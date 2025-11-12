Paris Jackson, dezvăluiri sincere despre o problemă medicală apărută în urma consumului de droguri: „Mi-a distrus viața”

Paris Jackson, fiica regretatului Michael Jackson, a dezvăluit că s-a ales cu o gaură în nas din cauza consumului de droguri ani la rând. Artista a fost cât se poate de deschisă cu urmăritorii ei și i-a încurajat să nu îi urmeze exemplul.

Paris Jaskson, probleme de sănătate după consumul de droguri

Într-un videoclip sincer publicat luni pe TikTok, fiica lui Michael Jackson, în vârstă de 27 de ani, le-a spus celor peste 76.000 de urmăritori ai săi că „nu a vorbit niciodată cu adevărat” despre această problemă medicală, o perforație a septului nazal, adică o gaură în cartilajul sau osul care separă nările, potrivit Clinicii Cleveland.

„Am un fluierat foarte puternic atunci când respir pe nas”, a mărturisit actrița din American Horror Story. „Și asta se întâmplă pentru că am ceea ce se numește o perforație de sept”, a adăugat ea, înainte de a aprinde lanterna telefonului și de a arăta urmăritorilor gaura din nas. „Asta este, hmm… din cauza a ce vă gândiți și voi. Nu consumați droguri, copii. Sau… adică, faceți ce vreți. Fiecare trebuie să treacă prin experiențele de viață care i se cuvin. Nu o să le spun altora ce să facă. Dar eu nu recomand, pentru că mi-a distrus viața.”

@pagesix Paris Jackson showed her followers her perforated septum and explained why she doesn't want to get plastic surgery to fix it: Instagram/Paris Jackson ♬ original sound – Page Six

Paris a spus că nu își dorește „să își facă o operație estetică pentru a repara” problema, întrucât este „aproape de șase ani curată”.

„Trebuie să iei medicamente după o astfel de intervenție complicată, iar eu pur și simplu… nu vreau să mă joc cu așa ceva. Trăiesc cu asta de când aveam vreo 20 de ani și e un coșmar atunci când sunt în studio.”, a recunoscut ea.

Cântăreața piesei Let Down a mărturisit că poate trece o bucată de spaghete printr-o nară și o poate mișca în față și în spate. Paris și-a încheiat videoclipul lăsându-și urmăritorii să audă sunetul de fluierat pe care îl face când respiră pe nas.

În ianuarie, actrița din Swarm a sărbătorit cinci ani de abstinență de la alcool și heroină.

„Faptul că sunt trează este motivul pentru care pot să zâmbesc astăzi. Pot să fac muzică. Pot să mă bucur de dragostea față de câinii și pisica mea”, a scris ea într-o postare sinceră pe Instagram. „Pot să simt durerea unei inimi frânte în toată intensitatea ei. Pot să jelesc. Pot să râd. Pot să dansez. Pot să am încredere. Simt soarele pe pielea mea și e cald”, a adăugat Paris.

Potrivit presei americane, fiica megastarului s-a internat într-un centru de tratament în 2019, pentru a-și îngriji sănătatea emoțională. Modelul a recunoscut anterior că a avut episoade de automutilare și că a încercat să se sinucidă.

Artista și Justin Long s-au despărțit

Paris Jackson a confirmat oficial că logodna sa cu producătorul muzical Justin Long a luat sfârșit. Anunțul a fost făcut public în luna august, printr-o postare pe platforma X, la doar câteva zile după ce fiica lui Michael Jackson fusese surprinsă plângând în public.

Fotografiile, publicate de Page Six, au stârnit speculații cu privire la starea emoțională a artistei. Paris a reacționat rapid, clarificând situația.

„Sunt lacrimi de despărțire, iar voi o luați razna din nou.”

Comentariul a venit în contextul imaginilor surprinse pe 23 iulie, la scurt timp după comemorarea a 16 ani de la moartea tatălui său.

Deși despărțirea este recentă, relația dintre cei doi părea stabilă până de curând. La începutul lunii august, Paris, în vârstă de 27 de ani, publica pe Instagram imagini din turneul său alături de Incubus și Manchester Orchestra, în care apărea alături de Long în ipostaze afectuoase.

„A fost o vară nebună până acum”, nota ea atunci.

Paris Jackson și Justin Long formau un cuplu din 2022. Până în prezent, reprezentanții celor doi nu au oferit declarații suplimentare privind motivul separării.

foto: Arhiva ELLE

