Andreea Berecleanu, confesiuni despre carieră și renunțarea la televiziune: „Expuși tuturor tipurilor de public, de emoții, de consum, stres…”

În noiembrie 2020, Andreea Berecleanu își anunța cu entuziasm urmăritorii că revine în televiziune, ca prezentatoare a principalului jurnal de știri de la Prima TV, după ce în același an a plecat de la Antena 1. Prezentatoarea TV a decis să părăsească postul Intact după 17 ani de colaborare.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Berecleanu a mărturisit că nu ia în calcul renunțarea la televiziune, cel puțin nu în viitorul apropiat.

„Am stat puțin departe, câteva luni. Raportat la cei aproape 35 de ani, chiar e prea puțin. Poate că noi, cei aflați în fața oamenilor, atația ani expuși tuturor tipurilor de public, de emoții, de consum, stres, ar trebui să luăm un an sabatic, din când în când. În ceea ce mă privește, nu a existat niciodată o pauză de meserie, aceea de jurnalist și comunicator, și nici nu va fi prea curând, probabil”, a povestit ea pentru VIVA .

Prezentatoarea a mărturisit că nu se gândește la a pleca definitiv din România, însă are o destinație unde i-ar plăcea să petreacă mai mult timp.

„Nu știu ce motive ar trebui să iau în calcul pentru a pleca definitiv. Poate singurul ar fi dacă unul dintre copii, peste ani, ne-ar solicita ajutorul temporar. Altfel, am sta în Franța, tot așa, pe perioade scurte de timp, alternând cu România”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Berecleanu a făcut recent o serie de confesiuni legate de începutul ei în carieră. Nu era convinsă că va alege să facă jurnalism, însă mai multe conjuncturi au condus-o către practicarea acestei profesii.

„Nu am știut că voi face jurnalism, calea mea ar fi fost alta. Admiterea am dat-o la Universitatea București – Facultatea de Limbi Străine. Doar că destinul a făcut să încep să cochetez cu presa scrisă, apoi, printr-o colegă de facultate, am ajuns la SOTI și, de aici încolo, deja se știe. Au urmat 30 de ani de jurnalism, presă TV, fără întrerupere”, a spus Andreea Berecleanu într-un interviu pentru VIVA!