Jane Fonda, dezvăluiri oneste despre consumul de droguri: „Nu credeam că voi ajunge la 30 de ani”

Jane Fonda a vorbit deschis despre tinerețea sa, marcată de abuzul de droguri și de o profundă senzație de singurătate.

Într-un nou interviu acordat pentru The Look, o serie specială din podcastul IMO realizat de Michelle Obama, Jane Fonda a vorbit deschis despre perioada dificilă a tinereții sale și despre faptul că nu credea că va ajunge la vârsta adultă. Actrița, care va împlini 88 de ani luna viitoare, a explicat că acea etapă a fost marcată de instabilitate, consum de droguri și o profundă senzație de singurătate.

„Nu credeam că voi ajunge la 30 de ani. Eram sigură că o să mor. Tinerețea mea nu a fost una fericită… Nu sunt o persoană cu tendințe adictive, dar credeam că o să mor din cauza drogurilor și a singurătății. Așa că faptul că am aproape 88 de ani este uluitor pentru mine”, a mărturisit Jane Fonda, adăugând: „Nu m-aș întoarce înapoi pentru nimic. Mă simt mai centrată, mai întreagă, mai completă. Sunt foarte fericită, singură.”

Actrița a precizat și că nu a privit niciodată cu teamă înaintarea în vârstă. Dimpotrivă, momentul în care a împlinit 60 de ani a devenit un punct de cotitură.

„Mai important, nu mi-e frică de moarte. Cel mai important lucru pe care l-am făcut a fost atunci când urma să împlinesc 60 de ani și, în mintea mea… acesta era începutul ultimului act, iar eu nu știam cum să îl trăiesc. Mi-era teamă să nu mor cu multe regrete. L-am văzut pe tatăl meu murind cu multe regrete. A fost o conștientizare importantă pentru mine, pentru că dacă nu vrei să mori cu regrete, atunci trebuie să trăiești ultima parte a vieții în așa fel încât să nu le ai.”

Jane Fonda a mai spus că ultimii 30 de ani i-au fost ghidați de dorința de a cultiva legături autentice.

„Îmi doresc, de asemenea, să fiu înconjurată de oameni care mă iubesc… Iar aici intervine iertarea, inclusiv să mă iert pe mine însămi. De fapt, asta m-a ghidat în ultimii 30 de ani. Am trăit ca să nu am regrete.”

Pentru ea, vârsta înaintată nu este o povară, ci o etapă care poate fi trăită cu sens.

„Cred că bătrânețea este fantastică dacă este trăită intenționat. A trăi cu intenție este cheia. Să te gândești cu adevărat la asta”, a spus actrița.

În același dialog, Jane Fonda a reflectat asupra rolului său public:

„Sunt controversată, sunt activistă și am fost adesea nepopulară. Sunt populară acum. Probabil nu va dura, dar cred că este important ca cineva ca mine, o activistă, să arate că poate arăta bine și că poate fi în continuare angajată. Asta îi încurajează pe cei tineri să nu le fie atât de frică.”

Jane Fonda, dezvăluiri sincere despre pierderile din viața sa

Jane Fonda a traversat un an dificil, marcat de pierderile actorilor Gene Hackman, Robert Redford și Diane Keaton, apropiați despre care vorbește cu multă emoție.

„A fost un an greu”, a declarat ea pentru PEOPLE la evenimentul EmPower Party organizat de Georgia Campaign for Adolescent Power. Vorbind despre Hackman și Redford, Fonda a amintit sprijinul acestora pentru organizația GCAPP, iar despre Diane Keaton a adăugat: „Tocmai lucrasem cu ea. Doamne, am fost șocată. Cu adevărat șocată. Când ajungi bătrân, toată lumea din jurul tău începe să moară”.

După moartea lui Robert Redford, Jane Fonda a transmis un mesaj emoționant.

„M-a lovit puternic în această dimineață când am citit că Bob a plecat. Nu mă pot opri din plâns. A însemnat foarte mult pentru mine și a fost o persoană frumoasă în toate felurile. A reprezentat o Americă pentru care trebuie să continuăm să luptăm”.

Despre Diane Keaton, ea a scris pe Instagram:

„Cu greu pot să cred… sau să accept… că Diane a murit. Era mereu o scânteie de viață și lumină, râdea constant de propriile stângăcii, era infinit de creativă… în actorie, în garderobă, în cărți, în prieteni, în casele ei, în bibliotecă, în felul ei de a vedea lumea. Era unică. Și, deși nu știa sau nu ar fi recunoscut, Doamne, a fost o actriță extraordinară!”.

În ciuda pierderilor recente, Jane Fonda își păstrează umorul și determinarea, așa cum a demonstrat și la premiile SAG, unde a primit o distincție pentru întreaga sa carieră.

„Asta înseamnă enorm pentru mine, nici nu știți. Mulțumesc, SAG-AFTRA. Iar entuziasmul vostru face să pară, nu știu, mai puțin un amurg al vieții mele și mai mult un ‘hai, fată, continuă, dă tot ce poți — ceea ce e perfect, pentru că nu am terminat”, a spus ea în discurs.

„Am avut o carieră foarte ciudată, complet lipsită de strategie. M-am retras timp de 15 ani, apoi m-am întors la 65 de ani, ceea ce nu e tocmai obișnuit. Am făcut unul dintre cele mai de succes filme ale mele la 80 de ani, iar probabil la 90 de ani îmi voi face singură cascadoriile într-un film de acțiune”, a mai adăugat Jane Fonda.

Foto: Hepta

