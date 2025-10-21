Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud

Andreea Berecleanu a fost mulți ani într-o relație cu Andrei Zaharescu. Au prezentat împreună știrile PRO TV sau Observatorul de la Antena 1, începând din 1996, și până în 2010. Au divorțat în 2013, după o căsnicie care a durat 15 ani, și au împreună doi copii, Eva și Petru. Fostul prezentator TV mai are o fată, pe nume Catinca, din mariajul cu actrița Oana Mereuță.

Andrei Zaharescu, schimbări radicale după divorțul de Andreea Berecleanu

Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu, a fost numit în anul 2013 consul general al României la Cape Town. Și-a refăcut viața amoroasă, trăiește în Africa de Sud împreună cu familia lui, fiind căsătorit cu Cosmina Ionescu, alături de care are și un copil.

Conform fanatik.ro, Cosmina Ionescu este avocată și se implică în activitatea pe care o desfășoară soțul său, lucrând tot în cadrul consulatului român din Cape Town.

Andrei Zaharescu și soția lui, Cosmina Ionescu, își trăiesc relația departe de ochii publicului. Cei doi sunt discreți, însă mai apar împreună în imaginile de pe pagina de Facebook a Consulatului General al României la Cape Town, unde sunt surprinși la tot felul de evenimente.

Andrei Zaharescu și soția lui, Cosmina Ionescu, au purtat cu mai multe ocazii costume tradiționale românești în cadrul activităților la care au participat.

Foto: pagina de Facebook Consulatul General al României la Cape Town

Cosmina Ionescu mai publică uneori pe pagina ei de Facebook imagini alături de soțul său, Andrei Zaharescu, și fiul lor.

În ceea ce o privește pe Andreea Berecleanu, ea formează un cuplu alături de medicul estetician Constantin Stan. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2016. Prezentatoarea TV își ajută frecvent partenerul când vine vorba de promovarea legată de activitățile sale profesionale.

Andreea Berecleanu, despre divorțul de Andrei Zaharescu

Andreea Berecleanu a vorbit acum ceva timp despre divorțul de fostul partener, dar și despre cum au reușit cei doi copii să treacă peste separarea părinților, spunând că a apelat la un psiholog pentru a afla dacă aceștia au fost afectați.

„Ei, mutându-se la un moment dat în sistem britanic, la doi ani de la divorț, am renunțat atunci la sistemul de stat pentru că lucrurile erau incerte și se schimbau de la o zi la alta în sistemul de stat românesc, cum se întâmplă și acum. M-am enervat, era noiembrie și i-am mutat. A fost foarte greu pentru ei. La un moment dat, am vrut să meargă la psihologul școlii să vadă dacă există vreo rană legată de divorț. Mi-a spus că nu există, pentru că, practic, în momentul în care eu am divorțat, s-a produs ceva”, a povestit Andreea Berecleanu în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Andreea Berecleanu a menționat că actualul ei soț, Constantin Stan, are o relație de prietenie cu cei doi copii ai ei și că acesta s-a înțeles încă de la început foarte bine cu Eva și Petru.

„Fostul meu soț a plecat din țară, deci contactul nu a mai fost fizic, doar telefonic și ei au trăit din acel moment alături de noua familie formată din mine și Constantin. Au fost foarte bine primiți de Constantin și s-au simțit foarte bine alături de el. El nu și-a atribuit nici o secundă, nici atunci și nici în zilele noastre rolul de tată, pentru că tatăl lor a existat 100% în viața lor, ci rolul de prieten foarte bun. (…) A contat foarte mult faptul că au ținut contactul permanent cu tatăl lor.”

Foto: Hepta

