Paris Jackson confirmă despărțirea de logodnicul său, Justin Long. Ce mesaj a transmis fiica lui Michael Jackson după ce a fost surprinsă plângând pe stradă

Paris Jackson a confirmat oficial că logodna sa cu producătorul muzical Justin Long a luat sfârșit. Anunțul a fost făcut public joi, printr-o postare pe platforma X, la doar câteva zile după ce fiica lui Michael Jackson fusese surprinsă plângând în public.

Fotografiile, publicate de Page Six, au stârnit speculații cu privire la starea emoțională a artistei. Paris a reacționat rapid, clarificând situația.

View this post on Instagram

Comentariul a venit în contextul imaginilor surprinse pe 23 iulie, la scurt timp după comemorarea a 16 ani de la moartea tatălui său.

View this post on Instagram

Deși despărțirea este recentă, relația dintre cei doi părea stabilă până de curând. La începutul lunii, Paris, în vârstă de 27 de ani, publica pe Instagram imagini din turneul său alături de Incubus și Manchester Orchestra, în care apărea alături de Long în ipostaze afectuoase.

Paris Jackson și Justin Long formau un cuplu din 2022. Până în prezent, reprezentanții celor doi nu au oferit declarații suplimentare privind motivul separării.

Pe 6 decembrie 2024, Paris Jackson a anunțat vestea logodnei printr-o postare pe Instagram, cu ocazia zilei de naștere a producătorului și inginerului de sunet, Justin Long. Printre fotografii se afla și una emoționantă în care iubitul ei, pe care ea îl alintă „Blue”, stă în genunchi, ținând în mână o cutie de bijuterii.

Fiica lui Michael Jackson a mărturisit în descrierea postării că „nu și-ar putea imagina pe cineva mai potrivit” pentru ea.

Pe Instagram Stories, Paris a oferit o privire detaliată asupra cererii în căsătorie, împărtășind o fotografie de aproape cu momentul în care Long îi pune un inel sclipitor pe deget, urmată de o imagine emoționantă în care ea îl îmbrățișează și îl sărută.

Potrivit E! News, cei doi au început să se întâlnească în 2022. Postarea aniversară a inclus și alte imagini personale, de la momente tandre surprinse într-o cabină foto până la petreceri tematice.

În trecut, Paris Jackson a avut o relație de peste doi ani cu colegul său de trupă, Gabriel Glenn, dar cei doi s-au despărțit în august 2020. Vorbind despre muzica sa în 2021, ea i-a spus lui Willow Smith, în cadrul emisiunii Red Table Talk, că piesele sale sunt inspirate din „suferință și pierdere.”

„A fost cea mai profundă iubire pe care am simțit-o vreodată, cea mai intensă experiență pe care am avut-o până acum și cea mai dureroasă trădare”, a mărturisit Jackson. „M-a făcut să fiu mult mai precaută cu timpul meu și cu oamenii de care mă apropii.”

Întrebată de Smith ce părere are despre căsătorie, Jackson a răspuns: „Nu sunt împotriva căsătoriei, iar dacă iubesc pe cineva, de ce nu? Dar acum prioritatea mea principală este spiritualitatea și muzica mea.' Când a fost vorba despre ideea de a avea copii, Jackson a spus că este „o posibilitate.”

De asemenea, ea a vorbit sincer despre sexualitatea sa în seria Facebook Watch Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn.

„Am crezut că voi ajunge să mă căsătoresc cu o fată”, a spus ea. „Am avut mai multe relații cu femei decât cu bărbați. Spun că sunt gay, pentru că probabil așa sunt, dar nu m-aș considera bisexuală, pentru că am avut relații și cu persoane care nu se identifică strict ca bărbați sau femei. Am fost cu un bărbat care avea vagin. Nu are legătură cu ceea ce ai în pantaloni, ci cu cine ești ca persoană.”