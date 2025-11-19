Billy Bob Thornton explică motivul despărțirii de Angelina Jolie. Cei doi au fost căsătoriți în perioada 2000-2003: „Ne-am separat pentru că…”

Billy Bob Thornton a explicat de ce a încheiat relația cu Angelina Jolie, în ciuda faptului că se înțelegeau de minune.

Billy Bob Thornton a vorbit deschis despre mariajul său cu Angelina Jolie și despre motivul care a dus la despărțirea lor, într-un interviu recent acordat revistei Rolling Stone. Actorul, în vârstă de 70 de ani, a reflectat asupra celor șase căsnicii ale sale și asupra modului în care fiecare relație i-a influențat viața personală.

Thornton, care are o relație de peste două decenii cu actuala sa soție, Connie Angland, cu care s-a căsătorit în 2014 și cu care are o fiică, Bella, de 21 de ani, a povestit că multe dintre căsniciile anterioare au venit într-un mod spontan.

„Celelalte dăți când m-am căsătorit au fost de genul, ai băut un pic cam mult într-o seară și cineva spune: ‘Ar trebui să ne căsătorim.’ Iar tu zici: ‘Da, bine.’ Le spun oamenilor mereu că măcar am încercat”, a declarat el pentru Rolling Stone.

În ceea ce privește relația cu Angelina Jolie, cu care a fost căsătorit între 2000 și 2003, Thornton păstrează doar amintiri frumoase. Actorul descrie acea perioadă ca fiind una definitorie.

„A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea”, a spus el. „Suntem încă foarte, foarte buni prieteni. Și a fost singura despărțire care a fost cu adevărat civilizată. Pur și simplu ne-am separat pentru că stilurile noastre de viață erau foarte diferite”.

Thornton a explicat și dificultatea de a gestiona atenția mediatică intensă asupra cuplurilor celebre în acea perioadă.

„Nu îmi e clar de ce, însă oamenii și presa au mereu un interes major pentru cuplurile celebre. Așa că a fost ciudat. Nu puteam merge nicăieri… existau momente când spuneam lucruri care se transformau în titluri sau citate virale”, a povestit actorul.

Angelina Jolie, detalii despre relațiile din trecut

Angelina Jolie, la rândul ei, a vorbit recent despre relațiile din trecut în cadrul Santa Barbara International Film Festival. În timp ce rememora colaborarea cu Jonny Lee Miller pentru filmul Hackers (1995), actrița a dezvăluit că au rămas apropiați.

„Tocmai am vorbit cu el. Îl ador. Pot să-mi văd fostul soț împreună cu 2.000 de oameni”, a glumit Jolie. Mai târziu, ea a adăugat: „Am o relație minunată cu Jonny, iar el și cu mine avem fii de aceeași vârstă, și sunt foarte fericită”.

Brad Pitt, declarații despre divorțul de Angelina Jolie

În trecut, și Brad Pitt, fostul soț al Angelinei Jolie, a vorbit despre finalizarea divorțului, la opt ani de la despărțire. Actorul din Fight Club a fost întrebat de publicația GQ dacă a simțit „o ușurare” atunci când el și actrița au ajuns, în decembrie 2024, la un acord legal privind separarea.

„Nu, nu cred că a fost ceva chiar atât de important”, a răspuns Pitt, pe un ton degajat. „Doar ceva care s-a concretizat. Din punct de vedere legal”, a adăugat el, tatăl a șase copii.

Declarația lui a venit la șase luni după ce Brad Pitt și Angelina Jolie au încheiat oficial divorțul. Angelina a depus cererea de divorț în septembrie 2016.

„Cu mai bine de opt ani în urmă, Angelina a intentat divorțul de domnul Pitt. Ea și copiii au părăsit toate proprietățile pe care le împărțeau cu acesta, iar de atunci s-a concentrat pe a găsi pacea și vindecarea pentru familia lor”, a transmis atunci avocatul actriței, James Simon, pentru Page Six. „Aceasta este doar o parte dintr-un proces lung, care a început acum opt ani. Sincer, Angelina este epuizată, dar simte o ușurare că măcar această etapă s-a încheiat”.

Disputa juridică tensionată dintre Brad Pitt și Angelina Jolie a avut repercusiuni asupra întregii familii. Actorul, în vârstă de 60 de ani, nu mai are nicio relație în prezent cu fiica sa, Shiloh, de 18 ani, cu gemenii Knox și Vivienne, de 16 ani, dar nici cu cei trei copii adoptați: Maddox, de 23 de ani, Pax, de 20 de ani, și Zahara, de 19 ani. Separarea s-a produs pe fondul acuzațiilor conform cărora, în 2016, Pitt i-ar fi abuzat atât pe fosta sa soție, Angelina Jolie, cât și pe doi dintre cei șase copii ai lor, la bordul unui avion privat.

Foto: Profimedia

