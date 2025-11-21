Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu, rechemat în țară după 12 ani în rolul de consul la Cape Town

După 12 ani petrecuți în funcția de consul general la Cape Town, fostul jurnalist Andrei Zaharescu a fost rechemat în țară, decizia fiind adoptată joi, 20 noiembrie, de Guvern.

Andrei Zaharescu revine în România

Andrei Zaharescu fusese numit în această funcție în 2013, în timpul Guvernului Ponta, și a ocupat postul mult peste durata standard a unei misiuni diplomatice.

„Prin această hotărâre, s-a decis rechemarea de la post a următorilor consuli generali: Andrei Zaharescu – consul general, Consulatul General al României la Cape Town (Africa de Sud – n.r.) Florin Marian Palade – consul general, Consulatul General al României la Rio de Janeiro (Brazilia – n.r.) Dan Moraru – consul general, Consulatul General al României la Bonn (Germania – n.r.)”, a transmis Guvernul printr-un comunicat oficial.

Andrei Zaharescu a fost, înainte de a intra în diplomație, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de știri din România și, în 2012, purtător de cuvânt al Guvernului Ponta. La momentul numirii sale ca diplomat, Zaharescu nu avea experiență anterioară în diplomație, ceea ce a stârnit controverse în mediile politice și jurnalistice.

Conform Legii 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, durata standard a unei misiuni permanente în străinătate este de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii până la 5 ani în țările cu condiții dificile. Cu toate acestea, Zaharescu a deținut funcția la Cape Town timp de 12 ani, stabilind un adevărat record în depășirea duratei standard.

Într-un răspuns oferit publicației Libertatea, Ministerul Afacerilor Externe a explicat în octombrie 2025 că mai mulți diplomați și-au depășit mandatul: „În prezent (octombrie 2025 – n.r.), patru ambasadori și doi consuli generali și-au început misiunile în urmă cu mai mult de 4 ani. Aceștia sunt E.S. Cornel Ionescu – ambasadorul României la Erevan, E.S. Andreea Păstârnac – ambasadorul României la Bruxelles, E.S. Radu Ioanid, ambasadorul României la Tel Aviv, E.S. Nicolae Marin – ambasadorul României la Tripoli, doamna Irina-Loredana Stănculescu, consulul general al României la Cernăuți, domnul Andrei Zaharescu, consulul general al României la Cape Town”.

Întrebat despre motivele pentru care MAE nu propune rechemarea acestor diplomați la termen, ministerul a precizat: ‘Ministerul Afacerilor Externe evaluează constant activitatea șefilor de misiune, inclusiv din perspectiva duratei exercitării mandatului. Menținerea în funcție peste durata standard ține de considerente specifice, de la caz la caz, între care stabilitatea, eficiența operațională, valorificarea expertizei acumulate în contextul specific al misiunii respective. MAE acționează cu prioritate pentru asigurarea unei reprezentări externe eficiente și adaptate evoluțiilor din teren, în conformitate cu obiectivele de politică externă ale României”.

Andrei Zaharescu, schimbări radicale după divorțul de Andreea Berecleanu

Andreea Berecleanu a fost mulți ani într-o relație cu Andrei Zaharescu. Au prezentat împreună știrile PRO TV sau Observatorul de la Antena 1, începând din 1996, și până în 2010. Au divorțat în 2013, după o căsnicie care a durat 15 ani, și au împreună doi copii, Eva și Petru. Fostul prezentator TV mai are o fată, pe nume Catinca, din mariajul cu actrița Oana Mereuță.

Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu, a fost numit în anul 2013 consul general al României la Cape Town. Și-a refăcut viața amoroasă, trăiește în Africa de Sud împreună cu familia lui, fiind căsătorit cu Cosmina Ionescu, alături de care are și un copil.

Conform fanatik.ro, Cosmina Ionescu este avocată și se implica în activitatea pe care o desfășura soțul său, lucrând tot în cadrul consulatului român din Cape Town.

