună corecțiile necesare.

Concentrarea doar pe propriile nevoi

Din cărți, workshop-uri, podcast-uri ai înțeles cât de important este să fii atentă la propriile nevoi emoționale și cât de importantă este satisfacerea lor. Pornind de la această premisă bună ai pus nevoile tale înainte de orice, iar în acest proces nu te mai uiți și la nevoile emoționale ale partenerului, cum că este nevoie de multe ori de o negociere. O viață unde totul să se întâmple doar cum vrei tu, doar în condițiile tale este de fapt o viață de una singură, căci fie că discutăm despre o relație de cuplu sau una de prietenie în ecuație intră și ce are celălalt nevoie.

Enumerarea problemelor din trecut

Începe o ceartă unde spuneți fiecare ce v-a deranjat, dar pe parcursul ei începeți să adăugați pe listă și alte probleme din trecut nerezolvate. Asta nu este eficient, nici sănătos, căci nu puteți găsi soluții pentru contextul cu care vă confruntați în aici și acum plus tot ce mai aveți ca bagaj emoțional din urmă. E ca și cum te prezinți la un examen unde știi de la început că ai 3 subiecte, iar la jumătatea timpului profesorul mai adaugă încă 10 subiecte. Rezultatul? Frustrare, furie, neputință, examenul picat.

Evitarea conflictelor

Să nu se strice atmosfera, să nu fie alterată starea de spirit, să nu vă certați căci cearta e rea și vă consumă emoțional, ori cearta e semnul că aveți probleme în cuplu. Sau cearta activează răni emoționale vechi precum cea de abandon. Dacă ne certăm mă va părăsi. Evitarea conflictelor înseamnă evitarea discuțiilor sensibile și cu adevărat importante, înseamnă că nu sunt puse limite și nu este comunicat ce doare. Faceți niște reguli pentru cum anume să vă certați, în care să vă simțiți în siguranță și respectați.

Lipsa echității

Fie că este vorba despre felul în care sunt cheltuiți banii, cine și cât face treaba în casă, cine și cât este implicat cu copilul ori alte responsabilități, inechitatea este o bombă cu ceas care cu siguranță la un moment dat va exploda. Contribuția individuală trebuie negociată și stabilită foarte clar, nu reglată din mers sau considerând că în timp se rezolvă de la sine, ci așezându-vă la masă și vorbind onest despre asta, conturând un plan.

Lipsa aprecierii…

… în timp te face să te simți mic, invizibil, că nu contezi, că nu ești important, lovește în stima de sine. Așa cum copiii se oglindesc în ochii părinților, așa un partener de cuplu se oglindește în ochii celuilalt partener. Iar dacă imaginea reflectată e una de-a dreptul urâtă începi să te întrebi ce simte pentru tine partenerul și cum te vede. Lucrați pe partea de recunoștință, mulțumindu-vă unul celuilalt pentru lucruri mici, făcute zilnic.

Citește și:
Vrei să ai o relație sănătoasă și nu știi cum să lucrezi cu tine în sensul acesta? Câteva repere

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Filme de acțiune pe care merită să le urmărești dacă până acum le-ai trecut cu vederea
Lifestyle
Filme de acțiune pe care merită să le urmărești dacă până acum le-ai trecut cu vederea
Ringier România Media devine membru al Camerei de Comerț Elveția-România
Lifestyle
Ringier România Media devine membru al Camerei de Comerț Elveția-România
Vrei să ai o relație sănătoasă și nu știi cum să lucrezi cu tine în sensul acesta? Câteva repere
Lifestyle
Vrei să ai o relație sănătoasă și nu știi cum să lucrezi cu tine în sensul acesta? Câteva repere
Decizii de casting neașteptate, care au salvat un film de la eșec
Lifestyle
Decizii de casting neașteptate, care au salvat un film de la eșec
În culisele World Class, cea mai mare competiție de bartending din lume
Lifestyle
În culisele World Class, cea mai mare competiție de bartending din lume
"Interior zero", cel de-al doilea film regizat de Eugen Jebeleanu, intră în cinematografe pe 14 noiembrie
Lifestyle
"Interior zero", cel de-al doilea film regizat de Eugen Jebeleanu, intră în cinematografe pe 14 noiembrie
Libertatea
Cum a apărut Olga Guțanu în cadrul emisiunii „La bine și la Roast”, de la Pro TV. Iubita lui CRBL i-a pus la punct pe cârcotași. „Lăsați-ne să ne iubim!”
Cum a apărut Olga Guțanu în cadrul emisiunii „La bine și la Roast”, de la Pro TV. Iubita lui CRBL i-a pus la punct pe cârcotași. „Lăsați-ne să ne iubim!”
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost bătut în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces”
Cătălin Măruță, adevărul despre momentul în care a fost bătut în direct de Liviu, soțul Israelei: „Am doi martori care pot să vină la proces”
Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. La ce înțelegere au ajuns înainte de a depune divorțul la notar: „Ca să renaști, trebuie să treci prin iad”
Cornel Păsat și Bianca s-au împăcat. La ce înțelegere au ajuns înainte de a depune divorțul la notar: „Ca să renaști, trebuie să treci prin iad”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
S-au împăcat în secret și formează din nou un cuplu! E vestea momentului în showbizul românesc!!
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
catine.ro
Regele Charles s-a întâlnit cu Papa Leon la Vatican. Cei doi se vor ruga împreună, o premieră în ultimii 500 de ani
Regele Charles s-a întâlnit cu Papa Leon la Vatican. Cei doi se vor ruga împreună, o premieră în ultimii 500 de ani
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Când se pune varza la murat. Care este secretul unei saramuri reușite
Când se pune varza la murat. Care este secretul unei saramuri reușite
Romeo Beckham și Kim Turnbull s-au împăcat. Certurile din familia Beckham continuă
Romeo Beckham și Kim Turnbull s-au împăcat. Certurile din familia Beckham continuă
Mai multe din lifestyle
CU INIMA DESCHISĂ - noua campanie ACCEPT celebrează curajul de a deveni susținător public al persoanelor LGBTIQ+ 
CU INIMA DESCHISĂ - noua campanie ACCEPT celebrează curajul de a deveni susținător public al persoanelor LGBTIQ+ 
Lifestyle

O nouă campanie lansată de Asociația ACCEPT arată parcursul unor persoane publice în susținerea lor pentru persoanele LGBTIQ+.

+ Mai multe
Este shrekking, noua tendință în dating, o cale spre relații sănătoase sau menține tipare disfuncționale?
Este shrekking, noua tendință în dating, o cale spre relații sănătoase sau menține tipare disfuncționale?
Lifestyle

Shrekking uimește și pare ori un compromis nesănătos, ori o variantă de maturitate emoțională. Ambele sunt valabile și iată de ce.

+ Mai multe
Actori care au fost înlăturați din filme și motivele care au dus la aceste decizii radicale
Actori care au fost înlăturați din filme și motivele care au dus la aceste decizii radicale
Lifestyle

Fie că a fost vorba despre un comportament care nu trebuia sub nicio formă tolerat sau alte decizii luate de regizori, acești actori au fost înlăturați dintr-un film.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC