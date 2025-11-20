Documentarul „După Cioate”, despre un atac nerezolvat și tăcerea unui sistem, din 28 noiembrie în cinematografe

Documentarul „După Cioate” / „Tooth and Nail”, regizat de Mihai Gavril Dragolea și Radu Constantin Mocanu, ajunge în cinematografe din 28 noiembrie, după o serie de proiecții speciale și discuții publice despre un subiect care pune de ani de zile presiune pe comunități din întreaga țară: violența, intimidarea și nesiguranța cu care se confruntă cei care aleg să denunțe abuzurile din păduri, în lipsa unei protecții reale din partea autorităților.

Produs de Manifest Film și distribuit de Culoar Films, „După Cioate” expune un episod de agresiune petrecut în 2021, în timp ce doi regizori documentau lupta unor localnici împotriva tăierilor ilegale. Investigația s-a transformat într-o confruntare directă cu un sistem care continuă să protejeze vinovații. Deși agresorii sunt cunoscuți, iar cazul a fost mediatizat, ancheta nu a avansat nici până azi.

„După Cioate” nu urmărește doar un caz nerezolvat, ci arată cum se naște frica, cum se negociază curajul și cum se pierd, uneori definitiv, încrederea și memoria, într-o țară în care activismul vine la pachet cu riscuri personale.

Cei doi regizori, Mihai Gavril Dragolea și Radu Constantin Mocanu, au pornit inițial să documenteze o formă emergentă de activism civic: transmisii live din pădure ale unor localnici care semnalau tăieri ilegale. În scurt timp, însă, au ajuns ei înșiși victime ale violenței. Atacul devine pivotul documentarului, care arată cât de fragil este dreptul de a documenta și expune abuzuri într-un sistem unde responsabilitatea se diluează, iar interesele economice primează.

România rămâne țara cu cele mai întinse păduri virgine și cvasivirgine din Uniunea Europeană, dar și un teritoriu în care tăierile ilegale prosperă, iar cei care semnalează abuzurile sunt adesea intimidați, agresați sau descurajați. Filmul devine astfel nu doar o mărturie personală, ci și o investigație despre modul în care se pierde urma responsabilității într-un caz în care probele și martorii există, dar răspunsul lipsește.

În ultimii patru ani, cazul celor doi regizori a rămas suspendat. Documentarul surprinde acest vid de reacție, de protecție, de justiție și îl transformă în întrebare publică.

Programul proiecțiilor speciale:

Luni, 24 noiembrie, ora 20:30 – Cinema Elvire Popesco (București). Proiecție specială urmată de o discuție cu regizorii Mihai Gavril Dragolea și Radu Constantin Mocanu, alături de Ciprian Gălușcă (Centura Verde) și Silviu Munteanu (avocat în cazul celor doi regizori). Dialog moderat de jurnalista Andreea Pietroșel.

Marți, 25 noiembrie, ora 20:15 – Cinema Muzeul Țăranului Român (București). Proiecție urmată de o discuție cu autorii filmului.

Joi, 27 noiembrie, ora 19:00 – Cinema Victoria (Cluj-Napoca), în cadrul Cinematecii TIFF. Discuție cu regizorii Mihai Gavril Dragolea și Radu Constantin Mocanu, alături de Adrian Dohotaru (activist civic ecologist, fost deputat) și Antoniu Bumb (campaigner Declic).

Din 28 noiembrie, „După Cioate” poate fi văzut în cinematografe din țară, distribuit de Culoar Films.

„După Cioate” este o producție Manifest Film, avându-le în echipa de producție pe Monica Lăzurean-Gorgan și Elena Martin. Filmul continuă demersul casei de producție de a aduce în atenție subiecte cu miză socială și politică, atât din România, cât și din contextul internațional. Proiectul este realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Televiziunii Române, în coproducție cu Cvinger Film (Slovenia) și cu susținerea UPFAR Argoa.

